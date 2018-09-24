Медичи

Медичи были очень разные между собой — расчетливые коммерсанты и безудержные расточители, талантливые политики и совершенно бездарные… Но всех Медичи без исключения объединяла подлинная любовь к искусству, и, во многом, благодаря им, гениальные люди эпохи обретали возможность раскрывать свой талант.

Программа

Я расскажу о том, как переплетались судьбы великих мастеров и великих правителей; сколько мыслей, событий, терзаний и радостей таят в себе знаменитые интерьеры, скульптуры и фрески. Микеланджело, Донателло и Брунеллески, а также Джотто, Беноццо Гоццоли, Беато Анджелико, Филиппо и Филиппино Липпи и Доменико Гирландайо… Квартал Медичи и не только — во Флоренции о Медичи и о Возрождении говорить можно всюду.

Маршрут

В зависимости от ваших пожеланий и от расписания работы музеев, маршрут может включить в себя:

Церковь Санта-Мария-Новелла

Капеллы Медичи

Церковь Сан Лоренцо и Библиотека Медичи Лауренциана

Дворец Медичи-Риккарди

Площадь Дуомо

Церковь Санта-Кроче…

Экскурсия адресована всем любителям прекрасного и всем тем, кто уже немного знает и любит Флоренцию и не перестает влюбляться в нее вновь и вновь.