14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Почувствовать душу города, увидеть его с высоты и насладиться блистательной архитектурой

Елена
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Елена – ваш гид
Вы увидите главные достопримечательности столицы Тосканы: Золотой мост, площадь Дуомо, знаменитый на весь мир собор Санта-Мария-дель-Фьоре и колокольню Джотто.

Полюбуетесь яркими черепичными крышами и живописными старинными улочками, узнаете историю основания Флоренции и ее самые интересные легенды, а еще попробуете лучший капучино в городе.

Я помогу понять истинный характер загадочной тосканской столицы и ощутить ее гордый средневековый дух.
€130
104 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча площадь Santa Maria Novella
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У этой экскурсии14 отзывов
4.79
Флоренция — любовь с первого взгляда
Флоренция — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Флоренция сквозь века
Вы прогуляетесь по историческому центру и увидите его символ — великолепный собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Послушаете звон колоколов на колокольне Джотто и выпьете вкуснейший капучино на террасе, с которой открывается изумительный вид на черепичные крыши домов, грандиозный собор и монументальный Палаццо Веккьо. Я покажу площадь, на которой в далеком 59 году до н.э. Юлием Цезарем был основан этот удивительный город, и расскажу о статуях в лоджии Ланци и бесподобном Давиде. А еще помогу найти окошко камеры на башне палаццо, которое местные жители в шутку называют «albergietto» (маленькая гостиница), так как в старину здесь «проводили время» Козимо Медичи и Джироламо Савонарола.

Секреты Золотого моста и семьи Медичи
Во второй части экскурсии вы полюбуетесь изделиями флорентийских ювелиров, узнаете тайны, которые хранит Золотой мост и при желании выпьете бокал просекко с прекрасным видом на город. А также побываете в сакральном центре Флоренции, на площади Дуомо, узнаете удивительную историю кафедрального собора и подниметесь на самый верх уникального купола Брунеллески, чтобы увидеть столицу Тосканы во всей красе с высоты 150 метров. В завершение зайдете в квартал Медичи, где я помогу проникнуться историей могущественной и коварной семьи, членами которой были Папы Римские, герцоги Тосканские и королевы Франции.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включен самый вкусный капучино в городе.
  • Не включены: просекко в баре с видом на Понте Веккье — 3-5 евро (по желанию), входной билет в Баптистерий и купол Брунеллески — 18 евро с человека.
Флоренция — любовь с первого взгляда
Флоренция — любовь с первого взгляда
Флоренция — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура площадь Santa Maria Novella.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Всем привет! Меня зовут Елена, родилась в Москве, большую часть жизни провела в Одессе и, однажды приехав во Флоренцию, влюбилась в этот удивительный город. Здесь я встретила свою любовь и резко поменяла профессию скучного банкира на жизнерадостного гида. Я люблю кухню Тосканы, ее вина, знаю о регионе уже чуть больше, чем муж-флориентиец. Мне нравится знакомить людей с удивительным городом, богатым самобытной историей и вкусной едой. Каждая прогулка индивидуальна и зависит от ваших предпочтений, но не влюбиться во Флоренцию после нее вы точно не сможете!
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 декабря 2019
Большое спасибо Елене за очень интересный рассказ!!!
18 ноября 2019
Елена, прекрасный Гид, мы получили массу удовольствия, восхитительные ощущения и не забываемые эмоции. Очень интересно рассказала, показала все достопримечательности с лучшего ракурса. Рекомендовала места для дальнейшего посещения. Мы в восторге! Спасибо огромное Елене.
8 августа 2019
Большое спасибо за экскурсию, все понравилось.
27 марта 2019
После великолепной римской экскурсии мы ожидали того же от Флоренции. Увы. Самым запоминающимся моментом осталась информация о Флорентийском стейке и характере флорентийцев. Гид постоянно спрашивала, есть ли вопросы, однако практически ни на один вопрос в ходе экскурсии точного ответа не дала. Флоренцию полюбили не благодаря экскурсии.
21 февраля 2019
Елена проводила нам экскурсию вчера, всё очень понравилось,. Приятный, знающий человек. Без гида во Флоренции никак, город с богатейшей историей, наполнен художественными ценностями, поэтому надо , чтоб профессионал направил , определил приоритеты индивидуально разным туристам. Без гида можно потеряться и не узнать множества интересных вещей. Елену рекомендуем . Она - профессионал!!! Спасибо большое за Вашу работу!
5 февраля 2019
Были на экскурсии 31 января. Елена поставила перед нами непростую задачу: полюбить Флоренцию, несмотря на погоду: дождь, мокрый снег, слякоть... И она добилась этого! Увлекая нас по улочкам Флоренции рассказала об истории этого города, поведала нам интересные факты и легенды о нем. Знакомила и с современной жизнью Флоренции. В общем, экскурсией мы очень довольны! Всем рекомендуем гида Елену!
17 декабря 2018
Мы заказываем экскурсии через Трипстер
уже много лет. Эта была одной из лучших.
Богдан
16 декабря 2018
Кто хочет открыть для себя Флоренцию впервые, милости просим к Елене!
Она поведает Вам увлекательный рассказ от былых времен, до сегодняшних дней)
12 ноября 2018
Елена, огромное спасибо вам за экскурсию!
Очень интересно и супер познавательно.
После экскурсии захотелось подробнее узнать о истории Флоренции и семье Медичи, оказавшей огромное влияние на облик города и его культурное наследие.
Елена прекрасный рассказчик, очень рекомендую!
8 ноября 2018
Экскурсию не испортил даже проливной дождь, который пришлось переждать в кафе за чашкой кофе. Елена хороший рассказчик, информации о Флоренции у нее очень много, мы с ребенком (13 лет) с удовольствием слушали, т.к. предварительно к этой поездке не готовились. Спасибо!
Ещё 4 отзыва

Елена проводит ещё 2 экскурсии

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