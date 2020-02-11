19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Попробовать деликатесы в аутентичной обстановке и почувствовать себя местным жителем.

Даша
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Даша – ваш гид
Еда, вино и кофе связаны с ритуалами, которые в Италии соблюдаются свято.

Многие ритуалы схожи, однако, в каждом регионе и городе страны существуют свои неповторимые кулинарные традиции.

Если вы — настоящий гурман или просто хотите на день ощутить себя флорентийцем, рекомендую вам прогулку, во время которой вы сможете попробовать самые разные деликатесы тосканской кухни, не спеша пройтись по традиционным рынкам, продуктовым лавочкам, историческим кафе-мороженое, уютным трактирам, винным магазинам, а также оценить настоящую «уличную еду», которой, уже несколько веков, флорентийские мясники торгуют в маленьких киосках: рубец, требуху и сычуг по-флорентийски.

И, конечно, узнать о гастрономических привычках и любимых местах местных жителей.
187 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Piazza dell'Unità
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У этой экскурсии19 отзывов
4.95
Флоренция для гурманов
Флоренция для гурманов

Программа

  • Первым делом мы, конечно же, посетим главный рынок города — триумф гастрономического изобилия, где в зависимости от сезона я предложу вам на выбор продегустировать типичные флорентийские деликатесы: изделия с трюфелем, сыры, паштеты и несколько видов тосканского печенья «кантуччини». Расскажу об интегредиентах и способах подачи.
  • Наша прогулка не сможет обойтись без пары чашечек настоящего итальянского эспрессо! В одном из кафе мы сможем попробовать и сравнить несколько видов и сортов кофе. Ведь вид и сорт кофе – это две совершенно разных категории! Кроме того, предлагаю там же заказать один из самых вкусных капуччино в городе. Правильно взбить пену – это не так просто, поэтому итальянцы называют это умение искусством.
  • Затем я предлагаю заглянуть в один небольшой очаровательный винный магазин, располагающийся вне основных туристических троп, где харизматичный винодел Леонардо даст нам возможность продегустировать несколько видов вина местного производства.
  • А знаете ли вы, что мороженое было придумано именно во Флоренции в 16 веке? Я расскажу вам историю создания итальянского мороженого, а так же, по желанию, мы сможем ознакомиться с пошаговым методом создания этого божественного лакомства и продегустировать несколько сезонных вкусов!
  • И конечно же, опыт не будет полным без знакомства с настоящей флорентийской «уличной едой», которую вы не найдете ни в каком другом итальянском городе. По дороге, я покажу вам, где любил обедать сам Микеланджело, и как флорентийские семьи занимались продажей вина.
  • В зависимости от ваших вкусов и предпочтений, я посоветую лучшие трактиры и рестораны города и места где можно отведать то или иное блюдо тосканской кухни.
  • Если вам нравятся необычные вкусовые сочетания, я помогу Вам забронировать столик в волшебном местечке, где можно, в один из вечеров, получить уникальный и незабываемый гастрономический опыт. Бронировать стол следует как минимум за неделю, так как это самый маленький и уютный “ресторан”, который вы когда-либо посещали. Столиков там – всего пять!
  • В конце вечера все вкусы Флоренции сложатся для вас в единую картину того, что называется «дольче вита». Вы поймете, почему итальянцы в целом и флорентийцы в частности так гордятся своей гастрономической культурой и могут говорить о ней бесконечно.

Организационные детали

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Обед и дегустации не включены в стоимость экскурсии. Расходы составят в среднем 35-40 евро с чел.

