Возможность увидеть Флоренцию необычную, открыть для себя город с его интригами, погрузиться в атмосферу прошлого, а также узнать о современной криминальной Флоренции.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииСтолица Тосканы – не только колыбель Ренессанса. Здесь любили, страдали, ревновали, убивали, были жестокими. Сколько секретов разгаданных и нераскрытых таят в себе эти улицы и здания! Я покажу вам места, где совершались заговоры, места, где совершались казни. Расскажу вам и захватывающие истории любви. О флорентийских Ромео и Джульетте c не по-шекспировски счастливым happy and, о Казанове и маркизе де Саде. Вы узнаете, что один из лучших детских госпиталей Италии построен русским командором Мейером в память о любимой жене Анне. Сходим мы и во Дворец Медичи, где 200 лет прожила семья не только правившая Тосканой, но и повлиявшая на историю и культуру всей Европы. Практически у каждого из династии Медичи был свой заговор и необыкновенная любовь (не всегда к законной половине), вы услышите и о них. Покажу вам их усыпальницу, расскажу, как фундаментальное исследование, проведенное в начале XXI века с применением современных технологий, помогло наконец-то выяснить правду и отбелить репутацию Великого герцога Тосканского Фердинанда I де Медичи, незаслуженно обвиненного в отравлении своего брата и его жены. И не только его! Покажу вам флорентийскую экс-тюрьму и улицу экс-борделей, расскажу о великих Микеланджело, Донателло, Леонардо и их сердечных тайнах. Покажу, где прятали украденную из Лувра «Джоконду» Леонардо да Винчи, расскажу о до сих пор нераскрытой краже из музея в 2006 году. Посоветую, где не стоит гулять поздним вечером. Вы познакомитесь с Флоренцией необычной и оригинальной!
Ежедневно, по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь piazza dell’unita italiana, возле обелиска
Завершение: Площадь piazza Repubblica
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии из Флоренции
Индивидуальная
до 10 чел.
Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
Глубокое знание истории Флоренции и любовь к этому городу, которые передаются и вам!
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться во Флоренцию
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
€144
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
О Флоренции с любовью: индивидуальная экскурсия
Флоренция - город с богатой историей и культурой. Узнайте больше о его легендах и знаменитых жителях, прогуливаясь по старинным улицам и площадям
Начало: В центре Флоренции
Завтра в 08:00
8 ноя в 15:00
€149 за всё до 4 чел.