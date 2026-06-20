19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во Флоренции еда и вино - это не просто удовольствие, а целый ритуал, который передается из поколения в поколение. Эта экскурсия предназначена для тех, кто хочет не просто увидеть город,

но и ощутить его вкус. Прогуливаясь по историческим рынкам, продуктовым лавкам и уютным трактирам, вы попробуете лучшие деликатесы тосканской кухни. Узнаете, как готовится настоящее итальянское мороженое и почему флорентийская уличная еда так популярна среди местных. Эта экскурсия - ваш шанс погрузиться в гастрономическую культуру Флоренции и испытать все вкусы дольче вита

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Городской рынок. Вы попробуете местные деликатесы: изделия с трюфелем, сыры, паштеты и тосканское печенье «кантуччини». И узнаете больше об ингредиентах и способах подачи

Очаровательный домашний ресторан с секретным погребом, где вы познакомитесь с хозяином и продегустируете несколько типов местного вина и традиционный паштет из куриной печени*.

Джелато. Я поделюсь с вами историей создания итальянского мороженого, а вы отведаете несколько сезонных вкусов в историческом кафе.

Флорентийский стритфуд. Вы оцените уличную еду, которой не найти в другом итальянском городе — рубец и сычуг по-флорентийски.

Два исторических кафе, где вы ознакомитесь с лучшими традиционными деликатесами и местной выпечкой.

Во время прогулки вы поймёте, как итальянцам удаётся есть много пасты и пиццы и не толстеть, а также почему в Тоскане пьют много вина и при этом не становятся алкоголиками.

В конце дня все вкусы Флоренции сложатся в единую картину того, что называют «дольче вита». Вы поймёте, почему итальянцы в целом и флорентийцы в частности так гордятся своей гастрономической культурой и могут говорить о ней бесконечно.

Организационные детали