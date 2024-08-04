По следам Микеланджело с искусствоведом

Погружение в атмосферу ренессансной Флоренции, знакомство с жизнью и творчеством Микеланджело Буонаротти, анализ его произведений
Прогулка по улицам Флоренции позволит вам окунуться в атмосферу ренессансного города и познакомиться с жизнью и творчеством Микеланджело Буонаротти.

Во время экскурсии вы узнаете о его отношениях с семьёй Медичи, знаменитой
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технике обработки мрамора «нон финито», а также посетите Капеллу Медичи и Палаццо Медичи-Риккарди.

Разберём семь произведений автора, что позволит вам оценить гениальность великого итальянского мастера.

Погрузитесь в интриги и мифы, окружающие его личность, и узнайте о взаимоотношениях с Леонардо да Винчи

4.96
23 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Погружение в атмосферу Ренессанса
  • 📜 Знакомство с жизнью и творчеством Микеланджело
  • 🏛️ Посещение Капеллы Медичи и Новой Ризницы
  • 🏰 Экскурсия по Палаццо Медичи-Риккарди
  • 🖼️ Анализ и сравнение произведений мастера
    • По следам Микеланджело с искусствоведом
    По следам Микеланджело с искусствоведом
    По следам Микеланджело с искусствоведом
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

    Что можно увидеть

  • Капелла Медичи
  • Новая Ризница
  • Палаццо Медичи-Риккарди

    • Описание экскурсии

    Родные улицы и места Микеланджело

    Я проведу вас по тем самым дорогам, по которым ступал маэстро, расскажу вам о его отношениях с легендарной семьёй Медичи, знаменитой технике обработки мрамора «нон финито», мы проанализируем и сравним между собой несколько его работ. Вы посетите Капеллу Медичии и Новую Ризницу, где он долго и упорно работал (и даже скрывался от своих заказчиков). Поговорим об интригах и мифах, сопровождающих его личность и о взаимоотношениях Микеланджело с другим гениальным флорентийцем – Леонардо да Винчи.

    Посещение Палаццо Медичи-Риккарди

    Во второй части экскурсию вы окажетесь в самом старом банкирском доме. Это «Палаццо» начала XV века, в котором родились Лоренцо Великолепный и Екатерина Медичи — первая королева Франции из этого рода. Сюда ходили за заказами монах-художник Филиппо Липпи, Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, а Микеланджело жил в этом дворце почти четыре года. Я расскажу, как он попал в этот дворец, на каких правах здесь жил, как и почему ушел из него. Вы увидите замечательную архитектуру и фрески эпохи Возрождения, проникнитесь атмосферой этого волшебного места.

    Организационные детали

    • Дополнительно оплачиваются билеты в музеи
    • Для детей до 18 лет вход бесплатен при наличии подтверждающего документа
    • По вторникам в день закрытия Капеллы Медичи и по средам в день закрытия дворца Медичи Риккарди посещаем церковь Медичи Сан Лоренцо

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У Капеллы Медичи
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 23 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

