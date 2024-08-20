2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё о Флоренции за 2 часа: от Дуомо до статуи Давида
Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
Расписание: Любой день и время по договоренности
Завтра в 09:00
27 окт в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Флоренции
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
26 окт в 09:00
27 окт в 09:00
€450 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
По ту сторону моста
Начало: Палаццо Веккио
Расписание: Летом после 18 часов
11 фев в 09:00
12 фев в 09:00
€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EEvgeny20 августа 2024Наш первый опыт семейной экскурсии по Флоренции с Евгенией оказался обсолютно удачным, 2.5 часа пролетели незаметно. Много интересной информации, отлично составленный маршрут. Очень рекомендуем в качестве первой ознакомительной экскурсии по городу.
- ККонстантин7 августа 2024Отличная экскурсия по центру Флоренции. Женя рассказала нам краткий курс истории города, очень доступно и захватывающе, дети были в восторге. Вместо 2 часов получилось даже 2.5. Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Площадь Микеланджело»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в октябре 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Площадь Микеланджело" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 450. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Площадь Микеланджело», 62 ⭐ отзыва, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь