1 отзыв оставили туристы

Галерея Академии — один из самых посещаемых музеев во Флоренции и первая академия живописи в Европе. Коллекция музея хранит большое количество ценных, уникальных и единственных в мире экспонатов.

Конечно, шедевром всех времен был, есть и будет красавец Давид, сделанный божественной рукой Микеланджело для прославления флорентийской республики. На этом скульптуры Микеланджело не заканчиваются. Вы сможете полюбоваться незавершенными статуями «Пленников», созданными для надгробия папы Юлия II, статуей святого Матвея, которая должна была украшать городской собор Дуомо, и пьетой Палестрина. Все эти произведения передают непокорный дух гения и мы ощущаем движение его души.

В шикарнейшую коллекцию музея также входят: