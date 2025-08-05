В Галерее Уффици во Флоренции вас ждёт уникальная возможность увидеть шедевры Джотто, Ботичелли, Караваджо и других мастеров. Экскурсия позволит проследить развитие европейской живописи с 13 по 16 век. Узнайте, как династия Медичи повлияла на искусство, и какие любовные истории вдохновляли художников. Погрузитесь в атмосферу, где священное переплетается с земным, и ощутите живую историю Флоренции

Описание экскурсии

Уффици — не просто самый посещаемый музей Италии, а точка, в которой сошлись судьбы величайших художников Европы. Здесь вас ждут работы:

Джотто

Лоренцо Липпи

Мазаччо

Ботичелли

Беллини

Рафаэля

Микеланджело

Караваджо

Рубенса

Рембрандта

И это лишь часть имён. Вы увидите, как менялись формы, сюжеты и смыслы — и поймёте, почему всё это происходило именно здесь, во Флоренции.

Вы узнаете:

Почему Уффици называется именно так и что стояло здесь раньше

Как династия Медичи повлияла на искусство больше, чем кто-либо другой

Какие любовные истории легли в основу известных образов

Как во флорентийской живописи соединились священное и земное — и почему это было важно

Организационные детали