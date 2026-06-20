19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Флоренция для гурманов

Приглашаем вас на незабываемое гастрономическое путешествие по Флоренции, где каждый уголок скрывает вкусовые открытия
Во Флоренции еда и вино - это не просто удовольствие, а целый ритуал, который передается из поколения в поколение. Эта экскурсия предназначена для тех, кто хочет не просто увидеть город,
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но и ощутить его вкус.

Прогуливаясь по историческим рынкам, продуктовым лавкам и уютным трактирам, вы попробуете лучшие деликатесы тосканской кухни.

Узнаете, как готовится настоящее итальянское мороженое и почему флорентийская уличная еда так популярна среди местных.

Эта экскурсия - ваш шанс погрузиться в гастрономическую культуру Флоренции и испытать все вкусы дольче вита

5
34 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация тосканских вин
  • 🍨 История и дегустация итальянского мороженого
  • 🍝 Традиционные блюда флорентийской кухни
  • 🍖 Уникальная уличная еда
  • 🍷 Посещение винного магазина вне туристических троп
  • 🍽️ Рекомендации лучших ресторанов и трактиров
Флоренция для гурманов
Флоренция для гурманов
Флоренция для гурманов

Что можно увидеть

  • Главный рынок города
  • Винный магазин Леонардо
  • Исторические кафе-мороженое
  • Традиционные рынки
  • Уютные трактиры

Описание экскурсии

Городской рынок. Вы попробуете местные деликатесы: изделия с трюфелем, сыры, паштеты и тосканское печенье «кантуччини». И узнаете больше об ингредиентах и способах подачи

Очаровательный домашний ресторан с секретным погребом, где вы познакомитесь с хозяином и продегустируете несколько типов местного вина и традиционный паштет из куриной печени*.

Джелато. Я поделюсь с вами историей создания итальянского мороженого, а вы отведаете несколько сезонных вкусов в историческом кафе.

Флорентийский стритфуд. Вы оцените уличную еду, которой не найти в другом итальянском городе — рубец и сычуг по-флорентийски.

Два исторических кафе, где вы ознакомитесь с лучшими традиционными деликатесами и местной выпечкой.

Во время прогулки вы поймёте, как итальянцам удаётся есть много пасты и пиццы и не толстеть, а также почему в Тоскане пьют много вина и при этом не становятся алкоголиками.

В конце дня все вкусы Флоренции сложатся в единую картину того, что называют «дольче вита». Вы поймёте, почему итальянцы в целом и флорентийцы в частности так гордятся своей гастрономической культурой и могут говорить о ней бесконечно.

Организационные детали

  • Обед и дегустации не включены в стоимость экскурсии (в среднем €35-40 с человека)
  • С радостью посоветую вам лучшие трактиры, рестораны и места, где можно отведать то или иное блюдо тосканской кухни и помогу с бронированием стола
  • Обязательно поделюсь авторской подборкой ресторанов, руфтоп-баров, кафе, традиционных тратторий и мест для завтраков

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Piazza del Mercato Centrale
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1902 туристов
Я родилась в Москве, но уже в 11 лет судьба привела меня в волшебную Флоренцию. Город наградил лучшей профессией, о которой только можно мечтать здесь: с 2013 года я — лицензированный
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гид. Но истинный залог моего счастья и успеха — чувствовать себя настоящей флорентийкой. Свою первую аудиторию — коренных флорентийцев — я покоряла эмоциями и вниманием к деталям. Именно они помогли мне превращать каждый факт в маленький восторг, а город — в живого героя. Я ежедневно продолжаю исследовать секретные уголки, новые маршруты, а также любимые местные бары, винотеки, траттории. Мне нравится делиться находками и составлять для гостей подборку лучших гастроадресов. Для меня важно настроиться на ваш ритм и провести живую встречу с Флоренцией. Моя миссия — сделать так, чтобы свидание с городом превратилось в любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Если вы хотите не просто «посмотреть город», а влюбиться в него — с улыбкой, лёгкостью и искренним восхищением — нам точно по пути!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
1
3
2
1
A
Недавно мы с родителями побывали на гастрономической экскурсии по Флоренции с Дарьей, и это был потрясающий опыт! 🌟

Дарья оказалась замечательным гидом, которая с увлечением делилась историей города и его кулинарными
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традициями. Мы попробовали множество изысканных блюд, включая сыры, колбасы и разнообразные местные сладости — все было просто восхитительно!

Её рассказы о культуре и обычаях Флоренции создали особую атмосферу, и мы погрузились в местную жизнь. Дарья умело сочетала информацию о еде с интересными фактами об истории города, что сделало экскурсию не только вкусной, но и познавательной.

Мы всем сердцем рекомендуем экскурсию с Дарьей! Это незабываемый опыт, который стоит попробовать каждому, кто посещает Флоренцию ☺️ Настя, 12 лет

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Е
Хайли рекоменд!
Дарья восхитительный специалист!
Экскурсию трансформировала под наши возможности по времени, интересно было и ребенку 9 лет и взрослым!
Экскурсия была не только гастрономической, но и много интересных историй было о самой Флоренции, Медичи… Нам очень понравилось и мы с радостью будем вспоминать об этом опыте:)
Хайли рекоменд!
Хайли рекоменд!
Хайли рекоменд!
Хайли рекоменд!
Хайли рекоменд!
Хайли рекоменд!
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А
Я и мой муж были искренне удивлены экскурсией, которую нам подготовила Дарья. Во-первых, Дарья очень приятный и интересный собеседник. Во-вторых, места которые мы посещали, еду которую пробовали и истории, которые
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слушали, мы явно не получили бы из стандартных путеводителей. Дарья, спасибо вам огромное за невероятную и увлекательную экскурсию, за секретные места и безумно вкусную еду)
Обязательно приедем ещё. Вы лучшая в своём деле!

Я и мой муж были искренне удивлены экскурсией, которую нам подготовила Дарья. Во-первых, Дарья очень приятный
Я и мой муж были искренне удивлены экскурсией, которую нам подготовила Дарья. Во-первых, Дарья очень приятный
Я и мой муж были искренне удивлены экскурсией, которую нам подготовила Дарья. Во-первых, Дарья очень приятный
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Игорь
Чудесная экскурсия, которая совместила в себе кулинарные чудеса Флоренции с историческими событиями и местами, 6 часов пролетело как одно мгновение, большое спасибо Дарье за всё!
Чудесная экскурсия, которая совместила в себе кулинарные чудеса Флоренции с историческими событиями и местами, 6 часов
Чудесная экскурсия, которая совместила в себе кулинарные чудеса Флоренции с историческими событиями и местами, 6 часов
Чудесная экскурсия, которая совместила в себе кулинарные чудеса Флоренции с историческими событиями и местами, 6 часов
Чудесная экскурсия, которая совместила в себе кулинарные чудеса Флоренции с историческими событиями и местами, 6 часов
Чудесная экскурсия, которая совместила в себе кулинарные чудеса Флоренции с историческими событиями и местами, 6 часов
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В
Гид от Бога! Остались в диком восторге!

Веселая, легкая и с огромным багажом знаний! Очень рекомендую.
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Светлана
Это было восхитительно! Дарья потрясающая, интересная, легкая в общении. . Мы много, где бывали, но не думали, что будет так познавательно и вкусно. Нашли для себя (в том числе Дарья подсказала) необычные и простые рецепты, которые можно легко приготовить и в России. . Всем, кто хочет познакомиться с флорентийской кухней рекомендую Дарью, как гида и как просто приятного человека
Это было восхитительно! Дарья потрясающая, интересная, легкая в общении. . Мы много, где бывали, но не
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