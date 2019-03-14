насладиться изысканным джелато и открыть для себя места, где местные жители покупают продукты. Ваш личный гид расскажет о кулинарных традициях Флоренции, покажет секретные улочки и поделится историями о том, как формировалась местная кухня. Эта экскурсия станет настоящим кулинарным приключением, которое оставит незабываемые впечатления и вкусовые ощущения

Описание экскурсии

Флоренция - это не только архитектура и произведения искусства, но и изысканные вина, сыры, салями, прошуто и многое другое. Мы проведем вас нетуристическими тропами и познакомим с настоящей тосканской кухней. Экскурсия начнется с чашечки кофе в старинном флорентийском баре. Затем мы поплутаем по секретным улочкам под рассказ нашего гида о том, куда средневековые горожане ходили за продуктами, почему хлеб во Флоренции пресный. Мы сделаем паузу и попробуем лучший флорентийский стрит-фуд. Ближе к концу экскурсии мы побалуем себя бокалом Кьянти в сопровождении мясной и сырной нарезки. Вы узнаете как отличить Кьянти от подделок и какое вино называется в Тоскане святым. Завершим экскурсию на сладкой ноте, полакомимся настоящим джелато!