19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия достаточно поверхностная, рассчитанная на массового неискушенного туриста, кто выдержанный Пармиджано с трюфелем давно не ел, уж точно не на гурманов)) Но как отдельная развлекательная программа вполне имеет право на существование. Удивлена, что многие в отзывах писали, что Дарья совмещала 2 в 1 и проводила заодно обзорную. Нам не рассказывалось ничего сверх еды, видимо, потому что мы сказали, что у нас еще будут обзорные экскурсии, и Даша особо не заморачивалась.

Дегустация сыров, на мой взгляд, не стоит своих денег. Уж сколько я сыров на рынках европейских покупала, всегда все дадут бесплатно попробовать. С лампредотто познакомили - это да, было интересно. Но в "Орле и решке" в то же самое место ведущие ходили, просто посмотрите передачу перед поездкой)) Дегустация вина - было, во-первых, ощущение, что нас пытаются напоить, во-вторых, продать нам недешевое вино (под 100 евро). А еще там жутко холодно сидеть на кованых стульях, очень была удивлена, что кто-то гостей на таких голых железяках встречает. Ну, и как водится время вышло, мороженое не успели из заявленной программы попробовать, Даша поспешила проститься, торопилась далее.

Вобщем, идея хорошая, но требует, на мой взгляд, доработки))