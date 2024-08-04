Прогулка по улицам Флоренции позволит вам окунуться в атмосферу ренессансного города и познакомиться с жизнью и творчеством Микеланджело Буонаротти.Во время экскурсии вы узнаете о его отношениях с семьёй Медичи, знаменитой

технике обработки мрамора «нон финито», а также посетите Капеллу Медичи и Палаццо Медичи-Риккарди. Разберём семь произведений автора, что позволит вам оценить гениальность великого итальянского мастера. Погрузитесь в интриги и мифы, окружающие его личность, и узнайте о взаимоотношениях с Леонардо да Винчи

Описание экскурсии

Родные улицы и места Микеланджело

Я проведу вас по тем самым дорогам, по которым ступал маэстро, расскажу вам о его отношениях с легендарной семьёй Медичи, знаменитой технике обработки мрамора «нон финито», мы проанализируем и сравним между собой несколько его работ. Вы посетите Капеллу Медичии и Новую Ризницу, где он долго и упорно работал (и даже скрывался от своих заказчиков). Поговорим об интригах и мифах, сопровождающих его личность и о взаимоотношениях Микеланджело с другим гениальным флорентийцем – Леонардо да Винчи.

Посещение Палаццо Медичи-Риккарди

Во второй части экскурсию вы окажетесь в самом старом банкирском доме. Это «Палаццо» начала XV века, в котором родились Лоренцо Великолепный и Екатерина Медичи — первая королева Франции из этого рода. Сюда ходили за заказами монах-художник Филиппо Липпи, Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, а Микеланджело жил в этом дворце почти четыре года. Я расскажу, как он попал в этот дворец, на каких правах здесь жил, как и почему ушел из него. Вы увидите замечательную архитектуру и фрески эпохи Возрождения, проникнитесь атмосферой этого волшебного места.

Организационные детали