Содержательная экскурсия о семействе Медичи и его влиянии на Флоренцию, эпоху Возрождения, а также на гения Микеланджело.



Вы побываете в местах, связанных с династией, правившей городом три столетия, оцените работы Микеланджело, выполненные для Медичи.



Вы прочувствуете дух семейства и поймете почему именно во Флоренции одновременно оказалось так много великих художников, скульпторов и архитекторов.