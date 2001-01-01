  1. Италия
  2. Флоренция
  3. Экскурсии

Встречаемся в Академии!

5
9 отзывов
Татьяна П.
Татьяна П. – Гид из Флоренции
Галерея Академии — один из старейших и популярных музеев Флоренции.

И обязательный пункт в программе путешествия.

Но многие туристы предпочитают самостоятельно бродить по залам музея.

В этом и главная проблема — в конце нет новых знаний, только впечатления от работ.

Я помогу вам узнать все секреты мировых шедевров и рассмотреть их на расстоянии вытянутой руки!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €70 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Встречаемся в Академии!
Встречаемся в Академии!

Что вы увидите

  • Галерея Академии
Галерея Академии
Известнейший итальянский музей 🖼. Великий герцог Тосканы Пьетро Леопольдо Лотарингский в 1784 году реорганизовал флорентийскую Академию изящных искусств. А тремя годами позже открыл при ней галерею, где победители студенческих конкурсов выставляли свои работы. Вместе с их работами здесь выставлялись и творения их учителей — профессоров Академии.
Потом в результате закрытия многих тосканских монастырей и реорганизации государства в Галереи Академии появились произведения известных мастеров, с которых студенты делали копии, шлифуя свое мастерство.
История знаменитых скульптур
Современные туристы посещают этот музей с основной целью — увидеть скульптуры Микеланджело: его «Давида» и «Узников». Я расскажу Вам историю 📖 этих знаменитых скульптур, расскажу, как творил гений, почему его «Узники» не окончены. И действительно ли они не окончены?
В музее разместилась и гипсотека известного итальянского скульптора XIX века Лоренцо Бартолини. Его имя тесно связано с русскими промышленниками и меценатами с Урала Демидовыми. Я покажу Вам модели статуй, изготовленных на заказ для этой семьи.
Коллекция церковных картин XIII-XV вв
Есть в музее и немного русских икон. Каждая из картин несет в себе много информации. На примере одной из них периода Контрореформы я расскажу Вам о мужской моде XVI века.
Музей музыкальных инструментов
А любителей музыки Галерея порадует Музеем музыкальных инструментов, открытым тут в 2001 году. Около 50 этих предметов появились в Академии из коллекций Медичи и Лорена. Для одного из Медичи — Великого принца Фердинанда хранитель музыкальных инструментов при дворе его отца Козимо III придумал фортепиано — дедушку современного рояля и пианино! Звали изобретателя Бартоломео Кристофори. К слову, он похоронен во Флоренции. Я покажу Вам уникальную скрипку, единственную в мире, оригинальную, не модифицированную работы Антонио Страдивари. Эта скрипка и сейчас звучит на концертах, её иногда «выгуливают».
Моя экскурсия ⛳ не утомит Вас теорией, она слушается легко. Галерея Академии — интересный музей, где есть, что посмотреть и чему удивиться. Жду Вас во Флоренции!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музей
Начало и место завершения
🚩 60, Via Ricasoli, 58, 50122 Firenze FI
Встречаемся в Академии!
Встречаемся в Академии!
Встречаемся в Академии!
Встречаемся в Академии!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна П.
Татьяна П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

9 отзывов оставили туристы

Татьяна П. проводит ещё 5 экскурсий

Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
100
2 часа
Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
20 отзывов
Галерея Уффици. Ответы на все ваши «почему»
15
2 часа
Галерея Уффици. Ответы на все ваши «почему»
14 отзывов
Нетуристическая Флоренция и флорентиец
100
2 часа
Нетуристическая Флоренция и флорентиец
13 отзывов
Медичи. 300 лет на царстве
100
2 часа
Медичи. 300 лет на царстве
12 отзывов
Дом-башня: жизнь во Флоренции в средние века
50
1 час
Дом-башня: жизнь во Флоренции в средние века
3 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Флоренции

Ориентируемся во Флоренции — обзорная групповая экскурсия
20
2 часа
Ориентируемся во Флоренции — обзорная групповая экскурсия
283 отзыва
Флоренция глазами флорентийцев
30
2.5 часа
Флоренция глазами флорентийцев
263 отзыва
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Ежедневная прогулка по Флоренции
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Флоренции
163 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Влюбиться во Флоренцию
140
2.5 часа
Влюбиться во Флоренцию
146 отзывов
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
От 110
4.5 часов
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
138 отзывов
Узнать историю знаменитого вина Кьянти в окружении тосканских холмов и виноградников
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
185
2.5 часа
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
136 отзывов
Узнать о главных страницах жизни города на прогулке с историком искусства