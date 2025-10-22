Экскурсия в Сан-Джиминьяно - это уникальная возможность посетить родовое гнездо семьи Строцци, соперников Медичи.
Гости смогут полюбоваться живописными тосканскими пейзажами, посетить старинные винные погреба и узнать, как с этой виллой связаны
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация тосканских вин
- 🏰 Посещение виллы Строцци
- 🌄 Живописные виды Тосканы
- 🕍 Прогулка по Сан-Джиминьяно
- 🍦 Попробовать легендарное джелато
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Вилла Строцци
- Сан-Джиминьяно
Описание экскурсии
В одном из самых живописных городов Тосканы мы посетим старинные винные погреба на вилле Строцци. Вы полюбуетесь холмами с виноградниками и оливковыми рощами с панорамных площадок, по желанию попробуете пять сортов вина.
И узнаете:
- Почему Сан-Джиминьяно называют средневековым Манхеттеном
- Как с виллой Строцци связаны Познер и Ургант, а сама знатная семья — с Моной Лизой
- Какие политики и медиаперсоны вхожи в дом Строцци
А ещё мы погуляем по городу. В местных лавках, если захотите, вы попробуете колбасу из чёрного кабана, сыр с трюфелем и легендарное джелато.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: дегустация пяти вин — €50 за чел., покупки в лавках — по желанию
- От Флоренции до Сан-Джиминьяно едем на автомобиле Volkswagen Touran. Путь занимает около 1 часа
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от вокзала Флоренции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 60 туристов
Меня зовут Светлана. Я гид, живу в Тоскане более 20 лет. В отношениях с этой прекрасной страной я прошла всю гамму чувств — от восхищения до непонимания, от удивления доЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Элеонора
22 окт 2025
С удовольствием провели время в Пизе и Лукке, посмотрели все достопримечательности, несмотря на дождь, узнали интереснейшие факты и историю этих мест, познакомились с локальной кухней и ландшафтами, очень довольны экскурсией.
