Индивидуальная
до 5 чел.
Нетуристическая Флоренция
Флоренция удивляет своими скрытыми уголками. Узнайте город с местным жителем, погрузитесь в его настоящую жизнь и почувствуйте себя флорентийцем
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 10:30. Вторник, четверг, суббота в 18:00
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Вкус Тосканы: знакомство с Флоренцией через особенности местной кухни
Начало: Центральный рынок Флоренции
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 14:00, кроме воскресенья
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
€120 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Флоренция на вкус: гастрономическая экскурсия на русском
Начало: Кафе Gilli
«Прогулка и дегустация на Центральном рынке»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- BBelkinae20 сентября 2024Экскурсия по не туристической Флоренции
была отличная благодаря гиду Диане.
Увидели и услышали много того, что не смогли бы узнать и увидеть сами.
Большое спасибо.
- ИИльнар8 декабря 2022Большое спасибо гиду Диане, узнали много нового, в том числе несколько очень интересных легенд и историй о Флоренции!:)
- aafanasie19 декабря 2019Экскурсия очень понравилась. Татьяна рассказала много интересных подробностей о Флоренции и горожанах, традициях, действительно нетуристичских уголках города.
- GGennadii18 декабря 2019Гид Александра всегда отвечала на интересующие нас вопросы, рассказ о городе, местах где мы проходили, о его основателях, был очень
- ddar-skop12 июня 2019Прекрасная, насыщенная, интересная экскурсия! Александра учла наши индивидуальные пожелания, была очень внимательна и приятна в общении. Она отлично знает историю Флоренции и любит свою работу. Это очень здорово! Огромное спасибо.
- ННадежда13 января 2019Мы очень много путешествуем и постоянно берём экскурсии, но такой интересной экскурсии у нас ещё не было! Татьяна просто умница! Два часа пролетели незаметно, однако, она сумела за такое короткое время буквально влюбить нас во Флоренцию)) спасибо, рекомендуем всем!
- mmamaanna24 июля 2018Было интересно погулять по Флоренции с гидом Евгенией, молодая, веселая и очень легкая в общении:)
- NNatalia6 марта 2018Экскурсия полезная, особенно в сочетании с обзорной, они дополняют друг друга. Гид Евгения артистичная и живая, увлечена своей работой. Успехов!
