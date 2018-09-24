Микеланджело, Брунеллески, Донателоо, Беноццо Гоццоли — среди многих великих имен флорентийского Возрождения одно стоит особо — Медичи. В удивительную эпоху расцвета Флоренции эта династия вершила судьбы города и флорентийцев. Мы разберемся в истории семейства, значении, которое оно оказало на город, и их великом наследим.

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Описание экскурсии

Медичи

Медичи были очень разными между собой — расчетливые коммерсанты и безудержные расточители, талантливые политики и совершенно бездарные… Но всех Медичи без исключения объединяла подлинная любовь к искусству, и во многом благодаря им гениальные люди эпохи обретали возможность раскрывать свой талант.

Что вас ожидает

Я расскажу, как переплетались судьбы великих мастеров и великих правителей; сколько мыслей, событий, терзаний и радостей таят в себе знаменитые интерьеры, скульптуры и фрески. Микеланджело, Донателло и Брунеллески, а также Джотто, Беноццо Гоццоли, Беато Анджелико, Филиппо и Филиппино Липпи и Доменико Гирландайо… Квартал Медичи и не только — во Флоренции о Медичи и о Возрождении говорить можно всюду.

Маршрут

В зависимости от ваших пожеланий и расписания работы музеев, маршрут может включить в себя:

Церковь Санта-Мария-Новелла

Капеллы Медичи

Церковь Сан Лоренцо и Библиотека Медичи Лауренциана

Дворец Медичи-Риккарди

Площадь Дуомо

Церковь Санта-Кроче

Экскурсия адресована всем любителям прекрасного и тем, кто уже немного знает и любит Флоренцию и не перестает влюбляться в нее вновь и вновь.

Организационные детали