В Галерее Уффици во Флоренции вас ждёт уникальная возможность увидеть шедевры Джотто, Ботичелли, Караваджо и других мастеров. Экскурсия позволит проследить развитие европейской живописи с 13 по 16 век. Узнайте, как династия Медичи повлияла на искусство, и какие любовные истории вдохновляли художников. Погрузитесь в атмосферу, где священное переплетается с земным, и ощутите живую историю Флоренции
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные шедевры мирового искусства
- 🏛️ История династии Медичи
- ❤️ Любовные истории за картинами
- 🖼️ Эволюция живописи от готики до барокко
- 🌟 Индивидуальный подход к каждому гостю
Что можно увидеть
- Галерея Уффици
Описание экскурсии
Уффици — не просто самый посещаемый музей Италии, а точка, в которой сошлись судьбы величайших художников Европы. Здесь вас ждут работы:
- Джотто
- Лоренцо Липпи
- Мазаччо
- Ботичелли
- Беллини
- Рафаэля
- Микеланджело
- Караваджо
- Рубенса
- Рембрандта
И это лишь часть имён. Вы увидите, как менялись формы, сюжеты и смыслы — и поймёте, почему всё это происходило именно здесь, во Флоренции.
Вы узнаете:
- Почему Уффици называется именно так и что стояло здесь раньше
- Как династия Медичи повлияла на искусство больше, чем кто-либо другой
- Какие любовные истории легли в основу известных образов
- Как во флорентийской живописи соединились священное и земное — и почему это было важно
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты для всех взрослых участников и гида: 30,5€ с чел.
- Дети до 18 лет получают в кассе бесплатный билет. Для подтверждения возраста потребуется фото документа
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Во дворе галереи Уффици
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 222 туристов
Меня зовут Александра, я лицензированный гид по Тоскане. Живу в историческом центре Флоренции с 2008 года. Люблю историю, увлекаюсь живописью, дружу с местными художниками, антикварами и ремесленниками. На экскурсиях раскрываю тысячи лет истории города через характеры и жизни конкретных людей.
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на 1 отзыве
M
Marina
5 авг 2025
Спасибо за экскурсию. Емко, четко, интересно, структурировано, профессионально и глубоко. На все вопросы получили ответы. Было бы больше времени, взяли бы все экскурсии Александры. Однозначно рекомендую.