Флоренция для гурманов
Флоренция для гурманов
Флоренция для гурманов
Флоренция для гурманов
Флоренция для гурманов
Флоренция для гурманов
Флоренция для гурманов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Piazza dell'Unità.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Даша
Даша
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я родилась в Москве, но в 11 лет переехала во Флоренцию — город, в который я сразу же безумно влюбилась и где я получила гуманитарное образование. С 2013 года я лицензированный гид по Флоренции и окрестностям, но прежде всего, я местный житель, который любит, изучает и разведывает каждый день новые точки, скрытые закоулки и тайные уголочки, самые модные бары, рестораны и винные магазины города. Я расскажу то, что вы не прочитаете ни в одном путеводителе, покажу места, с которыми знаком только местный человек, посоветую излюбленные флорентийцами траттории и бары. Приглашаю вас в увлекательное и познавательное путешествие по волшебной Флоренции!
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 февраля 2020
Замечательный гид! Дарья адаптировала экскурсию по нашему вкусу и ещё дополнительно адаптировала ее в течении дня по необходимости ! А это было для нас очень важно. Кроме того Даша очень интересно рассказывала!
14 января 2020
Экскурсия понравилась очень. Даша большая умница, Легко, с юмором, учитывая все индивидуальные пожелания, рассказывает о кулинарных изысках своего города, переплетая все это историческими фактами и, естественно, вкусными дегустациями. Спасибо большое за прекрасно проведенное время в красивейшей Флоренции!
1 ноября 2019
Очень приятная девушка,интересно рассказывала.Очень понравилось,Спасибо
12 сентября 2019
Отличная экскурсия! Интересные факты и вкусные места!)
24 апреля 2019
Прекрасная экскурсия, супергид Дарья! 3 часа пролетели незаметно, помимо собственно гастрономии очень увлекательно о многих интереснейших моментах истории Флоренции! Рекомендую!
28 февраля 2018
Экскурсия достаточно поверхностная, рассчитанная на массового неискушенного туриста, кто выдержанный Пармиджано с трюфелем давно не ел, уж точно не на гурманов)) Но как отдельная развлекательная программа вполне имеет право на существование. Удивлена, что многие в отзывах писали, что Дарья совмещала 2 в 1 и проводила заодно обзорную. Нам не рассказывалось ничего сверх еды, видимо, потому что мы сказали, что у нас еще будут обзорные экскурсии, и Даша особо не заморачивалась.
Дегустация сыров, на мой взгляд, не стоит своих денег. Уж сколько я сыров на рынках европейских покупала, всегда все дадут бесплатно попробовать. С лампредотто познакомили - это да, было интересно. Но в "Орле и решке" в то же самое место ведущие ходили, просто посмотрите передачу перед поездкой)) Дегустация вина - было, во-первых, ощущение, что нас пытаются напоить, во-вторых, продать нам недешевое вино (под 100 евро). А еще там жутко холодно сидеть на кованых стульях, очень была удивлена, что кто-то гостей на таких голых железяках встречает. Ну, и как водится время вышло, мороженое не успели из заявленной программы попробовать, Даша поспешила проститься, торопилась далее.
Вобщем, идея хорошая, но требует, на мой взгляд, доработки))
8 января 2018
Даша профессионально и очень качественно провела экскурсию. Благодаря Даше удалось понять вкус Италии! Спасибо!
Марина
7 января 2018
В предновогодней суете даже и не думали, что получится так уединиться среди толпы туристов. Очень правильно подобранные локации, интересная информация и безумно все вкусно. Рекомендую накануне есть мало и утром ограничится чашкой кофе. Подготовить вопросы и тогда вы будете бродить по этому кулинарному путешествию как ценитель и познаватель.

Большое спасибо Даше за усердия, информацию и вложенную душу в эти три часа гастромического экстаза.
7 ноября 2017
Даша - человек, знающий и любящий свой город и умеющий заразить этой любовью участников экскурсии. Время пролетело незаметно, оставив массу приятных впечатлений, которых мы ни за что не получили бы самостоятельно.
Спасибо за необычный взгляд на город, так знакомый многим по фото.
30 октября 2017
Была на экскурсии с двумя детьми: 11 и 16 лет, понравилась экскурсия всем нам, чудесный гид Даша! Гуляя по Флоренции, помимо многих интересных вещей и мест, куда мы заходили, по теме экскурсии, рассказала нам также массу интересного и в плане исторических моментов, получился неких симбиоз, за что ей спасибо большое!
Ещё 9 отзывов

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