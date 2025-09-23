Мы прогуляемся по историческому центру и вы сможете увидеть красавицу Флоренцию без туристов.
Я проведу вас по своему авторскому маршруту по узким старинным улочкам, покажу знаки, которые история оставила на стенах домов.
Вы полюбуетесь яркими черепичными крышами, узнаете историю основания Флоренции и ее самые интересные легенды, я помогу понять истинный характер загадочной тосканской столицы и ощутить ее гордый средневековый дух.
Описание экскурсииВы увидите как жили знатные флорентийские семьи 500 лет назад, как они экономили на налогах и поменялась ли их жизнь сегодня. Поговорим о могущественной семье Медичи, которые почти 300 лет правили безраздельно городом, найдем множество гербов этого семейства на церквях и палаццо Флоренции. Я покажу площадь, на которой в далеком 59 году до н. э. Юлием Цезарем был основан этот удивительный город, и расскажу о статуях в лоджии Ланци и бесподобном Давиде. А еще помогу найти окошко камеры на башне палаццо, которое местные жители в шутку называют «albergietto» (маленькая гостиница), так как в старину здесь «проводили время» Козимо Медичи и Джироламо Савонарола. Мы пройдем по Золотому мосту и я расскажу вам какие тайны он хранит до сих пор, побываем в сакральном центре Флоренции, на площади Дуомо, вы услышите удивительную историю кафедрального собора и уникального купола Брунеллески, на который можно подняться, чтобы увидеть столицу Тосканы во всей красе с высоты 150 метров. Побываем в районе Данте Алигьери и заглянем в маленькую церковь, где можно оставить записку Беатриче и попросить ее помощь в любовных делах.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотой мост
- Площадь Дуомо
- Знаменитый собор Санта-Мария-дель-Фьоре
- Колокольня Джотто
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входной билет в комплекс Дуомо
- Перекус (можем остановиться на чашку вкуснейшего капучино или бокал просекко в модном баре семьи Антинори).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza Santa Maria novella
Завершение: У кафедрального собора Санта-Мария-дей-Фьоре
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
