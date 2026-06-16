Палаццо Питти — один из самых необычных музеев Флоренции.
Картины здесь развешаны так, как это было принято в частных коллекциях: рядом работы разных веков, без какой-либо музейной логики. Возникает впечатление, что
Картины здесь развешаны так, как это было принято в частных коллекциях: рядом работы разных веков, без какой-либо музейной логики. Возникает впечатление, что
Описание экскурсии
Палатинская галерея
- Главная «звезда» дворца. Здесь нет привычного музейного порядка: картины висят плотным ковром, создавая ощущение, будто вы оказались в гостях у коллекционера.
- Мы увидим работы Рафаэля, Тициана и Караваджо. Поговорим не только о том, кто создал эти произведения, но и о том, зачем они были написаны, для кого предназначались и как воспринимались современниками. А ещё обсудим вкусы, моду и амбиции людей, которые собирали эту коллекцию.
Королевские апартаменты
- Здесь особенно хорошо видно, как менялся дворец с течением времени. После Медичи здесь жили представители других правящих династий и даже короли Италии.
- Мы поговорим о повседневной жизни во дворце и о том, каким представлялся комфорт несколько столетий назад.
Коллекция русских православных икон
- Мало кто ожидает увидеть её во Флоренции. Однако именно во дворце Питти хранится одна из старейших коллекций русских икон за пределами России. Её начали собирать Медичи, а затем продолжили герцоги Лотарингские.
- Здесь представлены иконы XVI–XVIII веков, которые позволяют познакомиться с традициями православного искусства и увидеть, насколько они отличаются от искусства итальянского Возрождения.
Сокровища Медичи (если открыты для посещения)
В этой коллекции собраны драгоценные камни, крупные жемчужины, роскошные кубки и изящные резные изделия из слоновой кости. Эти предметы помогают лучше понять вкусы, статус и образ жизни одной из самых влиятельных семей в истории Флоренции.
Кому понравится, а кому может не подойти
- Тем, кто любит искусство, но не хочет превращать знакомство с ним в урок истории.
- Тем, кто хочет почувствовать атмосферу старинной коллекции, а не просто пройтись по музейным залам.
- Любознательным гостям, которые любят задавать вопросы и участвовать в разговоре (но если не захотите, я не буду настаивать 😉).
Организационные детали
- Билеты оплачиваются дополнительно. Их нужно покупать заранее. Помогу с приобретением в случае необходимости
- Посещение Королевских апартаментов входит в стоимость билетов, но его нужно бронировать отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 712 туристов
Я гид по прекрасной Флоренции. По образованию художник и дизайнер. В 8 лет начала посещать художественную школу, потом поступила в СПбГУ на кафедру графического дизайна, где продолжила рисовать и изучать
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии на «Великолепный палаццо Питти и Палатинская галерея»
Индивидуальная
до 9 чел.
Галерея Уффици: от готики до барокко
Откройте для себя мир искусства с экскурсией в Галерею Уффици, где каждая картина рассказывает уникальную историю
Начало: На площади Синьория
Завтра в 08:30
20 июн в 08:30
€180 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Посетите Палаццо Питти и прогуляйтесь по садам Боболи. Оцените шедевры Рафаэля и других мастеров Возрождения, насладитесь панорамными видами на Флоренцию
Начало: У дворца Палаццо Питти
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Галерея Уффици - мир прекрасного
Погрузитесь в эпоху Возрождения с экскурсией в Галерею Уффици. Откройте мир великих художников и меценатов Медичи
Начало: У копии скульптуры ДАВИД
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:30
€154 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Интерьеры и шедевры палаццо Питти (Палатинская галерея)
Погрузитесь в историю и искусство палаццо Питти. Узнайте о шедеврах итальянских мастеров и архитектуре этого величественного дворца
Начало: На площади Питти
Завтра в 08:00
18 июн в 08:00
€120 за всё до 25 чел.
от €140 за экскурсию