Из Флоренции - в Сан-Джиминьяно: вино, Мона Лиза и Ургант

Погрузитесь в атмосферу средневекового Сан-Джиминьяно, узнайте о семье Строцци и насладитесь тосканскими винами
Экскурсия в Сан-Джиминьяно - это уникальная возможность посетить родовое гнездо семьи Строцци, соперников Медичи.

Гости смогут полюбоваться живописными тосканскими пейзажами, посетить старинные винные погреба и узнать, как с этой виллой связаны
Познер и Ургант.

Путешествие включает прогулку по городу, где можно попробовать местные деликатесы, такие как колбаса из чёрного кабана и сыр с трюфелем. Путь от Флоренции до Сан-Джиминьяно займёт около часа на автомобиле

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация тосканских вин
  • 🏰 Посещение виллы Строцци
  • 🌄 Живописные виды Тосканы
  • 🕍 Прогулка по Сан-Джиминьяно
  • 🍦 Попробовать легендарное джелато
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Вилла Строцци
  • Сан-Джиминьяно

Описание экскурсии

В одном из самых живописных городов Тосканы мы посетим старинные винные погреба на вилле Строцци. Вы полюбуетесь холмами с виноградниками и оливковыми рощами с панорамных площадок, по желанию попробуете пять сортов вина.

И узнаете:

  • Почему Сан-Джиминьяно называют средневековым Манхеттеном
  • Как с виллой Строцци связаны Познер и Ургант, а сама знатная семья — с Моной Лизой
  • Какие политики и медиаперсоны вхожи в дом Строцци

А ещё мы погуляем по городу. В местных лавках, если захотите, вы попробуете колбасу из чёрного кабана, сыр с трюфелем и легендарное джелато.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: дегустация пяти вин — €50 за чел., покупки в лавках — по желанию
  • От Флоренции до Сан-Джиминьяно едем на автомобиле Volkswagen Touran. Путь занимает около 1 часа

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от вокзала Флоренции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 60 туристов
Меня зовут Светлана. Я гид, живу в Тоскане более 20 лет. В отношениях с этой прекрасной страной я прошла всю гамму чувств — от восхищения до непонимания, от удивления до
отторжения, от любви до ненависти. Говорят: «Читайте классиков». И это как раз мой случай. Только прочитав Данте и Бокаччо, я поняла всё величие и святость мест, где мне посчастливилось жить. Сейчас я чувствую себя частью этого рая на земле. Здесь каждый камень пропитан историей. На моих экскурсиях вы услышите интересные факты, которые не найдёте ни в одном русском источнике. Я прекрасно понимаю, что для вас будет интересно и что не очень. Никаких банальностей и штампов. Мои экскурсии лёгкие и нескучные.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Элеонора
Элеонора
22 окт 2025
С удовольствием провели время в Пизе и Лукке, посмотрели все достопримечательности, несмотря на дождь, узнали интереснейшие факты и историю этих мест, познакомились с локальной кухней и ландшафтами, очень довольны экскурсией.
Динамично, интересно, на одном дыхании Светлана ведет экскурсию и буквально влюбляет в эти потрясающие места и страну. Отлично организован трансфер (даже зонты на случай дождя) и прогулочный маршрут, места остановок, нет чувства перегруженности, есть только прекрасные впечатления от времени, проведенного здесь! Рекомендую русскоязычным туристам всех возрастов!

Входит в следующие категории Флоренции

