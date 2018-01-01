Irina Z. проводит ещё 5 экскурсий

Именно в Галерее Академии находится скульптура, которая когда-то покорила всю Европу своей красотой — «Давид» Микеланджело. Но что ещё делает музей 🖼 таким важным? Знакомясь с коллекцией вместе со мной, вы поймёте значение экспонатов для флорентийцев, откроете судьбы гениев и красоту их произведений, увидите, как отразился церковный раскол в живописи, и сможете по-настоящему восхититься искусством.

Что вас ожидает

История Галереи Академии — никуда без Медичи

Академия изящных искусств, при которой и была открыта Галерея, стала первым учреждением своего рода в Европе. Вы узнаете, какие знаменитые мастера XVI века основали учебное заведение и какое влияние оказала Академия на художественную жизнь Флоренции. А главное — поймёте, какую идею преследовали творцы и Козимо I Медичи, когда инициировали её открытие.

Секреты Микеланджело

В день, когда в Галерею Академии перенесли «Давида» Микеланджело, музей в одночасье превратился в один из самых популярных во Флоренции. Я уделю много внимания этой статуе, чтобы объяснить, чем же она примечательна и олицетворением чего стала для флорентийского народа. Также вы увидите другие подлинники Микеланджело — скульптурную группу «Рабы», над которой мастер трудился почти 45 лет. Я расскажу о жизни гения, его творческом пути и мировоззренческой концепции.

Следы прекрасной эпохи

Вы познакомитесь с собранием полотен флорентийских художников XIV–XVI веков: учеников и последователей Джотто ди Бондоне, оригиналами Пьетро Перуджино, Филиппино Липпи, Алессандро Боттичелли, Алессандро Аллори и других. Проследите мотив религиозного раскола в работах живописцев и увидите коллекцию уникальных музыкальных инструментов — в их числе скрипка, альт и виолончель Антонио Страдивари, клавесины с клавишами из слоновой кости и чёрного дерева, а ещё самое древнее из сохранившихся вертикальное фортепиано Бартоломео Кристофори!