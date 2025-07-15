Мини-группа
до 10 чел.
Искусство, история и культура во Флоренции
Погрузитесь в историю Флоренции, наслаждаясь её архитектурой и культурой. Увлекательные рассказы о Медичи, Данте и великих мастерах эпохи Ренессанса
Начало: У церкви Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€57 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Живописный Греве-ин-Кьянти: капучино и миндальное печенье
Погрузитесь в атмосферу Тосканы! Прогулки по виноградникам, дегустация вин и деликатесов, посещение уютных городков. Идеально для любителей вина и истории
Начало: В центре Флоренции
Сегодня в 08:00
23 июл в 08:00
€170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Девичник во Флоренции: культурное путешествие и развлечения
Погрузитесь в атмосферу Ренессанса, исследуя истории любви и красоты во время экскурсии во Флоренции
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Очарование и вкусы Тосканы: уникальное путешествие в Лоро Чуффена
Проведите незабываемый день, погружаясь в атмосферу средневековья и наслаждаясь традиционными вкусами Тосканы
Начало: В городе Montevarchi
22 июл в 16:00
24 июл в 16:00
€50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вкусы Тосканы с прошутто и джелато
Погрузитесь в кулинарные традиции Тосканы: от знаменитых флорентийских стейков до уникальных средневековых закусок и изысканного джелато
Начало: У церкви Сан-Лоренцо
Завтра в 17:00
22 июл в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и неповторимые пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тосканы: винные дегустации, исторические борго и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: piazzale Porta Romana
22 июл в 09:00
23 июл в 09:00
€460 за всё до 4 чел.
Квест
до 8 чел.
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
Познакомьтесь с Флоренцией через квест для детей и родителей. Увлекательные задания, исторические места и сюрпризы на память. Подходит для детей от 5 лет
Начало: На площади Дуомо
28 июл в 08:00
29 июл в 14:00
€160 за всё до 8 чел.
-
13%
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая прогулка по Флоренции: от Медичи до Уффици
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, где каждый уголок хранит истории великих художников, заговоров и тайн
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€39
€45 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Флоренции
Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны
Начало: На площади Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
22 июл в 15:15
€38 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Антикварные рынки провинциальной Тосканы: индивидуальная экскурсия
Любите необычные вещи с историей? Погрузитесь в атмосферу антикварных рынков пригородов Флоренции и найдите уникальные винтажные сокровища
22 июл в 10:00
23 июл в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
Фотосессия во Флоренции
Погрузитесь в атмосферу Флоренции с индивидуальной фотосессией. Уникальные локации и стильное платье создадут незабываемые кадры на фоне города
Начало: У собора Санта-Мария-дель-Фьоре
Завтра в 08:30
22 июл в 08:30
€150 за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, узнайте её тайны и получите великолепные фотографии на память. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: На пьяццале Микеланджело
Завтра в 08:30
22 июл в 08:30
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Флоренции - в Сан-Джиминьяно
Погрузитесь в атмосферу средневекового Сан-Джиминьяно, узнайте о семье Строцци и насладитесь тосканскими винами
Начало: Недалеко от вокзала Флоренции
23 июл в 10:00
28 июл в 10:00
€400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ввячеслав15 июля 2025Было очень приятно прогуляться по холмам Тосканы с Надеждой. Много интересной информации об Италии, Тоскане, виноделии, традициях и т. д. Взрослым очень познавательно, а наши дети 11 и 15 лет немного заскучали, я бы не стал рекомендовать семьям с детьми.
- ДДарья28 июня 2025Были на экскурсии с Надеждой и остались очень довольны! Классно составленный маршрут, сопровождаемый интересными фактами позволил проникнуться Тосканой и насладиться
- ААлина23 июня 2025Замечательный гид и приятная девушка!) Приехали в Кьянти и шли по холмам несколько часов до винодельни, где по дороге открывались потрясающие виды на кружевные виноградники, терракотовые домики и мшисто-зеленые холмы. Очень красиво! И было очень интересно послушать про историю Кьянти)
- ННаталья7 июня 2025Елена очень приятный рассказчик, прекрасно разбирается в истории блюд, любит Флоренции и стремиться передать эту любовь😍 Ожидания были чуть другие,
- ТТаня16 мая 2025Елена прекрасный гид, было очень интересно слушать ее. Прекрасно подобраны локации по маршруту.
- ММарина24 апреля 2025Очень интересно и много новых впечатлений
- ЭЭльвира9 апреля 2025Елена просто профессионал своего дела, все рассказала и показала. Рекомендую от души
- ММаксим22 декабря 2024Елена, профессионал, очень хорошо знает тему, любит город и регион. Прекрасно разбирается в теме виноделия и вина. Огромное спасибо за экскурсию, было живо и интересно 👍👍👍
- AAnna23 ноября 2023Прекрасная экскурсия с Еленой. Она научила нас разбираться в тосканской кухне. Подчерпнули много нового, хочется приезжать еще в это удивительное место, Тоскану. Очень рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Лето в Италии»
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