36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать интересные факты об истории города и весело провести время с детьми во время экскурсии-игры

Антонина
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Антонина – ваш гид
Познакомиться с историей и традициями Флоренции приятнее всего в формате веселой игры.

Вместе с вашими детьми мы будем отгадывать загадки, рисовать, кормить осликов, разбираться в травах, наблюдать, как работают ремесленники и создавать небольшие шедевры самостоятельно.

Я постараюсь сделать так, чтобы у ваших ребят остались самые яркие воспоминания о нашем удивительном городе.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии36 отзывов
4.92
Флоренция глазами детей. Обзорная экскурсия-игра
Флоренция глазами детей. Обзорная экскурсия-игра

Программа

Я придумала несколько детских экскурсий, разработанных с учетом интересов девочек и мальчиков. Вы можете выбрать один из трех вариантов, первые два из них вполне универсальны:

«Леонардо да Винчи – гений или пришелец?»
500 назад жил во Флоренции Леонардо да Винчи. Следуя по карте, оставленной гением, дети познакомятся с историей Флоренции и ее главными достопримечательностями. По каким улочкам бродил 15-летний Леонардо, где работал и где покупал продукты? Мы заглянем и в мастерские ремесленников, где флорентийские мастера покажут нам древние техники производства флорентийской бумаги или мозаики. При желании прогулку по городу можно продлить и дополнить посещением музея Леонардо да Винчи (оплачивается дополнительно): разгадывая загадки и ребусы, мы придем в музей, где можно приводить в движение аппараты и механизмы. Подъемные краны, танк и парашют — сколько же всего изобрел Леонардо! Кто же он – гений или пришелец?!

«Сапожник Лоренцо»
Лет 500 назад жил во Флоренции сапожник Лоренцо. На старости лет он решил уединиться на высокой горе и решил жить в полном одиночестве. После долгих размышлений о жизни в эпоху Возрождения, он написал письмо в будущее. Спрятал в деревянный сундук и закопал под старой сосной. Что же было в этом письме? Он попросил вас и ваших ребят описать и зарисовать современную Флоренцию. Что представлял этот прекрасный город пятьсот лет назад? Давайте ненадолго станем репортерами из будущего, проследуем по карте, составленной Лоренцо, и сравним, что было и чего не было в те времена. Готовы к приключениям?

«Ларец Марии де Медичи» (экскурсия для маленьких модниц)
Мария была одной из наследниц Козимо I де Медичи. Ее воспитывали как настоящую принцессу: она прекрасно говорила по-испански, любила вышивать и петь. У нее было много братьев и сестер, целых двенадцать, поэтому ей часто приходилось прятать свои секреты. Однажды она спрятала небольшой сундучок с самыми дорогими ей мелочами. Давайте узнаем что же в нем!

Гуляя по городу, мы сможем представить жизнь флорентийских аристократок, их пышные наряды и роскошные дворцы. В древней аптеке мы узнаем, где они заказывали духи, а прогуливаясь по Понте Веккьо, увидим, изменилась ли мода на ювелирные украшения. Заглянем и в мастерские ремесленников, чтобы узнать, где Мария любила выбирать блокноты и бумагу для писем. Добродушные флорентийские мастера покажут, как делается рисунок «павлиний хвост» и как из маленьких кусочков полудрагоценного камня получаются настоящие шедевры.

Таким образом, прогулка по городу превратится в веселую игру, в которой ваш ребенок почувствует себя настоящим путешественником и первооткрывателем!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят материалы для игр и подарки для активных участников викторины.
  • Дополнительные расходы (по желанию): билеты в музей Леонардо да Винчи (взрослый — 7 евро, дети от 6-18 лет — 5 евро).
  • При желании прогулку по городу можно продлить и дополнить посещением музея Леонардо да Винчи (оплачивается дополнительно).
Флоренция глазами детей. Обзорная экскурсия-игра
Флоренция глазами детей. Обзорная экскурсия-игра
Флоренция глазами детей. Обзорная экскурсия-игра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Антонина
Антонина
Меня зовут Антонина, я лицензированный экскурсовод по Флоренции, Пизе, Вольтерре, Долине Кьянти. Уже 12 лет живу в Тоскане и не перестаю ей восхищаться. Она согревает душу своим гостеприимством, морем и горами, традиционной кухней и хорошим вином. Работаю в туристической сфере уже 8 лет, из которых 5 экскурсоводом. Особое внимание уделяю детским турам для того чтобы знакомство с Тосканой оставило приятные воспоминания и у ваших ребят.
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36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 января 2020
Замечательная экскурсия, посвященная Леонардо. Детям было очень интересно. Огромное спасибо Антонине!
7 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась. Дети заинтересовались, хотя обычно они не очень любят подобные мероприятия. Спасибо
5 августа 2019
Отличная экскурсия. Было интересно.
18 июля 2019
Антонина замечательный гид. Дети в восторге. Учтены возрастные интересы. Рекомендации самые высокие!
4 июня 2019
Великолепный гид , особенно рекомендую тем , кто с детьми !
3 апреля 2019
Отличная экскурсия! Больше игровых моментов и будет превосходно
12 марта 2019
Отличная экскурсия для детей и для взрослых!Понравилась даже малюсенькому путешественнику 2 года!Антонина нашла подход ко всем.Мы узнали очень много интересных фактов о Флоренции.Очень хотим вернуться сюда и побродить по улочкам и музеям вместе с Антониной.Спасибо ей огромное😘👍
29 января 2019
Огромное спасибо Антонине! Если сомневаетесь, то не думайте, а уверенно бронируйте эту экскурсию. Антонина умеет увлечь детей. В нашей компании было четверо детей.Гид подошла к детской экскурсии со всей готовностью.У неё с собой были блокноты, фломастеры, конфетки, наклейки и мини-карта. Дети выполняли задания, которые она давала, а в замен с радостью получали призы и наклейки. В ходе экскурсии они даже смогли порисовать. Когда экскурсия закончилась Антонина резюмировала свой рассказ, подвела итог и очень кратко напомнила детям о том, что они узнали.

Но не думайте, что взрослым будет скучно. Это совсем не так. Возьмите обязательно в аренду наушники и пока Ваши дети выполняют задания Вы узнаете много интересного о Флоренции.

Для нас было важно, чтобы и взрослые и дети остались довольны и получили новую и интересную информацию о городе. Антонина справилась с этой задачей!
28 января 2019
Экскурсия очень понравилась и ребёнку и взрослым, Антонина отличный рассказчик, жаль , что не хватило времени на остальные экскурсии Антонины)
17 ноября 2018
Экскурсией "Флоренция глазами детей" наши дети 9 и 11 лет были очень заинтересованы. Материал был изложен в увлекательной форме, но в то же время понятно и доходчиво. Задавались вопросы, ставились баллы за результат, дети были максимально вовлечены в процесс. Однозначно порекомендую туристам с детьми, как интересную обзорную экскурсию по городу.
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