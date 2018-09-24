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Влияние знаменитого рода на становление великих творцов и великолепное культурное наследие Флоренции

Ольга
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Ольга – ваш гид
Микеланджело, Брунеллески, Донателоо, Беноццо Гоццоли — среди многих великих имен флорентийского Возрождения одно имя стоит особо — Медичи.

В удивительную эпоху расцвета Флоренции Медичи вершили судьбы города и флорентийцев.

Мы разберемся в истории семейства, значении, которое оно оказало на город, и в их великом наследим.
228 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 6 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Медичи и Возрождение
Медичи и Возрождение

Медичи

Медичи были очень разные между собой — расчетливые коммерсанты и безудержные расточители, талантливые политики и совершенно бездарные… Но всех Медичи без исключения объединяла подлинная любовь к искусству, и, во многом, благодаря им, гениальные люди эпохи обретали возможность раскрывать свой талант.

Программа

Я расскажу о том, как переплетались судьбы великих мастеров и великих правителей; сколько мыслей, событий, терзаний и радостей таят в себе знаменитые интерьеры, скульптуры и фрески. Микеланджело, Донателло и Брунеллески, а также Джотто, Беноццо Гоццоли, Беато Анджелико, Филиппо и Филиппино Липпи и Доменико Гирландайо… Квартал Медичи и не только — во Флоренции о Медичи и о Возрождении говорить можно всюду.

Маршрут
В зависимости от ваших пожеланий и от расписания работы музеев, маршрут может включить в себя:

  • Церковь Санта-Мария-Новелла
  • Капеллы Медичи
  • Церковь Сан Лоренцо и Библиотека Медичи Лауренциана
  • Дворец Медичи-Риккарди
  • Площадь Дуомо
  • Церковь Санта-Кроче…

Экскурсия адресована всем любителям прекрасного и всем тем, кто уже немного знает и любит Флоренцию и не перестает влюбляться в нее вновь и вновь.

Организационные детали

  • Стоимость наушников: 1,5 евро/чел.
  • Билеты в музеи: церковь Санта-Мария-Новелла — 5 евро; капеллы Медичи — 6 евро (8 во время выставок); церковь Сан-Лоренцо и Библиотека Медичи Лауренциана — (6,5 евро); амвон Донателло — 1 евро (монета); Палаццо Медичи-Риккарди — 7 евро, Музей Сан-Марко – 4 евро, Церковь Санта-Кроче – 4 евро.
  • Для детей и посетителей старше 65 лет в музеях предусмотрены скидки
  • Количество участников: 1-6 чел.
Медичи и Возрождение
Медичи и Возрождение
Медичи и Возрождение
Медичи и Возрождение
Медичи и Возрождение
Медичи и Возрождение
Медичи и Возрождение

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье и другим городам Эмилии-Романьи. По счастливому стечению обстоятельств, я – мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

24 сентября 2018
Экскурсия прошла в приемлемом для нас (68 и 71 год) темпе и была очень интересной. Ольга (наш гид) очень хорошо владеет материалом и построила экскурсию так, что интерес все более возрастал. Была создана увлекательная картина Флоренции эпохи Возрождения с присущими этому времени нравами и культурой. Большое спасибо.
Алла и Яков.

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