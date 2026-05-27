Я покажу вам Флоренцию через вкус и повседневную жизнь.
Вы попробуете три гастронастроения Тосканы: бокал «правильного» вина, стритфуд и десерт в кофейне 1909 года. Каждая остановка — это новая история, новый аромат и новый кусочек города.
Описание экскурсии
Мы встретимся в одном из самых вкусных пространств Флоренции, где под одной крышей собраны винные корнеры, маленькие гастробары и семейные ремесленные точки, о которых знают только местные.
Авторская винная стойка с тосканскими сортами
Вы попробуете бокал кьянти или более выдержанное региональное вино и узнаете, как во Флоренции выбирают «правильный» напиток для определённого дня и настроения.
Стрит-фуд
Продолжим среди локальных лавок, где готовят любимую местными уличную еду. Горожане часто забегают сюда на перекус. Вы насладитесь тёплыми панини с фирменной или традиционной начинкой — на ваш вкус.
Кофейня 1909 года
Всего в нескольких минутах от гастропространства расположилась уютная историческая кофейня. Здесь вы отведаете классический десерт и хороший кофе — идеальный сладкий акцент в завершение прогулки.
Организационные детали
- Дегустации входят в стоимость
- Дополнительные блюда (ок. €20 за человека) оплачиваются отдельно по вашему желанию
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00 и 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€162
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1013 туристов
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и
