14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите главные достопримечательности столицы Тосканы: Золотой мост, площадь Дуомо, знаменитый на весь мир собор Санта-Мария-дель-Фьоре и колокольню Джотто. Полюбуетесь яркими черепичными крышами и живописными старинными улочками, узнаете историю основания Флоренции и ее самые интересные легенды, а еще попробуете лучший капучино в городе. Я помогу понять истинный характер загадочной тосканской столицы и ощутить ее гордый средневековый дух.

Описание экскурсии

Флоренция сквозь века

Вы прогуляетесь по историческому центру и увидите его символ — великолепный собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Послушаете звон колоколов на колокольне Джотто и выпьете вкуснейший капучино на террасе, с которой открывается изумительный вид на черепичные крыши домов, грандиозный собор и монументальный Палаццо Веккьо. Я покажу площадь, на которой в далеком 59 году до н. э. Юлием Цезарем был основан этот удивительный город, и расскажу о статуях в лоджии Ланци и бесподобном Давиде. А еще помогу найти окошко камеры на башне палаццо, которое местные жители в шутку называют «albergietto» (маленькая гостиница), так как в старину здесь «проводили время» Козимо Медичи и Джироламо Савонарола.

Секреты Золотого моста и семьи Медичи

Во второй части экскурсии вы полюбуетесь изделиями флорентийских ювелиров, узнаете тайны, которые хранит Золотой мост и при желании выпьете бокал просекко с прекрасным видом на город. А также побываете в сакральном центре Флоренции, на площади Дуомо, узнаете удивительную историю кафедрального собора и подниметесь на самый верх уникального купола Брунеллески, чтобы увидеть столицу Тосканы во всей красе с высоты 150 метров. В завершение зайдете в квартал Медичи, где я помогу проникнуться историей могущественной и коварной семьи, членами которой были Папы Римские, герцоги Тосканские и королевы Франции.

Организационные детали