Утро начинается с настоящего итальянского кофе

Мы начнем нашу экскурсию с посещения одного из старейших и самых уютных флорентийских кафе, где вы сможете попробовать традиционный итальянский эспрессо или капучино, приготовленный по всем правилам. Здесь бариста расскажет нам о том, как правильно варить кофе, чем отличается настоящий итальянский напиток, и почему в Италии его пьют стоя у стойки. Насладившись бодрящим вкусом и неповторимым ароматом, вы почувствуете себя настоящим флорентийцем.

Прогулка и дегустация на Центральном рынке

Следующей остановкой будет знаменитый Центральный рынок Флоренции — сердце городской гастрономии. Мы прогуляемся по рядам, где можно найти свежайшие продукты: сыры, мясные деликатесы, специи и оливковое масло. Здесь мы попробуем тосканские сыры, брускетту с оливковым маслом и сыром пекорино, а также настоящую прошутто с местных ферм. Вы узнаете, как тосканские продукты сохраняют свои традиционные вкусы, оставаясь неизменными на протяжении веков. Уличная еда:

Лампредотто

Продолжая наше гастрономическое путешествие, мы остановимся у одной из известных лампредотто-лавок, где попробуем настоящую флорентийскую уличную еду. Лампредотто — это флорентийский деликатес, который готовят из четвертого желудка коровы, тушат его с ароматными травами и подают в мягкой булочке с соусами и свежей зеленью. Это блюдо имеет глубокие корни в истории города и было популярно среди рабочих с давних времен. Не пугайтесь необычного состава — лампредотто обязательно покорит вас своим нежным и насыщенным вкусом.

Настоящее вино Кьянти

После лампредотто мы направимся в винный бар, чтобы попробовать знаменитое тосканское вино — кьянти. Эксперт расскажет о традициях виноделия региона, объяснит разницу между различными видами кьянти и покажет, как правильно дегустировать вино, чтобы ощутить всю полноту его вкуса. Мы попробуем несколько видов этого насыщенного вина, каждый из которых по-своему раскрывает характер тосканской земли и её виноградников.

Мороженое со вкусом XVI века

Чтобы завершить экскурсию на сладкой ноте, мы отправимся в легендарную флорентийскую джелатерию, которая славится рецептами, восходящими к XVI веку. Здесь вы попробуете мороженое, приготовленное по старинным рецептам, со вкусами, вдохновленными эпохой Медичи. Варианты могут включать «персидское розовое» мороженое или сорбеты на основе древних рецептов из цитрусовых и трав. Этот десерт не только удивит вас, но и станет вкусной исторической заметкой об изысканных вкусах Флоренции эпохи Ренессанса. Важная информация: Дегустации в стоимость не входят и являются добровольными.