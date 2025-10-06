Эта экскурсия, прежде всего, о Микеланджело — скульпторе, художнике, архитекторе, поэте, философе. Галерея собрала целых семь его скульптур. Сюда идут, чтобы посмотреть на прекрасного «Давида», «Рабов» и «Оплакивание Христа».
Но это ещё не всё! Небольшой музей обладает интересным собранием других шедевров — любителям живописи и музыки они придутся по вкусу!
Описание экскурсии
Человек со множеством страстей
Мы рассмотрим семь знаменитых скульптур Микеланджело. Я расскажу о нём не только как о скульпторе, но и как о художнике, архитекторе и философе. Вы узнаете:
- Почему Микеланджело оставлял свои скульптуры незавершёнными — уж точно не потому, что ему не хватало времени!
- Как он работал с мрамором и в чём видел главное предназначение скульптора
- Почему у Давида такая большая голова и руки — он совершенен, но не пропорционален. И нет, это не ошибка Микеланджело!
Не только Микеланджело
Галерея Академии во Флоренции — это гораздо больше, чем просто «музей Давида». Здесь представлены:
- Уникальная коллекция старинных музыкальных инструментов, включая скрипки Страдивари и первое в мире фортепиано — оно тоже было изобретено во Флоренции!
- Собрание флорентийской живописи и скульптуры с 13 по 19 века — Боттичелли, Филиппино Липпи, Паоло Уччелло, Пьетро Перуджино и другие мастера
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в Галерею — €20 за взрослого, €4 за ребёнка
- Если необходимо, я дам ссылку на официальный сайт музея и отвечу на все возможные вопросы при покупке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 534 туристов
Я гид по прекрасной Флоренции. По образованию художник и дизайнер. В 8 лет начала посещать художественную школу, потом поступила в СПбГУ на кафедру графического дизайна, где продолжила рисовать и изучать
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
6 окт 2025
У нас прошло удивительное « знакомство» с творчеством Микеланджело. Это все потому что Галина - отличный гид, увлеченный своей работой. Она нам не только раскрыла секреты Микеланджело, но и помогла понять и полюбить его творчество. Благодаря Галине наша экскурсия была очень познавательной и интересной. Всем рекомендуем
А
Артур
12 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия по галереи Академии. Познакомились с работами несравнимого Микеланджело. Получили массу впечатлений, спасибо.
Г
Гульнара
8 авг 2025
Полтора часа, проведенные с Галей в Академии, оказались гораздо больше, чем просто экскурсией. Мы, конечно, увидели «Давида», но прежде всего, мы увидели Микеланджело глазами человека, который его глубоко любит.
