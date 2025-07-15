Мои заказы

Лето в Италии – экскурсии во Флоренции

Найдено 13 экскурсий в категории «Лето в Италии» во Флоренции на русском языке, цены от €38, скидки до 13%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Обзорная по Флоренции и кофе в историческом месте
Пешая
2 часа
41 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Искусство, история и культура во Флоренции
Погрузитесь в историю Флоренции, наслаждаясь её архитектурой и культурой. Увлекательные рассказы о Медичи, Данте и великих мастерах эпохи Ренессанса
Начало: У церкви Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€57 за человека
Насладиться Кьянти
Пешая
7 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Живописный Греве-ин-Кьянти: капучино и миндальное печенье
Погрузитесь в атмосферу Тосканы! Прогулки по виноградникам, дегустация вин и деликатесов, посещение уютных городков. Идеально для любителей вина и истории
Начало: В центре Флоренции
Сегодня в 08:00
23 июл в 08:00
€170 за всё до 3 чел.
Девичник во Флоренции
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Девичник во Флоренции: культурное путешествие и развлечения
Погрузитесь в атмосферу Ренессанса, исследуя истории любви и красоты во время экскурсии во Флоренции
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Очарование и вкусы Тосканы
На машине
4 часа
46 отзывов
Индивидуальная
Очарование и вкусы Тосканы: уникальное путешествие в Лоро Чуффена
Проведите незабываемый день, погружаясь в атмосферу средневековья и наслаждаясь традиционными вкусами Тосканы
Начало: В городе Montevarchi
22 июл в 16:00
24 июл в 16:00
€50 за человека
Вкусы Тосканы: прошутто, джелато и средневековый фастфуд
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вкусы Тосканы с прошутто и джелато
Погрузитесь в кулинарные традиции Тосканы: от знаменитых флорентийских стейков до уникальных средневековых закусок и изысканного джелато
Начало: У церкви Сан-Лоренцо
Завтра в 17:00
22 июл в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
На машине
5 часов
58 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и неповторимые пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тосканы: винные дегустации, исторические борго и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: piazzale Porta Romana
22 июл в 09:00
23 июл в 09:00
€460 за всё до 4 чел.
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
Пешая
2 часа
11 отзывов
Квест
до 8 чел.
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
Познакомьтесь с Флоренцией через квест для детей и родителей. Увлекательные задания, исторические места и сюрпризы на память. Подходит для детей от 5 лет
Начало: На площади Дуомо
28 июл в 08:00
29 июл в 14:00
€160 за всё до 8 чел.
Главное во Флоренции и о ней: прогулка в мини-группе
Пешая
2 часа
-
13%
190 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая прогулка по Флоренции: от Медичи до Уффици
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, где каждый уголок хранит истории великих художников, заговоров и тайн
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€39€45 за человека
Свидание с Флоренцией каждый день
Пешая
2 часа
321 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Флоренции
Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны
Начало: На площади Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
22 июл в 15:15
€38 за человека
Антикварные рынки провинциальной Тосканы
На машине
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Антикварные рынки провинциальной Тосканы: индивидуальная экскурсия
Любите необычные вещи с историей? Погрузитесь в атмосферу антикварных рынков пригородов Флоренции и найдите уникальные винтажные сокровища
22 июл в 10:00
23 июл в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Фотосессия во Флоренции: в летящем платье на фоне романтичного города
Пешая
30 минут
Фотопрогулка
Фотосессия во Флоренции
Погрузитесь в атмосферу Флоренции с индивидуальной фотосессией. Уникальные локации и стильное платье создадут незабываемые кадры на фоне города
Начало: У собора Санта-Мария-дель-Фьоре
Завтра в 08:30
22 июл в 08:30
€150 за человека
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, узнайте её тайны и получите великолепные фотографии на память. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: На пьяццале Микеланджело
Завтра в 08:30
22 июл в 08:30
€300 за всё до 4 чел.
Из Флоренции - в Сан-Джиминьяно: вино, Мона Лиза и Ургант
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Флоренции - в Сан-Джиминьяно
Погрузитесь в атмосферу средневекового Сан-Джиминьяно, узнайте о семье Строцци и насладитесь тосканскими винами
Начало: Недалеко от вокзала Флоренции
23 июл в 10:00
28 июл в 10:00
€400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • в
    вячеслав
    15 июля 2025
    Насладиться Кьянти
    Было очень приятно прогуляться по холмам Тосканы с Надеждой. Много интересной информации об Италии, Тоскане, виноделии, традициях и т. д. Взрослым очень познавательно, а наши дети 11 и 15 лет немного заскучали, я бы не стал рекомендовать семьям с детьми.
  • Д
    Дарья
    28 июня 2025
    Насладиться Кьянти
    Были на экскурсии с Надеждой и остались очень довольны! Классно составленный маршрут, сопровождаемый интересными фактами позволил проникнуться Тосканой и насладиться
    читать дальше

