Индивидуальная
до 1 чел.
По уютным улочкам Флоренции: от Ренессанса до современной кулинарии
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: от величественных памятников искусства до уникальных кулинарных традиций в компании опытного гида
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€150 за экскурсию
Индивидуальная
до 10 чел.
Основные достопримечательности Флоренции за 3 часа
Начало: P. za di Santa Maria Novella, 18, Firenze
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Флоренция как на ладони
Начало: Площадь piazza della Reppublica
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€130 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 марта 2025Отличная экскурсия, грамотный, хорошо знающий свою тему гид. Рекомендую!
- TTATYANA26 февраля 2025Жанна замечательный экскурсовод. Мы получили большое удовольствие от увиденного и услышанного. Жанна легко построила маршрут по нашей просьбе, за что мы ей очень благодарны, и подсказала где можно отведать вкусные блюда. Очень рекомендую и сами приедем ещё на другие экскурсии.
- ММурад20 февраля 2025Отличная экскурсия) Душевная. Ощущение, что проводил ее друг, которого давно знаем. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Дом-музей Данте Алигьери»
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Сколько стоит экскурсия по Флоренции в апреле 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Дом-музей Данте Алигьери" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 150. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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