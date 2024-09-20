B Belkinae Нетуристическая Флоренция Экскурсия по не туристической Флоренции

была отличная благодаря гиду Диане.

Увидели и услышали много того, что не смогли бы узнать и увидеть сами.

Большое спасибо.

И Ильнар Нетуристическая Флоренция Большое спасибо гиду Диане, узнали много нового, в том числе несколько очень интересных легенд и историй о Флоренции!:)

a afanasie Нетуристическая Флоренция Экскурсия очень понравилась. Татьяна рассказала много интересных подробностей о Флоренции и горожанах, традициях, действительно нетуристичских уголках города.

G Gennadii Нетуристическая Флоренция читать дальше интересен, ни капли не возникло желания уйти, всё прошло на одном дыхании, 2 часа пролетели как 1 минута. Но данный вид экскурсии по мне гораздо интереснее, чем обзорная. Ещё раз спасибо. Будем рекомендовать именно вас. Гид Александра всегда отвечала на интересующие нас вопросы, рассказ о городе, местах где мы проходили, о его основателях, был очень

d dar-skop Нетуристическая Флоренция Прекрасная, насыщенная, интересная экскурсия! Александра учла наши индивидуальные пожелания, была очень внимательна и приятна в общении. Она отлично знает историю Флоренции и любит свою работу. Это очень здорово! Огромное спасибо.

Н Надежда Нетуристическая Флоренция Мы очень много путешествуем и постоянно берём экскурсии, но такой интересной экскурсии у нас ещё не было! Татьяна просто умница! Два часа пролетели незаметно, однако, она сумела за такое короткое время буквально влюбить нас во Флоренцию)) спасибо, рекомендуем всем!

m mamaanna Нетуристическая Флоренция Было интересно погулять по Флоренции с гидом Евгенией, молодая, веселая и очень легкая в общении:)

N Natalia Нетуристическая Флоренция Экскурсия полезная, особенно в сочетании с обзорной, они дополняют друг друга. Гид Евгения артистичная и живая, увлечена своей работой. Успехов!