    этим местом в полной мере! Мы были в июне и было достаточно жарко, но пешая дорога прошла хорошо - шли в своем темпе, были остановки. Приятным итогом была дегустация вина Кьянти Классико, о котором мы уже достаточно хорошо узнали к этому моменту) И еще очень классным бонусом было то, что Надежда продумала и то, как добраться до Кьянти, заранее купила для нас билеты👍 Рекомендуем эту экскурсию и Надежду как гида!

  • А
    Алина
    23 июня 2025
    Насладиться Кьянти
    Замечательный гид и приятная девушка!) Приехали в Кьянти и шли по холмам несколько часов до винодельни, где по дороге открывались потрясающие виды на кружевные виноградники, терракотовые домики и мшисто-зеленые холмы. Очень красиво! И было очень интересно послушать про историю Кьянти)
    Замечательный гид и приятная девушка!) Приехали в Кьянти и шли по холмам несколько часов до винодельниЗамечательный гид и приятная девушка!) Приехали в Кьянти и шли по холмам несколько часов до винодельниЗамечательный гид и приятная девушка!) Приехали в Кьянти и шли по холмам несколько часов до винодельниЗамечательный гид и приятная девушка!) Приехали в Кьянти и шли по холмам несколько часов до винодельниЗамечательный гид и приятная девушка!) Приехали в Кьянти и шли по холмам несколько часов до винодельниЗамечательный гид и приятная девушка!) Приехали в Кьянти и шли по холмам несколько часов до винодельни
  • Н
    Наталья
    7 июня 2025
    Вкусы Тосканы: прошутто, джелато и средневековый фастфуд
    Елена очень приятный рассказчик, прекрасно разбирается в истории блюд, любит Флоренции и стремиться передать эту любовь😍 Ожидания были чуть другие,
    читать дальше

    что больше будем пробовать сыров, колбас, может быть масло. Что увидим винные окошки. Однако Елене удалось нас убедить попробовать местный стритфуд, на кт мы не планировали даже смотреть😅 Мы остались довольны и благодарны за проведенную экскурсию.

    Елена очень приятный рассказчик, прекрасно разбирается в истории блюд, любит Флоренции и стремиться передать эту любовь😍Елена очень приятный рассказчик, прекрасно разбирается в истории блюд, любит Флоренции и стремиться передать эту любовь😍
  • Т
    Таня
    16 мая 2025
    Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
    Елена прекрасный гид, было очень интересно слушать ее. Прекрасно подобраны локации по маршруту.
  • М
    Марина
    24 апреля 2025
    Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
    Очень интересно и много новых впечатлений
  • Э
    Эльвира
    9 апреля 2025
    Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
    Елена просто профессионал своего дела, все рассказала и показала. Рекомендую от души
  • М
    Максим
    22 декабря 2024
    Вкусы Тосканы: прошутто, джелато и средневековый фастфуд
    Елена, профессионал, очень хорошо знает тему, любит город и регион. Прекрасно разбирается в теме виноделия и вина. Огромное спасибо за экскурсию, было живо и интересно 👍👍👍
  • A
    Anna
    23 ноября 2023
    Вкусы Тосканы: прошутто, джелато и средневековый фастфуд
    Прекрасная экскурсия с Еленой. Она научила нас разбираться в тосканской кухне. Подчерпнули много нового, хочется приезжать еще в это удивительное место, Тоскану. Очень рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Лето в Италии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Обзорная по Флоренции и кофе в историческом месте
  2. Насладиться Кьянти
  3. Девичник во Флоренции
  4. Очарование и вкусы Тосканы
  5. Вкусы Тосканы: прошутто, джелато и средневековый фастфуд
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Площадь Дуомо
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Санта-Мария-дель-Фьоре
  7. Палаццо Питти
  8. Площадь Микеланджело
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Базилика Сан-Лоренцо
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июле 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Лето в Италии" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 38 до 460 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 713 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 13 экскурсий на 2025 год по теме «Лето в Италии», 713 ⭐ отзывов, цены от €38. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь