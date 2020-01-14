36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Я придумала несколько детских экскурсий, разработанных с учетом интересов девочек и мальчиков. Вы можете выбрать один из трех вариантов, первые два из них вполне универсальны:

«Леонардо да Винчи – гений или пришелец?»

500 назад жил во Флоренции Леонардо да Винчи. Следуя по карте, оставленной гением, дети познакомятся с историей Флоренции и ее главными достопримечательностями. По каким улочкам бродил 15-летний Леонардо, где работал и где покупал продукты? Мы заглянем и в мастерские ремесленников, где флорентийские мастера покажут нам древние техники производства флорентийской бумаги или мозаики. При желании прогулку по городу можно продлить и дополнить посещением музея Леонардо да Винчи (оплачивается дополнительно): разгадывая загадки и ребусы, мы придем в музей, где можно приводить в движение аппараты и механизмы. Подъемные краны, танк и парашют — сколько же всего изобрел Леонардо! Кто же он – гений или пришелец?!

«Сапожник Лоренцо»

Лет 500 назад жил во Флоренции сапожник Лоренцо. На старости лет он решил уединиться на высокой горе и решил жить в полном одиночестве. После долгих размышлений о жизни в эпоху Возрождения, он написал письмо в будущее. Спрятал в деревянный сундук и закопал под старой сосной. Что же было в этом письме? Он попросил вас и ваших ребят описать и зарисовать современную Флоренцию. Что представлял этот прекрасный город пятьсот лет назад? Давайте ненадолго станем репортерами из будущего, проследуем по карте, составленной Лоренцо, и сравним, что было и чего не было в те времена. Готовы к приключениям?

«Ларец Марии де Медичи» (экскурсия для маленьких модниц)

Мария была одной из наследниц Козимо I де Медичи. Ее воспитывали как настоящую принцессу: она прекрасно говорила по-испански, любила вышивать и петь. У нее было много братьев и сестер, целых двенадцать, поэтому ей часто приходилось прятать свои секреты. Однажды она спрятала небольшой сундучок с самыми дорогими ей мелочами. Давайте узнаем что же в нем!

Гуляя по городу, мы сможем представить жизнь флорентийских аристократок, их пышные наряды и роскошные дворцы. В древней аптеке мы узнаем, где они заказывали духи, а прогуливаясь по Понте Веккьо, увидим, изменилась ли мода на ювелирные украшения. Заглянем и в мастерские ремесленников, чтобы узнать, где Мария любила выбирать блокноты и бумагу для писем. Добродушные флорентийские мастера покажут, как делается рисунок «павлиний хвост» и как из маленьких кусочков полудрагоценного камня получаются настоящие шедевры.

Таким образом, прогулка по городу превратится в веселую игру, в которой ваш ребенок почувствует себя настоящим путешественником и первооткрывателем!