Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Возможность увидеть Флоренцию необычную, открыть для себя город с его интригами, погрузиться в атмосферу прошлого, а также узнать о современной криминальной Флоренции.

Описание экскурсии Столица Тосканы – не только колыбель Ренессанса. Здесь любили, страдали, ревновали, убивали, были жестокими. Сколько секретов разгаданных и нераскрытых таят в себе эти улицы и здания! Я покажу вам места, где совершались заговоры, места, где совершались казни. Расскажу вам и захватывающие истории любви. О флорентийских Ромео и Джульетте c не по-шекспировски счастливым happy and, о Казанове и маркизе де Саде. Вы узнаете, что один из лучших детских госпиталей Италии построен русским командором Мейером в память о любимой жене Анне. Сходим мы и во Дворец Медичи, где 200 лет прожила семья не только правившая Тосканой, но и повлиявшая на историю и культуру всей Европы. Практически у каждого из династии Медичи был свой заговор и необыкновенная любовь (не всегда к законной половине), вы услышите и о них. Покажу вам их усыпальницу, расскажу, как фундаментальное исследование, проведенное в начале XXI века с применением современных технологий, помогло наконец-то выяснить правду и отбелить репутацию Великого герцога Тосканского Фердинанда I де Медичи, незаслуженно обвиненного в отравлении своего брата и его жены. И не только его! Покажу вам флорентийскую экс-тюрьму и улицу экс-борделей, расскажу о великих Микеланджело, Донателло, Леонардо и их сердечных тайнах. Покажу, где прятали украденную из Лувра «Джоконду» Леонардо да Винчи, расскажу о до сих пор нераскрытой краже из музея в 2006 году. Посоветую, где не стоит гулять поздним вечером. Вы познакомитесь с Флоренцией необычной и оригинальной!

