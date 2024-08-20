Площадь Микеланджело – экскурсии во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Микеланджело» во Флоренции на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)
Пешая
61 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё о Флоренции за 2 часа: от Дуомо до статуи Давида
Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
Расписание: Любой день и время по договоренности
Завтра в 09:00
27 окт в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Флоренции
Пешая
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Флоренции
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
26 окт в 09:00
27 окт в 09:00
450 за всё до 10 чел.
По ту сторону моста
Пешая
2 часа
Индивидуальная
По ту сторону моста
Начало: Палаццо Веккио
Расписание: Летом после 18 часов
11 фев в 09:00
12 фев в 09:00
75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Площадь Микеланджело»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)
  2. Расширенная обзорная экскурсия по Флоренции
  3. По ту сторону моста
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Галерея Уффици
  4. Санта-Мария-дель-Фьоре
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Базилика Санта-Кроче
  8. Колокольня Джотто
  9. Палаццо Питти
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в октябре 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Площадь Микеланджело" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 450. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Площадь Микеланджело», 62 ⭐ отзыва, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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