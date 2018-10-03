14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы прогуляетесь по историческому центру и увидите его символ — великолепный собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Послушаете звон колоколов на колокольне Джотто и выпьете вкуснейший капучино на террасе, с которой открывается изумительный вид на черепичные крыши домов, грандиозный собор и монументальный Палаццо Веккьо. Я покажу площадь, на которой в далеком 59 году до н. э. Юлием Цезарем был основан этот удивительный город, и расскажу о статуях в лоджии Ланци и бесподобном Давиде. А еще помогу найти окошко камеры на башне палаццо, которое местные жители в шутку называют «albergietto» (маленькая гостиница), так как в старину здесь «проводили время» Козимо Медичи и Джироламо Савонарола.
Секреты Золотого моста и семьи Медичи
Во второй части экскурсии вы полюбуетесь изделиями флорентийских ювелиров, узнаете тайны, которые хранит Золотой мост и при желании выпьете бокал просекко с прекрасным видом на город. А также побываете в сакральном центре Флоренции, на площади Дуомо, узнаете удивительную историю кафедрального собора и подниметесь на самый верх уникального купола Брунеллески, чтобы увидеть столицу Тосканы во всей красе с высоты 150 метров. В завершение зайдете в квартал Медичи, где я помогу проникнуться историей могущественной и коварной семьи, членами которой были Папы Римские, герцоги Тосканские и королевы Франции.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включен самый вкусный капучино в городе
Дополнительные расходы: просекко в баре с видом на Понте Веккье — 3-5 евро (по желанию), входной билет в Баптистерий и купол Брунеллески — 18 евро с человека
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 709 туристов
Я на Трипстере с 2018 года. Проведу для вас экскурсию лично или предложу кого-то из моих коллег-единомышленников. Все мы — лицензированные гиды, объединённые любовью к Флоренции и Тоскане. Среди нас есть профессиональные сомелье и фотографы.
Работаем только индивидуально. Наша цель — познакомить вас с красотой Тосканы, погрузить в культуру и эногастрономию этой удивительной части Италии.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Гид Елена оказалась очень располагающим к себе, интересным рассказчиком, на любой наш вопрос у неё был готов ответ. А так как наши знания по истории Флоренции, да и всей Италии, читать дальшеуменьшить
были далеки от совершенства, мы получили интереснейшую экскурсию со всеми фактами и деталями. Благодаря нашему Гиду, нам удалось отведать как настоящую кухню обычных людей Флоренции, так и попасть в Траторию, где нам подали настоящий флорентийский стейк и бесподобную панакоту с белым трюфелем. Спасибо за все ваши советы. Прогулка по Флоренции удалась, хочется вернуться в этот удивительный город ещё раз.
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Л
Людмила
Елена проводила нам экскурсию вчера, всё очень понравилось,. Приятный, знающий человек. Без гида во Флоренции никак, город с богатейшей историей, наполнен художественными ценностями, поэтому надо, чтоб профессионал направил, определил приоритеты индивидуально разным туристам. Без гида можно потеряться и не узнать множества интересных вещей. Елену рекомендуем. Она - профессионал!!! Спасибо большое за Вашу работу!
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Н
Наталья
Были на экскурсии 31 января. Елена поставила перед нами непростую задачу: полюбить Флоренцию, несмотря на погоду: дождь, мокрый снег, слякоть… И она добилась этого! Увлекая нас по улочкам Флоренции рассказала об истории этого города, поведала нам интересные факты и легенды о нем. Знакомила и с современной жизнью Флоренции. В общем, экскурсией мы очень довольны! Всем рекомендуем гида Елену!
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М
Мария
Прекрасный гид Елена за 3 часа показала нам все самые примечательные места во Флоренции, а в конце экскурсии отвела нас в замечательно место с террасой на крыше с панорамным видом читать дальшеуменьшить
на город и отличным Prosecco! Без нее этого места мы бы точно не нашли! Очень советую Елену и обзорную экскурсию "Флоренция- любовь с первого взгляда", особенно если вы останавливаетесь в городе всего на пару дней.
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М
Маргарита
Заказывала экскурсию для мамы с подругой. Они остались очень сильно довольны и попросили обязательно сотавить отзыв. Они были в первый раз во Флоренции, путешественники они не самые опытные. Но их встретили прям на вокзале, везде поводили, рассказали, показали где отведать самых вкусных стейков. мама с подругой остались под большим впечатлением. Спасибо вам большое!!!
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Е
Екатерина
Елена, огромное спасибо вам за экскурсию! Очень интересно и супер познавательно. После экскурсии захотелось подробнее узнать о истории Флоренции и семье Медичи, оказавшей огромное влияние на облик города и его культурное наследие. Елена прекрасный рассказчик, очень рекомендую!
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