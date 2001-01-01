Галерея Академии

Известнейший итальянский музей 🖼. Великий герцог Тосканы Пьетро Леопольдо Лотарингский в 1784 году реорганизовал флорентийскую Академию изящных искусств. А тремя годами позже открыл при ней галерею, где победители студенческих конкурсов выставляли свои работы. Вместе с их работами здесь выставлялись и творения их учителей — профессоров Академии.

Потом в результате закрытия многих тосканских монастырей и реорганизации государства в Галереи Академии появились произведения известных мастеров, с которых студенты делали копии, шлифуя свое мастерство.

История знаменитых скульптур

Современные туристы посещают этот музей с основной целью — увидеть скульптуры Микеланджело: его «Давида» и «Узников». Я расскажу Вам историю 📖 этих знаменитых скульптур, расскажу, как творил гений, почему его «Узники» не окончены. И действительно ли они не окончены?

В музее разместилась и гипсотека известного итальянского скульптора XIX века Лоренцо Бартолини. Его имя тесно связано с русскими промышленниками и меценатами с Урала Демидовыми. Я покажу Вам модели статуй, изготовленных на заказ для этой семьи.

Коллекция церковных картин XIII-XV вв

Есть в музее и немного русских икон. Каждая из картин несет в себе много информации. На примере одной из них периода Контрореформы я расскажу Вам о мужской моде XVI века.

Музей музыкальных инструментов

А любителей музыки Галерея порадует Музеем музыкальных инструментов, открытым тут в 2001 году. Около 50 этих предметов появились в Академии из коллекций Медичи и Лорена. Для одного из Медичи — Великого принца Фердинанда хранитель музыкальных инструментов при дворе его отца Козимо III придумал фортепиано — дедушку современного рояля и пианино! Звали изобретателя Бартоломео Кристофори. К слову, он похоронен во Флоренции. Я покажу Вам уникальную скрипку, единственную в мире, оригинальную, не модифицированную работы Антонио Страдивари. Эта скрипка и сейчас звучит на концертах, её иногда «выгуливают».

Моя экскурсия ⛳ не утомит Вас теорией, она слушается легко. Галерея Академии — интересный музей, где есть, что посмотреть и чему удивиться. Жду Вас во Флоренции!