36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Это не просто прогулка по городу — а весёлая игра! Вместе с детьми мы будем отгадывать загадки, рисовать, кормить осликов, разбираться в травах, наблюдать, как работают ремесленники и создавать небольшие шедевры самостоятельно. Вы познакомитесь с историей и традициями Флоренции и почувствуете себя настоящими путешественниками и первооткрывателями.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Выбирайте одну из трёх экскурсий — и начнём веселиться!

1. «Леонардо да Винчи — гений или пришелец?»

По каким улочкам бродил 15-летний Леонардо, где работал и покупал продукты? Вооружимся картой и отправимся исследовать Флоренцию.

Заглянем в ремесленные мастерские и познакомимся с древними техниками производства флорентийской бумаги или мозаики. А если захотите, продолжим разгадывать загадки в музее, где можно приводить в движение аппараты и механизмы.

2. «Сапожник Лоренцо»

500 лет назад во Флоренции жил сапожник Лоренцо — он написал вам письмо, спрятал в деревянный сундук и закопал под старой сосной.

Мы ненадолго станем репортерами из будущего и проследуем по карте, составленной сапожником. Зарисуем современную Флоренцию, поймём, каким был город пять столетий назад — и сравним, что было и чего не было в те времена.

3. «Ларец Марии де Медичи»

Однажды юная аристократка спрятала небольшой сундучок с самыми дорогими мелочами. Давайте выясним, что в нём хранится!

Погуляем по городу и представим пышные наряды флорентийских модниц. Увидим, где раньше покупали духи и как изменилась мода на ювелирные украшения. А у добродушных мастеров научимся делать рисунок «павлиний хвост».

Организационные детали