19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на незабываемое гастрономическое путешествие по Флоренции, где каждый уголок скрывает вкусовые открытия
Во Флоренции еда и вино - это не просто удовольствие, а целый ритуал, который передается из поколения в поколение. Эта экскурсия предназначена для тех, кто хочет не просто увидеть город, читать дальшеуменьшить
но и ощутить его вкус.
Прогуливаясь по историческим рынкам, продуктовым лавкам и уютным трактирам, вы попробуете лучшие деликатесы тосканской кухни.
Узнаете, как готовится настоящее итальянское мороженое и почему флорентийская уличная еда так популярна среди местных.
Эта экскурсия - ваш шанс погрузиться в гастрономическую культуру Флоренции и испытать все вкусы дольче вита
🍷 Посещение винного магазина вне туристических троп
🍽️ Рекомендации лучших ресторанов и трактиров
Что можно увидеть
Главный рынок города
Винный магазин Леонардо
Исторические кафе-мороженое
Традиционные рынки
Уютные трактиры
Описание экскурсии
Городской рынок. Вы попробуете местные деликатесы: изделия с трюфелем, сыры, паштеты и тосканское печенье «кантуччини». И узнаете больше об ингредиентах и способах подачи
Очаровательный домашний ресторан с секретным погребом, где вы познакомитесь с хозяином и продегустируете несколько типов местного вина и традиционный паштет из куриной печени*.
Джелато. Я поделюсь с вами историей создания итальянского мороженого, а вы отведаете несколько сезонных вкусов в историческом кафе.
Флорентийский стритфуд. Вы оцените уличную еду, которой не найти в другом итальянском городе — рубец и сычуг по-флорентийски.
Два исторических кафе, где вы ознакомитесь с лучшими традиционными деликатесами и местной выпечкой.
Во время прогулки вы поймёте, как итальянцам удаётся есть много пасты и пиццы и не толстеть, а также почему в Тоскане пьют много вина и при этом не становятся алкоголиками.
В конце дня все вкусы Флоренции сложатся в единую картину того, что называют «дольче вита». Вы поймёте, почему итальянцы в целом и флорентийцы в частности так гордятся своей гастрономической культурой и могут говорить о ней бесконечно.
Организационные детали
Обед и дегустации не включены в стоимость экскурсии (в среднем €35-40 с человека)
С радостью посоветую вам лучшие трактиры, рестораны и места, где можно отведать то или иное блюдо тосканской кухни и помогу с бронированием стола
Обязательно поделюсь авторской подборкой ресторанов, руфтоп-баров, кафе, традиционных тратторий и мест для завтраков
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Piazza del Mercato Centrale
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1902 туристов
Я родилась в Москве, но уже в 11 лет судьба привела меня в волшебную Флоренцию.
Город наградил лучшей профессией, о которой только можно мечтать здесь: с 2013 года я — лицензированный читать дальшеуменьшить
гид. Но истинный залог моего счастья и успеха — чувствовать себя настоящей флорентийкой.
Свою первую аудиторию — коренных флорентийцев — я покоряла эмоциями и вниманием к деталям. Именно они помогли мне превращать каждый факт в маленький восторг, а город — в живого героя.
Я ежедневно продолжаю исследовать секретные уголки, новые маршруты, а также любимые местные бары, винотеки, траттории. Мне нравится делиться находками и составлять для гостей подборку лучших гастроадресов.
Для меня важно настроиться на ваш ритм и провести живую встречу с Флоренцией. Моя миссия — сделать так, чтобы свидание с городом превратилось в любовь с первого взгляда и на всю жизнь.
Если вы хотите не просто «посмотреть город», а влюбиться в него — с улыбкой, лёгкостью и искренним восхищением — нам точно по пути!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Andrey
Недавно мы с родителями побывали на гастрономической экскурсии по Флоренции с Дарьей, и это был потрясающий опыт! 🌟
Дарья оказалась замечательным гидом, которая с увлечением делилась историей города и его кулинарными читать дальшеуменьшить
традициями. Мы попробовали множество изысканных блюд, включая сыры, колбасы и разнообразные местные сладости — все было просто восхитительно!
Её рассказы о культуре и обычаях Флоренции создали особую атмосферу, и мы погрузились в местную жизнь. Дарья умело сочетала информацию о еде с интересными фактами об истории города, что сделало экскурсию не только вкусной, но и познавательной.
Мы всем сердцем рекомендуем экскурсию с Дарьей! Это незабываемый опыт, который стоит попробовать каждому, кто посещает Флоренцию ☺️ Настя, 12 лет
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Е
Елена
Хайли рекоменд! Дарья восхитительный специалист! Экскурсию трансформировала под наши возможности по времени, интересно было и ребенку 9 лет и взрослым! Экскурсия была не только гастрономической, но и много интересных историй было о самой Флоренции, Медичи… Нам очень понравилось и мы с радостью будем вспоминать об этом опыте:)
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А
Анастасия
Я и мой муж были искренне удивлены экскурсией, которую нам подготовила Дарья. Во-первых, Дарья очень приятный и интересный собеседник. Во-вторых, места которые мы посещали, еду которую пробовали и истории, которые читать дальшеуменьшить
слушали, мы явно не получили бы из стандартных путеводителей. Дарья, спасибо вам огромное за невероятную и увлекательную экскурсию, за секретные места и безумно вкусную еду) Обязательно приедем ещё. Вы лучшая в своём деле!
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Игорь
Чудесная экскурсия, которая совместила в себе кулинарные чудеса Флоренции с историческими событиями и местами, 6 часов пролетело как одно мгновение, большое спасибо Дарье за всё!
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В
Вера
Гид от Бога! Остались в диком восторге!
Веселая, легкая и с огромным багажом знаний! Очень рекомендую.
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Светлана
Это было восхитительно! Дарья потрясающая, интересная, легкая в общении. . Мы много, где бывали, но не думали, что будет так познавательно и вкусно. Нашли для себя (в том числе Дарья подсказала) необычные и простые рецепты, которые можно легко приготовить и в России. . Всем, кто хочет познакомиться с флорентийской кухней рекомендую Дарью, как гида и как просто приятного человека