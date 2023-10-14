Весело и непринуждённо узнать 2000-летнюю историю города
Как рассказать детям о древнем городе, которому ни много ни мало 2 тысячелетия? Как познакомить их с мифами и легендами, не превратив экскурсию в скучный урок истории? Очень просто! Надо всего лишь отправиться на мой квест с играми и загадками.
Я взяла в проводники сам город, который любезно расскажет нам о своей судьбе, а его необычные обитатели поделятся историями из прошлого.
Я взяла в проводники сам город, который любезно расскажет нам о своей судьбе, а его необычные обитатели поделятся историями из прошлого.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
10 существ — 10 историй
Во время экскурсии ребята увидят самые значимые места — площади Республики и Синьории, старейший мост города, кафедральный собор, дворец Медичи. На улицах Флоренции юные участники квеста будут искать причудливых животных и существ — от львов до лошадей, от цербера до кентавра. Каждый из этих фантастических животных поделится своей необычной судьбой и расскажет о том или ином эпизоде из истории старинного города.
Загадочная Флоренция, её предания и сюрпризы
Участники квеста узнают о самой богатой артели Флоренции, найдут место, приносящее всем удачу, разведают секреты политической истории города и тайны семейства Медичи. Во время экскурсии поэкспериментируют с элементами спортивного ориентирования и получат небольшой подарок на память.
Организационные детали
- Экскурсия-квест рассчитана на детей и подростков от 7 до 15 лет
- На прогулке мы можем прерваться на мороженое или бутерброд. Я подскажу, где это лучше сделать. Перекус не входит в стоимость.
- Взрослые должны сопровождать детей во время экскурсии
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Флоренции
Меня зовут Наталья. Я лицензированный гид по Флоренции и провинции. Половину своей жизни я провела здесь. Это удивительный город, где каждый камень наполнен историей, где сочная палитра тосканской природы вдохновляет неустанно, и я благодарна, что Флоренция стала моей второй родиной. Моё первое образование — юридическое — позволяет мне чётко и систематизировано изучать историю Флоренции и с радостью делиться информацией. Я с удовольствием погружаю в историю Флоренции как взрослых, так и детей. Опыт мамы двух мальчиков научил меня терпению, использованию техник для привлечения внимания, а также умению слушать детей и подростков.
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