    По следам Микеланджело с искусствоведом (Михаил)По следам Микеланджело с искусствоведом (Михаил)По следам Микеланджело с искусствоведом (Михаил)По следам Микеланджело с искусствоведом (Михаил)
    ольга
    4 авг 2024
    Большое Спасибо Шорене за прекрасную экскурсию! Очень интересно, очень познавательно и увлекательно. Даже если что-то уже знали, узнаёте ещё больше! Время пролетело незаметно. Спасибо!)
    А
    30 июл 2024
    Экскурсия очень понравилась всей нашей семье. Мы с женой уже были в Капелле Медичи, поэтому хотели осознанно погрузиться в этот мир и показать его детям. Шорена очень доступно с хорошей глубиной погружения в материал и в эпоху рассказывает о довольно сложных вещах так, что наши дети, не отрываясь слушали.
    Спасибо большое за время, проведённое вместе.
    И
    10 окт 2023
    Просто великолепно! Шорена прекрасно владеет материалом. Два часа пролетели как 5 минут, настолько это было интересно и информативно. В следующий раз, когда мы приедем в этот замечательный город, мы обязательно попросим Шорену провести другие экскурсии. Спасибо!
    Михаил
    1 авг 2023
    Очень интересный и детальный рассказ
    Экскурсия понравилась, рекомендую
    Очень интересный и детальный рассказОчень интересный и детальный рассказОчень интересный и детальный рассказОчень интересный и детальный рассказ
    Ольга
    31 дек 2022
    Шорена очень интересный рассказчик,она легко изменила маршрут экскурсии,когда оказалось,что мы уже посетили капеллу Медичи и мы получили много интересной информации,а наша 15-ти летняя дочь была в полнлм восторге.
    Т
    7 сен 2022
    Очень доброжелательный экскурсовод с хорошим знанием Флоренции и готовностью помочь. Спасибо, Шорена🌸
    А
    4 сен 2022
    Мы очень довольны что экскурсоводом во Флоренции у нас была Шорена. Нам понравилось всё: профессионализм Шорены, её личные качества: культура речи, тембр голоса, доброжелательность…
    Мы можем только пожелать Шорене побольше благодарных туристов, которые по достоинству смогут оценить её замечательную работу.
    Айжан
    18 июл 2022
    Шорена увлекательный рассказчик, душевный гид с отличным знанием материала. Буду рада когда-нибудь встретиться вновь
    М
    22 окт 2019
    Потрясающая Экскурсия! Я большой поклонник Микеланджело и рассказ Шорены превзошел мои ожидания. Шорена профессионал в своем деле и с первых минут своего рассказа переносит слушателя на 500 лет назад. Она великолепно владеет материалом и непревзойденно его преподносит. Если Вы хотите экскурсию с квалифицированным, интеллигентным, знающим гидом, то выбирайте Шорену
    В
    22 июл 2019
    Во Флоренции это самая необычная и интересная экскурсия на которой мне удалось побывать. Шорена - историк искусств, поэтому информация максимально достоверная и преподнесена в очень доступном и интересном ключе. В целом, экскурсия вдохновляет и оставляет невероятно положительный заряд. Единственная экскурсия, которую бы с удовольствием прослушала еще раз.
    Ю
    12 июл 2019
    Большое спасибо Шорене за содержательную экскурсию, за тонкий и неравнодушный рассказ. Маршрут составлен оптимально, что очень важно в июле во Флоренции. Я узнала много интересных деталей из жизни Микеланджело, которых не найти в путеводителях. Буду рекомендовать экскурсии Шорены друзьям.
    A
    24 июн 2019
    На экскурсии Шорены нам понравилось все: качество материала,четкая дикция, энергетика гида. За одну экскурсию не возможно охватить все творчество Микеланджело, но с Шореной нам удалось в бодром ритме посмотреть и
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    послушать про многое. Особенно советую посетить капеллу Медичи- за внешней простотой скрывается обилие шедевров Мастера и роскошные интерьеры с обилием деталей и редких материалов. Гид выбрала первоклассные шедевры, поэтому впечатление от экскурсии сложилось мощное. Все рекомендуем Шорену,в качестве гида, и данную экскурсию!

    А
    21 мар 2019
    Отличная содержательная и четкая экскурсия без лишних «сказок» для туриста. Шорена очень компетентна в своей профессии, 2 часа в ее обществе пролетели увлекательно и незаметно. Хотелось повторить опыт общения, но не осталось времени. Отложим до нового визита во Флоренцию)
    И
    7 янв 2019
    Понравилось рекомендуем!
    Ж
    22 окт 2018
    Нельзя описать в двух словах, то впечатление, знания, эмоции, которые дал нам день, проведённый с Шореной. Мы провели это время не только с блестящим тонким профессиональным дипломированным искусствоведом, не только
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    знатоком истории Флоренции, но и с красивой обаятельной девушкой, которая приоткрыла нам искусство с другой стороны - как явление культуры, которое вбирает в себя и ход исторических событий, столкновений характеров гениев и их покровителей; то искусство, которое лежит на стыке божественного дара, политики, экономики, человеческих отношений.
    Мы с дочерью (11лет) пережили прекрасный и незабываемый день в компании с великими Флорентийцами и замечательной Шореной!

    Входит в следующие категории Флоренции

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