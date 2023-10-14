Как рассказать детям о древнем городе, которому ни много ни мало 2 тысячелетия? Как познакомить их с мифами и легендами, не превратив экскурсию в скучный урок истории? Очень просто! Надо всего лишь отправиться на мой квест с играми и загадками. Я взяла в проводники сам город, который любезно расскажет нам о своей судьбе, а его необычные обитатели поделятся историями из прошлого.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

10 существ — 10 историй

Во время экскурсии ребята увидят самые значимые места — площади Республики и Синьории, старейший мост города, кафедральный собор, дворец Медичи. На улицах Флоренции юные участники квеста будут искать причудливых животных и существ — от львов до лошадей, от цербера до кентавра. Каждый из этих фантастических животных поделится своей необычной судьбой и расскажет о том или ином эпизоде из истории старинного города.

Загадочная Флоренция, её предания и сюрпризы

Участники квеста узнают о самой богатой артели Флоренции, найдут место, приносящее всем удачу, разведают секреты политической истории города и тайны семейства Медичи. Во время экскурсии поэкспериментируют с элементами спортивного ориентирования и получат небольшой подарок на память.

Организационные детали