1 отзыв оставили туристы

Галерея Академии — один из самых посещаемых музеев во Флоренции и первая академия живописи в Европе. Коллекция музея хранит большое количество ценных, уникальных и единственных в мире экспонатов.
Конечно, шедевром всех времен был, есть и будет красавец Давид, сделанный божественной рукой Микеланджело для прославления флорентийской республики. На этом скульптуры Микеланджело не заканчиваются. Вы сможете полюбоваться незавершенными статуями «Пленников», созданными для надгробия папы Юлия II, статуей святого Матвея, которая должна была украшать городской собор Дуомо, и пьетой Палестрина. Все эти произведения передают непокорный дух гения и мы ощущаем движение его души.
В шикарнейшую коллекцию музея также входят:
*отдел музыкальных инструментов с его старинными и редчайшими произведениями скрипичного мастера Страдивари и овальным спинетом от изобретателя фортепиано Бартоломео Кристофори;
собрание картин 15 и 16 вв. известных художников Флоренции. Среди них и произведения Сандро Боттичелли, Филиппино Липпи, Понтормо, Бронзино, Аллори;
удивительная коллекция готической живописи 14 века;
собрание гипсовых моделей скульпторов 19 века Лоренцо Бартолини и Луиджи Памполони.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты 16 евро/чел.
подросткам до 18 лет вход 4 евро.
Начало и место завершения
🚩 Via Ricasoli, 58/60, 50122 Firenze FI
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.