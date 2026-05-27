Я покажу вам Флоренцию через вкус и повседневную жизнь. Вы попробуете три гастронастроения Тосканы: бокал «правильного» вина, стритфуд и десерт в кофейне 1909 года. Каждая остановка — это новая история, новый аромат и новый кусочек города.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы встретимся в одном из самых вкусных пространств Флоренции, где под одной крышей собраны винные корнеры, маленькие гастробары и семейные ремесленные точки, о которых знают только местные.

Авторская винная стойка с тосканскими сортами

Вы попробуете бокал кьянти или более выдержанное региональное вино и узнаете, как во Флоренции выбирают «правильный» напиток для определённого дня и настроения.

Стрит-фуд

Продолжим среди локальных лавок, где готовят любимую местными уличную еду. Горожане часто забегают сюда на перекус. Вы насладитесь тёплыми панини с фирменной или традиционной начинкой — на ваш вкус.

Кофейня 1909 года

Всего в нескольких минутах от гастропространства расположилась уютная историческая кофейня. Здесь вы отведаете классический десерт и хороший кофе — идеальный сладкий акцент в завершение прогулки.

Организационные детали