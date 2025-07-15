читать дальше

этим местом в полной мере! Мы были в июне и было достаточно жарко, но пешая дорога прошла хорошо - шли в своем темпе, были остановки. Приятным итогом была дегустация вина Кьянти Классико, о котором мы уже достаточно хорошо узнали к этому моменту) И еще очень классным бонусом было то, что Надежда продумала и то, как добраться до Кьянти, заранее купила для нас билеты👍 Рекомендуем эту экскурсию и Надежду как гида!