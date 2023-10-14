Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают

Весело и непринуждённо узнать 2000-летнюю историю города

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Как рассказать детям о древнем городе, которому ни много ни мало 2 тысячелетия? Как познакомить их с мифами и легендами, не превратив экскурсию в скучный урок истории? Очень просто! Надо всего лишь отправиться на мой квест с играми и загадками.

Я взяла в проводники сам город, который любезно расскажет нам о своей судьбе, а его необычные обитатели поделятся историями из прошлого.
Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
Детский квест по Флоренции: фантастические существа и где они обитают
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

10 существ — 10 историй

Во время экскурсии ребята увидят самые значимые места — площади Республики и Синьории, старейший мост города, кафедральный собор, дворец Медичи. На улицах Флоренции юные участники квеста будут искать причудливых животных и существ — от львов до лошадей, от цербера до кентавра. Каждый из этих фантастических животных поделится своей необычной судьбой и расскажет о том или ином эпизоде из истории старинного города.

Загадочная Флоренция, её предания и сюрпризы

Участники квеста узнают о самой богатой артели Флоренции, найдут место, приносящее всем удачу, разведают секреты политической истории города и тайны семейства Медичи. Во время экскурсии поэкспериментируют с элементами спортивного ориентирования и получат небольшой подарок на память.

Организационные детали

  • Экскурсия-квест рассчитана на детей и подростков от 7 до 15 лет
  • На прогулке мы можем прерваться на мороженое или бутерброд. Я подскажу, где это лучше сделать. Перекус не входит в стоимость.
  • Взрослые должны сопровождать детей во время экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Монастыри, церкви, храмы
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