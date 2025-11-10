Хотите погрузиться в культуру и традиции Италии через её уникальные вкусы и кулинарное наследие? Тогда эта экскурсия для вас.
Вас ждут не только новые кулинарные открытия, но и яркие воспоминания о флорентийских традициях и аутентичных блюдах, которые с любовью передавались из поколения в поколение — от кофе и вина до мороженого по рецепту XVI века.
Описание экскурсии
Утро начинается с настоящего итальянского кофе
Мы начнем нашу экскурсию с посещения одного из старейших и самых уютных флорентийских кафе, где вы сможете попробовать традиционный итальянский эспрессо или капучино, приготовленный по всем правилам. Здесь бариста расскажет нам о том, как правильно варить кофе, чем отличается настоящий итальянский напиток, и почему в Италии его пьют стоя у стойки. Насладившись бодрящим вкусом и неповторимым ароматом, вы почувствуете себя настоящим флорентийцем.
Прогулка и дегустация на Центральном рынке
Следующей остановкой будет знаменитый Центральный рынок Флоренции — сердце городской гастрономии. Мы прогуляемся по рядам, где можно найти свежайшие продукты: сыры, мясные деликатесы, специи и оливковое масло. Здесь мы попробуем тосканские сыры, брускетту с оливковым маслом и сыром пекорино, а также настоящую прошутто с местных ферм. Вы узнаете, как тосканские продукты сохраняют свои традиционные вкусы, оставаясь неизменными на протяжении веков. Уличная еда:
Лампредотто
Продолжая наше гастрономическое путешествие, мы остановимся у одной из известных лампредотто-лавок, где попробуем настоящую флорентийскую уличную еду. Лампредотто — это флорентийский деликатес, который готовят из четвертого желудка коровы, тушат его с ароматными травами и подают в мягкой булочке с соусами и свежей зеленью. Это блюдо имеет глубокие корни в истории города и было популярно среди рабочих с давних времен. Не пугайтесь необычного состава — лампредотто обязательно покорит вас своим нежным и насыщенным вкусом.
Настоящее вино Кьянти
После лампредотто мы направимся в винный бар, чтобы попробовать знаменитое тосканское вино — кьянти. Эксперт расскажет о традициях виноделия региона, объяснит разницу между различными видами кьянти и покажет, как правильно дегустировать вино, чтобы ощутить всю полноту его вкуса. Мы попробуем несколько видов этого насыщенного вина, каждый из которых по-своему раскрывает характер тосканской земли и её виноградников.
Мороженое со вкусом XVI века
Чтобы завершить экскурсию на сладкой ноте, мы отправимся в легендарную флорентийскую джелатерию, которая славится рецептами, восходящими к XVI веку. Здесь вы попробуете мороженое, приготовленное по старинным рецептам, со вкусами, вдохновленными эпохой Медичи. Варианты могут включать «персидское розовое» мороженое или сорбеты на основе древних рецептов из цитрусовых и трав. Этот десерт не только удивит вас, но и станет вкусной исторической заметкой об изысканных вкусах Флоренции эпохи Ренессанса.
Ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дегустации (по желанию):/n кофе - 2 евро, /n лампредотто - 10 евро, /n бокал вина - 7 евро, /n мороженое - 10 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кафе Gilli
Завершение: Peche no
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Дегустации в стоимость не входят и являются добровольными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Флоренции
