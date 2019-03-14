Флоренция не только завораживает своей архитектурой и искусством, но и манит гурманов со всего мира своими кулинарными изысками.
Предлагаем вам уникальную возможность погрузиться в мир тосканской кухни, отведать настоящее вино Кьянти,
Предлагаем вам уникальную возможность погрузиться в мир тосканской кухни, отведать настоящее вино Кьянти,
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Флоренция - это не только архитектура и произведения искусства, но и изысканные вина, сыры, салями, прошуто и многое другое. Мы проведем вас нетуристическими тропами и познакомим с настоящей тосканской кухней. Экскурсия начнется с чашечки кофе в старинном флорентийском баре. Затем мы поплутаем по секретным улочкам под рассказ нашего гида о том, куда средневековые горожане ходили за продуктами, почему хлеб во Флоренции пресный. Мы сделаем паузу и попробуем лучший флорентийский стрит-фуд. Ближе к концу экскурсии мы побалуем себя бокалом Кьянти в сопровождении мясной и сырной нарезки. Вы узнаете как отличить Кьянти от подделок и какое вино называется в Тоскане святым. Завершим экскурсию на сладкой ноте, полакомимся настоящим джелато!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дегустации
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рiazza Santa Maria Novella
Завершение: Исторический центр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
t
troppall
14 мар 2019
Очень интересная экскурсия. Ольга очень приятный и знающий человек. Спасибо ей.
И
ИринаВикторовнаЕмелина
30 авг 2018
Хорошо, интересно. Очень приятный гид Татьяна. Из заявленного было очень вкусное мороженное.
Н
Наталья
5 апр 2018
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции
Похожие экскурсии из Флоренции
Индивидуальная
2 часа
Buongiorno, Флоренция: путешествие по эпохам и вкусам
Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Санта Мария Новелла
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€120 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Влюбиться во Флоренцию»: путешествие в историю
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.