Медичи и Микеланджело: тематическая экскурсия

Медичи и Микеланджело
Содержательная экскурсия о семействе Медичи и его влиянии на Флоренцию, эпоху Возрождения, а также на гения Микеланджело.

Вы побываете в местах, связанных с династией, правившей городом три столетия, оцените работы Микеланджело, выполненные для Медичи.

Вы прочувствуете дух семейства и поймете почему именно во Флоренции одновременно оказалось так много великих художников, скульпторов и архитекторов.
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя19
ноя
Время начала: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Описание экскурсии

В программе:

  • Усыпальницы Медичи. В новой ризнице, где захоронен, пожалуй, самый яркий представитель семейства – Лоренцо Великолепный, архитектура и большая часть скульптурной композиции принадлежат руке Микеланджело, а капелла принцев поражает размахом;
  • Церковь Святого Лаврентия, где захоронены основные представители семейства Медичи до Козимо I и фасад которой до сих пор не оформлен, не смотря на таких богатых прихожан;
  • Палаццо Медичи-Риккарди – частный дворец, в котором Медичи жили с 1444 года и до тех пор, пока к власти не пришел Козимо I;
  • Кафедральный собор Santa Maria del Fiore и крестильня, в которой захоронен человек сильно поспособствовавший богатству Медичи (быстрый осмотр снаружи);
  • Улица Медичи, на которой до первой половины XV века проживало это семейство;
  • Старый дворец, в который в XVI веке переезжали Козимо I и Элеонора Толедская;
  • Галерея Уффицы, здание которой было построено по приказу Козимо I для целей сильно отличающихся от нынешних;
  • Старый мост ponte Vecchio, который часто пересекали Медичи по коридору Вазари, добираясь из старого дворца в их новую резиденцию;
  • Церковь, посвященная святой Фелицате, в которой Медичи часто присутствовали на службе;
  • Дворец Питти, в котором жили последние Медичи, а после них и Габсбурги-Лотаринги, а также король Италии. Важная информация: Все достопримечательности, кроме Усыпальниц Медичи, осматриваем снаружи.

Ежедневно, кроме вторника и воскресенья в 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Входные билеты в Капеллы Медичи (9 евро).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Firenze, piazza Madonna degli Aldobrandini, 6
Завершение: Firenze, piazza Pitti
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме вторника и воскресенья в 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Все достопримечательности
  • Кроме Усыпальниц Медичи
  • Осматриваем снаружи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Флоренции

