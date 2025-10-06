Эта экскурсия, прежде всего, о Микеланджело — скульпторе, художнике, архитекторе, поэте, философе. Галерея собрала целых семь его скульптур. Сюда идут, чтобы посмотреть на прекрасного «Давида», «Рабов» и «Оплакивание Христа». Но это ещё не всё! Небольшой музей обладает интересным собранием других шедевров — любителям живописи и музыки они придутся по вкусу!

Описание экскурсии

Человек со множеством страстей

Мы рассмотрим семь знаменитых скульптур Микеланджело. Я расскажу о нём не только как о скульпторе, но и как о художнике, архитекторе и философе. Вы узнаете:

Почему Микеланджело оставлял свои скульптуры незавершёнными — уж точно не потому, что ему не хватало времени!

Как он работал с мрамором и в чём видел главное предназначение скульптора

Почему у Давида такая большая голова и руки — он совершенен, но не пропорционален. И нет, это не ошибка Микеланджело!

Не только Микеланджело

Галерея Академии во Флоренции — это гораздо больше, чем просто «музей Давида». Здесь представлены:

Уникальная коллекция старинных музыкальных инструментов, включая скрипки Страдивари и первое в мире фортепиано — оно тоже было изобретено во Флоренции!

Собрание флорентийской живописи и скульптуры с 13 по 19 века — Боттичелли, Филиппино Липпи, Паоло Уччелло, Пьетро Перуджино и другие мастера

Организационные детали