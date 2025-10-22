Экскурсия в Сан-Джиминьяно - это уникальная возможность посетить родовое гнездо семьи Строцци, соперников Медичи.Гости смогут полюбоваться живописными тосканскими пейзажами, посетить старинные винные погреба и узнать, как с этой виллой связаны

Познер и Ургант. Путешествие включает прогулку по городу, где можно попробовать местные деликатесы, такие как колбаса из чёрного кабана и сыр с трюфелем. Путь от Флоренции до Сан-Джиминьяно займёт около часа на автомобиле

Описание экскурсии

В одном из самых живописных городов Тосканы мы посетим старинные винные погреба на вилле Строцци. Вы полюбуетесь холмами с виноградниками и оливковыми рощами с панорамных площадок, по желанию попробуете пять сортов вина.

И узнаете:

Почему Сан-Джиминьяно называют средневековым Манхеттеном

Как с виллой Строцци связаны Познер и Ургант, а сама знатная семья — с Моной Лизой

Какие политики и медиаперсоны вхожи в дом Строцци

А ещё мы погуляем по городу. В местных лавках, если захотите, вы попробуете колбасу из чёрного кабана, сыр с трюфелем и легендарное джелато.

Организационные детали