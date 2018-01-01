Irina Z. проводит ещё 5 экскурсий

  1. Италия
  2. Флоренция
  3. Экскурсии

Галерея Академии — собрание флорентийских ценностей

Irina Z.
Irina Z. – Гид из Флоренции
Флоренция — столица ⭐️ Возрождения.

А Галерея Академии — рай для любителей искусства Возрождения.

Первоначально она создавалась для студентов — так можно было изучать работы мастеров.

Сейчас же это один из важнейших музеев Флоренции.

Здесь можно познакомиться с работами местных мастеров XIV-XVI века.

Я помогу вам не растеряться во всем многообразии работ, покажу самые выдающиеся и расскажу историю 📖 их создания.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €150 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Галерея Академии — собрание флорентийских ценностей
Галерея Академии — собрание флорентийских ценностей
Именно в Галерее Академии находится скульптура, которая когда-то покорила всю Европу своей красотой — «Давид» Микеланджело. Но что ещё делает музей 🖼 таким важным? Знакомясь с коллекцией вместе со мной, вы поймёте значение экспонатов для флорентийцев, откроете судьбы гениев и красоту их произведений, увидите, как отразился церковный раскол в живописи, и сможете по-настоящему восхититься искусством.
Что вас ожидает
История Галереи Академии — никуда без Медичи
Академия изящных искусств, при которой и была открыта Галерея, стала первым учреждением своего рода в Европе. Вы узнаете, какие знаменитые мастера XVI века основали учебное заведение и какое влияние оказала Академия на художественную жизнь Флоренции. А главное — поймёте, какую идею преследовали творцы и Козимо I Медичи, когда инициировали её открытие.
Секреты Микеланджело
В день, когда в Галерею Академии перенесли «Давида» Микеланджело, музей в одночасье превратился в один из самых популярных во Флоренции. Я уделю много внимания этой статуе, чтобы объяснить, чем же она примечательна и олицетворением чего стала для флорентийского народа. Также вы увидите другие подлинники Микеланджело — скульптурную группу «Рабы», над которой мастер трудился почти 45 лет. Я расскажу о жизни гения, его творческом пути и мировоззренческой концепции.
Следы прекрасной эпохи
Вы познакомитесь с собранием полотен флорентийских художников XIV–XVI веков: учеников и последователей Джотто ди Бондоне, оригиналами Пьетро Перуджино, Филиппино Липпи, Алессандро Боттичелли, Алессандро Аллори и других. Проследите мотив религиозного раскола в работах живописцев и увидите коллекцию уникальных музыкальных инструментов — в их числе скрипка, альт и виолончель Антонио Страдивари, клавесины с клавишами из слоновой кости и чёрного дерева, а ещё самое древнее из сохранившихся вертикальное фортепиано Бартоломео Кристофори!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Дополнительные расходы: входные билеты и наушники (для групп больше 4 человек, стоимость — 2€ с человека).
  • Билеты в галерею нужно заказывать заранее, как минимум за 2 дня, на официальном сайте музея www. firenzemusei. it. Необходимо смотреть билеты на время 14. 45 – 15. 00 или 15. 00 – 15. 15. Стоимость зависит от сезона.
  • С ноября по декабрь 2018 билет стоит 12, 50 € (плюс 4€ за предварительный заказ).
  • С января 2019 — 16€ (плюс 4€ за предварительный заказ).
  • Для детей и молодых людей до 18 лет вход в галерею бесплатный, но при покупке билета оплачивается предварительный заказ — 4€.
Начало
🚩 около входа в Академию, адрес: Via Ricasoli, 58/60
Место завершения
🏁 галерея Академия
Галерея Академии — собрание флорентийских ценностей
Галерея Академии — собрание флорентийских ценностей
Галерея Академии — собрание флорентийских ценностей
Галерея Академии — собрание флорентийских ценностей
Галерея Академии — собрание флорентийских ценностей
Галерея Академии — собрание флорентийских ценностей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Irina Z.
Irina Z.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Irina Z. проводит ещё 5 экскурсий

Средневековая Флоренция
120
2 часа
Средневековая Флоренция
Охота на трюфель в Тоскане
375
7 часов
Охота на трюфель в Тоскане
Тайны шедевров Уффици
180
3 часа
Тайны шедевров Уффици
Красоты Флоренции «свысока»
120
2 часа
Красоты Флоренции «свысока»
Ольтрарно — другая сторона Флоренции
120
2 часа
Ольтрарно — другая сторона Флоренции

Еще несколько необычных экскурсий в Флоренции

Ориентируемся во Флоренции — обзорная групповая экскурсия
20
2 часа
Ориентируемся во Флоренции — обзорная групповая экскурсия
283 отзыва
Флоренция глазами флорентийцев
30
2.5 часа
Флоренция глазами флорентийцев
263 отзыва
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Ежедневная прогулка по Флоренции
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Флоренции
163 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Влюбиться во Флоренцию
140
2.5 часа
Влюбиться во Флоренцию
146 отзывов
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
От 110
4.5 часов
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
138 отзывов
Узнать историю знаменитого вина Кьянти в окружении тосканских холмов и виноградников
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
185
2.5 часа
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
136 отзывов
Узнать о главных страницах жизни города на прогулке с историком искусства