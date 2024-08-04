Я проведу вас по тем самым дорогам, по которым ступал маэстро, расскажу вам о его отношениях с легендарной семьёй Медичи, знаменитой технике обработки мрамора «нон финито», мы проанализируем и сравним между собой несколько его работ. Вы посетите Капеллу Медичии и Новую Ризницу, где он долго и упорно работал (и даже скрывался от своих заказчиков). Поговорим об интригах и мифах, сопровождающих его личность и о взаимоотношениях Микеланджело с другим гениальным флорентийцем – Леонардо да Винчи.
Посещение Палаццо Медичи-Риккарди
Во второй части экскурсию вы окажетесь в самом старом банкирском доме. Это «Палаццо» начала XV века, в котором родились Лоренцо Великолепный и Екатерина Медичи — первая королева Франции из этого рода. Сюда ходили за заказами монах-художник Филиппо Липпи, Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, а Микеланджело жил в этом дворце почти четыре года. Я расскажу, как он попал в этот дворец, на каких правах здесь жил, как и почему ушел из него. Вы увидите замечательную архитектуру и фрески эпохи Возрождения, проникнитесь атмосферой этого волшебного места.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в музеи
Для детей до 18 лет вход бесплатен при наличии подтверждающего документа
По вторникам в день закрытия Капеллы Медичи и по средам в день закрытия дворца Медичи Риккарди посещаем церковь Медичи Сан Лоренцо
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шорена — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 651 туриста
Меня зовут Шорена, я искусствовед по образованию и лицензированный гид во Флоренции. Гуляя по этому замечательному городу, мы сможем с вами путешествовать во времени, окунёмся в атмосферу тёмного средневековья, а перейдя через улицу, окажемся во Флоренции эпохи Возрождения. Я с удовольствием раскрою вам тайны итальянского искусства и познакомлю вас с особенностями итальянской жизни, национальной кухни и виноделия.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
ольга
4 авг 2024
Большое Спасибо Шорене за прекрасную экскурсию! Очень интересно, очень познавательно и увлекательно. Даже если что-то уже знали, узнаёте ещё больше! Время пролетело незаметно. Спасибо!)
А
Александр
30 июл 2024
Экскурсия очень понравилась всей нашей семье. Мы с женой уже были в Капелле Медичи, поэтому хотели осознанно погрузиться в этот мир и показать его детям. Шорена очень доступно с хорошей глубиной погружения в материал и в эпоху рассказывает о довольно сложных вещах так, что наши дети, не отрываясь слушали. Спасибо большое за время, проведённое вместе.
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Ирина
10 окт 2023
Просто великолепно! Шорена прекрасно владеет материалом. Два часа пролетели как 5 минут, настолько это было интересно и информативно. В следующий раз, когда мы приедем в этот замечательный город, мы обязательно попросим Шорену провести другие экскурсии. Спасибо!
Михаил
1 авг 2023
Очень интересный и детальный рассказ Экскурсия понравилась, рекомендую
Ольга
31 дек 2022
Шорена очень интересный рассказчик,она легко изменила маршрут экскурсии,когда оказалось,что мы уже посетили капеллу Медичи и мы получили много интересной информации,а наша 15-ти летняя дочь была в полнлм восторге.
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Татьяна
7 сен 2022
Очень доброжелательный экскурсовод с хорошим знанием Флоренции и готовностью помочь. Спасибо, Шорена🌸
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Александр
4 сен 2022
Мы очень довольны что экскурсоводом во Флоренции у нас была Шорена. Нам понравилось всё: профессионализм Шорены, её личные качества: культура речи, тембр голоса, доброжелательность… Мы можем только пожелать Шорене побольше благодарных туристов, которые по достоинству смогут оценить её замечательную работу.
Айжан
18 июл 2022
Шорена увлекательный рассказчик, душевный гид с отличным знанием материала. Буду рада когда-нибудь встретиться вновь
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Милена
22 окт 2019
Потрясающая Экскурсия! Я большой поклонник Микеланджело и рассказ Шорены превзошел мои ожидания. Шорена профессионал в своем деле и с первых минут своего рассказа переносит слушателя на 500 лет назад. Она великолепно владеет материалом и непревзойденно его преподносит. Если Вы хотите экскурсию с квалифицированным, интеллигентным, знающим гидом, то выбирайте Шорену
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Валерия
22 июл 2019
Во Флоренции это самая необычная и интересная экскурсия на которой мне удалось побывать. Шорена - историк искусств, поэтому информация максимально достоверная и преподнесена в очень доступном и интересном ключе. В целом, экскурсия вдохновляет и оставляет невероятно положительный заряд. Единственная экскурсия, которую бы с удовольствием прослушала еще раз.
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Юлия
12 июл 2019
Большое спасибо Шорене за содержательную экскурсию, за тонкий и неравнодушный рассказ. Маршрут составлен оптимально, что очень важно в июле во Флоренции. Я узнала много интересных деталей из жизни Микеланджело, которых не найти в путеводителях. Буду рекомендовать экскурсии Шорены друзьям.
A
Anna
24 июн 2019
На экскурсии Шорены нам понравилось все: качество материала,четкая дикция, энергетика гида. За одну экскурсию не возможно охватить все творчество Микеланджело, но с Шореной нам удалось в бодром ритме посмотреть и читать дальше
послушать про многое. Особенно советую посетить капеллу Медичи- за внешней простотой скрывается обилие шедевров Мастера и роскошные интерьеры с обилием деталей и редких материалов. Гид выбрала первоклассные шедевры, поэтому впечатление от экскурсии сложилось мощное. Все рекомендуем Шорену,в качестве гида, и данную экскурсию!
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Анастасия
21 мар 2019
Отличная содержательная и четкая экскурсия без лишних «сказок» для туриста. Шорена очень компетентна в своей профессии, 2 часа в ее обществе пролетели увлекательно и незаметно. Хотелось повторить опыт общения, но не осталось времени. Отложим до нового визита во Флоренцию)
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Ирина
7 янв 2019
Понравилось рекомендуем!
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Жанибек
22 окт 2018
Нельзя описать в двух словах, то впечатление, знания, эмоции, которые дал нам день, проведённый с Шореной. Мы провели это время не только с блестящим тонким профессиональным дипломированным искусствоведом, не только читать дальше
знатоком истории Флоренции, но и с красивой обаятельной девушкой, которая приоткрыла нам искусство с другой стороны - как явление культуры, которое вбирает в себя и ход исторических событий, столкновений характеров гениев и их покровителей; то искусство, которое лежит на стыке божественного дара, политики, экономики, человеческих отношений. Мы с дочерью (11лет) пережили прекрасный и незабываемый день в компании с великими Флорентийцами и замечательной Шореной!