Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы прогуляемся по историческому центру и вы сможете увидеть красавицу Флоренцию без туристов.



Я проведу вас по своему авторскому маршруту по узким старинным улочкам, покажу знаки, которые история оставила на стенах домов.



Вы полюбуетесь яркими черепичными крышами, узнаете историю основания Флоренции и ее самые интересные легенды, я помогу понять истинный характер загадочной тосканской столицы и ощутить ее гордый средневековый дух.

Елена Ваш гид во Флоренции

Описание экскурсии Вы увидите как жили знатные флорентийские семьи 500 лет назад, как они экономили на налогах и поменялась ли их жизнь сегодня. Поговорим о могущественной семье Медичи, которые почти 300 лет правили безраздельно городом, найдем множество гербов этого семейства на церквях и палаццо Флоренции. Я покажу площадь, на которой в далеком 59 году до н. э. Юлием Цезарем был основан этот удивительный город, и расскажу о статуях в лоджии Ланци и бесподобном Давиде. А еще помогу найти окошко камеры на башне палаццо, которое местные жители в шутку называют «albergietto» (маленькая гостиница), так как в старину здесь «проводили время» Козимо Медичи и Джироламо Савонарола. Мы пройдем по Золотому мосту и я расскажу вам какие тайны он хранит до сих пор, побываем в сакральном центре Флоренции, на площади Дуомо, вы услышите удивительную историю кафедрального собора и уникального купола Брунеллески, на который можно подняться, чтобы увидеть столицу Тосканы во всей красе с высоты 150 метров. Побываем в районе Данте Алигьери и заглянем в маленькую церковь, где можно оставить записку Беатриче и попросить ее помощь в любовных делах.

