1 отзыв оставили туристы

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Микеланджело Буонарроти в Галерее искусств Академии

5
1 отзыв
Мария
Мария – Гид из Флоренции
На экскурсии 🧭 вас ждет осмотр роскошной коллекции самого популярного музея Флоренции.

Вы увидите легендарную скульптуру Давида, пройдете по залам с готической живописью, познакомитесь с собранием картин XV и XVI века, а также увидите гипсовых модели от скульпторов XIX века.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €100 за экскурсию

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Микеланджело Буонарроти в Галерее искусств Академии
Микеланджело Буонарроти в Галерее искусств Академии
Галерея Академии — один из самых посещаемых музеев во Флоренции и первая академия живописи в Европе. Коллекция музея хранит большое количество ценных, уникальных и единственных в мире экспонатов.
Конечно, шедевром всех времен был, есть и будет красавец Давид, сделанный божественной рукой Микеланджело для прославления флорентийской республики. На этом скульптуры Микеланджело не заканчиваются. Вы сможете полюбоваться незавершенными статуями «Пленников», созданными для надгробия папы Юлия II, статуей святого Матвея, которая должна была украшать городской собор Дуомо, и пьетой Палестрина. Все эти произведения передают непокорный дух гения и мы ощущаем движение его души.

В шикарнейшую коллекцию музея также входят:

  • *отдел музыкальных инструментов с его старинными и редчайшими произведениями скрипичного мастера Страдивари и овальным спинетом от изобретателя фортепиано Бартоломео Кристофори;
  • собрание картин 15 и 16 вв. известных художников Флоренции. Среди них и произведения Сандро Боттичелли, Филиппино Липпи, Понтормо, Бронзино, Аллори;
  • удивительная коллекция готической живописи 14 века;
  • собрание гипсовых моделей скульпторов 19 века Лоренцо Бартолини и Луиджи Памполони.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты 16 евро/чел.
  • подросткам до 18 лет вход 4 евро.
Начало и место завершения
🚩 Via Ricasoli, 58/60, 50122 Firenze FI
Микеланджело Буонарроти в Галерее искусств Академии
Микеланджело Буонарроти в Галерее искусств Академии
Микеланджело Буонарроти в Галерее искусств Академии
Микеланджело Буонарроти в Галерее искусств Академии
Микеланджело Буонарроти в Галерее искусств Академии
Микеланджело Буонарроти в Галерее искусств Академии

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мария
Мария
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