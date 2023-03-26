36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Флоренция глазами детей. Обзорная экскурсия-игра

Квест с интересными знаками, загадками, статуями и лучшим мороженым
Это не просто прогулка по городу — а весёлая игра! Вместе с детьми мы будем отгадывать загадки, рисовать, кормить осликов, разбираться в травах, наблюдать, как работают ремесленники и создавать небольшие шедевры самостоятельно.

Вы познакомитесь с историей и традициями Флоренции и почувствуете себя настоящими путешественниками и первооткрывателями.
4.9
47 отзывов
Флоренция глазами детей. Обзорная экскурсия-игра
Флоренция глазами детей. Обзорная экскурсия-игра
Флоренция глазами детей. Обзорная экскурсия-игра

Описание квеста

Выбирайте одну из трёх экскурсий — и начнём веселиться!

1. «Леонардо да Винчи — гений или пришелец?»

По каким улочкам бродил 15-летний Леонардо, где работал и покупал продукты? Вооружимся картой и отправимся исследовать Флоренцию.

Заглянем в ремесленные мастерские и познакомимся с древними техниками производства флорентийской бумаги или мозаики. А если захотите, продолжим разгадывать загадки в музее, где можно приводить в движение аппараты и механизмы.

2. «Сапожник Лоренцо»

500 лет назад во Флоренции жил сапожник Лоренцо — он написал вам письмо, спрятал в деревянный сундук и закопал под старой сосной.

Мы ненадолго станем репортерами из будущего и проследуем по карте, составленной сапожником. Зарисуем современную Флоренцию, поймём, каким был город пять столетий назад — и сравним, что было и чего не было в те времена.

3. «Ларец Марии де Медичи»

Однажды юная аристократка спрятала небольшой сундучок с самыми дорогими мелочами. Давайте выясним, что в нём хранится!

Погуляем по городу и представим пышные наряды флорентийских модниц. Увидим, где раньше покупали духи и как изменилась мода на ювелирные украшения. А у добродушных мастеров научимся делать рисунок «павлиний хвост».

Организационные детали

  • Первые две экскурсии универсальны, а третья — только для девочек
  • В стоимость экскурсии входят материалы для игр и подарки для активных участников викторины
  • При желании прогулку по городу можно продлить и дополнить посещением музея Леонардо да Винчи: взрослый — €7, дети 6-18 лет — €5

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина
Антонина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1572 туристов
Я лицензированный гид по Флоренции, Пизе и Лукке со специализацией по экскурсиям семейного формата с 2010 года. Автор путеводителя «Флоренция с Ниной, любознательным гидом». Умею превращать прогулки по городу в настоящее
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приключение: с играми, загадками и историями, от которых не зевают даже взрослые! Со мной дети не просто слушают — они исследуют, смеются и влюбляются в город. А родители тихо радуются, что экскурсия наконец-то интересна всем.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Эльвира
Все очень понравилось! Доступно для детей, и нам тоже было интересно
Все очень понравилось! Доступно для детей, и нам тоже было интересно
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О
Антонина, с первой минуты смогла расположить к себе ребенка 5,5 лет. Антонина очень доброжелательно настроена, полна позитива, с ней приятно находится рядом и проживать город! Грамотная подача материала, методично и
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последовательно построена экскурсия. В один день было две экскурсии с Антониной до обеда и после обеда. Дочка ждала вторую экскурсию с радостью. Не смотря на то, что экскурсия рассчитана на детей, взрослые так же получили свою порцию информации. Вернемся обязательно!!! Спасибо огромное за уделенное время во Флоренции!!!

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О
Огромное спасибо Антонине! Если сомневаетесь, то не думайте, а уверенно бронируйте эту экскурсию. Антонина умеет увлечь детей. В нашей компании было четверо детей. Гид подошла к детской экскурсии со всей
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готовностью. У неё с собой были блокноты, фломастеры, конфетки, наклейки и мини-карта. Дети выполняли задания, которые она давала, а в замен с радостью получали призы и наклейки. В ходе экскурсии они даже смогли порисовать. Когда экскурсия закончилась Антонина резюмировала свой рассказ, подвела итог и очень кратко напомнила детям о том, что они узнали.

Но не думайте, что взрослым будет скучно. Это совсем не так. Возьмите обязательно в аренду наушники и пока Ваши дети выполняют задания Вы узнаете много интересного о Флоренции.

Для нас было важно, чтобы и взрослые и дети остались довольны и получили новую и интересную информацию о городе. Антонина справилась с этой задачей!

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Оксана
Мы с мужем уже не первый раз во Флоренции, а в этот раз путешествовали вместе с ребёнком 9 лет. Нам очень хотелось, чтобы знакомство с красавицей Флоренцией запомнилось дочери и
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мы, изучив предложения по экскурсиям, выбрали обзорную экскурсию - игру "Флоренция глазами детей" с профессиональным гидом Антониной. Внимательная, приятная и тактичная Антонина с первых минут знакомства увлекла нашего ребёнка в экскурсию-игру по Флоренции. История города и его жителей, тайны и загадки - это все было очень увлекательно для ребёнка, да и для нас тоже. Спасибо Антонине за приятное и познавательное времяпровождение. Рекомендуем Антонину в качестве гида, особенно тем, кто путешествует с детками.

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Галина
Анастасия -молодец! Очень хорошо общается с детьми. Дети её по намаются с помощью твой минуты. Очень понятно и интересно рассказывает. В е чётко организовано. Ходили с Анастасией на 2 экскурсии.
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Флоренция глазами детей и галлерея Уфицци. Обе экскурсии очень легко проходят. По Флоренции Анастасия показала очень интересные места и даже завела в местный магазинчик с печатными сувенирами, где итальянец -хозяин показал мастер -класс по нанесению орнамента на лист бумаги. Дети были удивлены и впечатлены. Очень колоритно и интересно. В галлерее Уфицци прошлись по самым интересным местам, запомнили основные картины, только шедевры. 2 часа пролетели как одно мгновение и дети проучили шоколадные медальки за каждый правильный ответ. Взрослым тоже очень было познавательно интересно и доступно. Очень рекомендуем всем, особенно с детьми. Спасибо Анастасии.

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И
Антонина - очень приятный, доброжелательный и профессиональный гид. Она понравилась нашим мальчикам 7 и 10 лет. Ее экскурсия - это прогулка по определенному маршруту и рассказ о городе и его
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истории с разными интересными фактами. Во время остановок дети с неожиданным рвением выполняли задания, за которые Антонина премировала их, а взрослые слушали более глубокий и подробный рассказ.
Информации было много. Мы под конец даже немножко устали.
Во время экскурсии мы посетили мастерскую по производству флорентийской бумаги - впечатляющий опыт. Антонина показала нам по-настоящему вкусную лавку с мороженым.
А в конце мы посетили очень хороший музей Леонардо да Винчи, где несмотря на усталость зависли ещё на час.
Спасибо Антонине и Трипстеру. Благодаря экскурсии Флоренция стала нам ближе, она как будто заговорила с нами, здания и улицы рассказали свою историю. Я теперь уверена, что подобные города нужно посещать исключительно с гидом.

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