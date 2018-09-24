Влияние знаменитого рода на становление великих творцов и великолепное культурное наследие Флоренции
Микеланджело, Брунеллески, Донателоо, Беноццо Гоццоли — среди многих великих имен флорентийского Возрождения одно стоит особо — Медичи. В удивительную эпоху расцвета Флоренции эта династия вершила судьбы города и флорентийцев. Мы разберемся в истории семейства, значении, которое оно оказало на город, и их великом наследим.
Описание экскурсии
Медичи
Медичи были очень разными между собой — расчетливые коммерсанты и безудержные расточители, талантливые политики и совершенно бездарные… Но всех Медичи без исключения объединяла подлинная любовь к искусству, и во многом благодаря им гениальные люди эпохи обретали возможность раскрывать свой талант.
Что вас ожидает
Я расскажу, как переплетались судьбы великих мастеров и великих правителей; сколько мыслей, событий, терзаний и радостей таят в себе знаменитые интерьеры, скульптуры и фрески. Микеланджело, Донателло и Брунеллески, а также Джотто, Беноццо Гоццоли, Беато Анджелико, Филиппо и Филиппино Липпи и Доменико Гирландайо… Квартал Медичи и не только — во Флоренции о Медичи и о Возрождении говорить можно всюду.
Маршрут
В зависимости от ваших пожеланий и расписания работы музеев, маршрут может включить в себя:
Церковь Санта-Мария-Новелла
Капеллы Медичи
Церковь Сан Лоренцо и Библиотека Медичи Лауренциана
Дворец Медичи-Риккарди
Площадь Дуомо
Церковь Санта-Кроче
Экскурсия адресована всем любителям прекрасного и тем, кто уже немного знает и любит Флоренцию и не перестает влюбляться в нее вновь и вновь.
Организационные детали
Стоимость наушников: 1,5 евро/чел.
Билеты в музеи: церковь Санта-Мария-Новелла — 5 евро; капеллы Медичи — 6 евро (8 во время выставок); церковь Сан-Лоренцо и Библиотека Медичи Лауренциана — (6,5 евро); амвон Донателло — 1 евро (монета); Палаццо Медичи-Риккарди — 7 евро, Музей Сан-Марко — 4 евро, Церковь Санта-Кроче — 4 евро.
Для детей и посетителей старше 65 лет в музеях предусмотрены скидки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 965 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье читать дальшеуменьшить
и другим городам Эмилии-Романьи. По счастливому стечению обстоятельств, я мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!
Отзывы и рейтинг
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Алла
Экскурсия прошла в приемлемом для нас (68 и 71 год) темпе и была очень интересной. Ольга (наш гид) очень хорошо владеет материалом и построила экскурсию так, что интерес все более возрастал. Была создана увлекательная картина Флоренции эпохи Возрождения с присущими этому времени нравами и культурой. Большое спасибо. Алла и Яков.
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С
Слава
Ольга - прекрасный, образованный и эрудированный эксурсовод. И взрослым и ребенку было одинаково интересно узнать про Флоренцию времен Медичи и множество деталей о истории средневековой Италии. Обязательно вернемся и снова встретимся с Натальей если будет такая возможность. Большое спасибо.