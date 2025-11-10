Содержательная экскурсия о семействе Медичи и его влиянии на Флоренцию, эпоху Возрождения, а также на гения Микеланджело.
Вы побываете в местах, связанных с династией, правившей городом три столетия, оцените работы Микеланджело, выполненные для Медичи.
Вы прочувствуете дух семейства и поймете почему именно во Флоренции одновременно оказалось так много великих художников, скульпторов и архитекторов.
Время начала: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Описание экскурсии
В программе:
- Усыпальницы Медичи. В новой ризнице, где захоронен, пожалуй, самый яркий представитель семейства – Лоренцо Великолепный, архитектура и большая часть скульптурной композиции принадлежат руке Микеланджело, а капелла принцев поражает размахом;
- Церковь Святого Лаврентия, где захоронены основные представители семейства Медичи до Козимо I и фасад которой до сих пор не оформлен, не смотря на таких богатых прихожан;
- Палаццо Медичи-Риккарди – частный дворец, в котором Медичи жили с 1444 года и до тех пор, пока к власти не пришел Козимо I;
- Кафедральный собор Santa Maria del Fiore и крестильня, в которой захоронен человек сильно поспособствовавший богатству Медичи (быстрый осмотр снаружи);
- Улица Медичи, на которой до первой половины XV века проживало это семейство;
- Старый дворец, в который в XVI веке переезжали Козимо I и Элеонора Толедская;
- Галерея Уффицы, здание которой было построено по приказу Козимо I для целей сильно отличающихся от нынешних;
- Старый мост ponte Vecchio, который часто пересекали Медичи по коридору Вазари, добираясь из старого дворца в их новую резиденцию;
- Церковь, посвященная святой Фелицате, в которой Медичи часто присутствовали на службе;
- Дворец Питти, в котором жили последние Медичи, а после них и Габсбурги-Лотаринги, а также король Италии. Важная информация: Все достопримечательности, кроме Усыпальниц Медичи, осматриваем снаружи.
Ежедневно, кроме вторника и воскресенья в 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты в Капеллы Медичи (9 евро).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Firenze, piazza Madonna degli Aldobrandini, 6
Завершение: Firenze, piazza Pitti
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Все достопримечательности
- Кроме Усыпальниц Медичи
- Осматриваем снаружи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
