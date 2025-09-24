Династия Медичи – их тернистый путь к власти был долог, полон интриг и убийств. Родиной этой династии была великая Флоренция, которую они возвели в ранг столицы Тосканы.
Описание экскурсии
Экскурсия по следам семьи Медичи
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, где вы сможете узнать больше о знаменитом семействе Медичи. Это была удивительная династия, оставившая глубокий след в истории и культуре.
Места, которые мы посетим
- Семейная базилика: Здесь трудились величайшие мастера и зодчие, такие как Брунеллески и Микеланджело. Архитектура и художественные произведения создают неповторимую атмосферу.
- Семейная усыпальница: Это место полно тайн и загадок, где покоятся представители великой династии. Вы почувствуете историческую атмосферу даже сквозь стены.
- Первый городской дворец: Мы заглянем в Старый дворец, где когда-то находилась мэрия. Интересные факты позволят увидеть его в новом свете.
- Последняя резиденция: Вы увидите, где последние представители династии провели свои дни. Это место наполнено историями, которые стоит услышать.
Вы погрузитесь в мир искусства, архитектуры и истории, обогащая свои знания и впечатления. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя богатое наследие семьи Медичи!
Пятница и суббота в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базилика Святого Лоренцо
- Гробницы Медичи
- Дворец Медичи
- Старый дворец
- Дворец Питти
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Palazzo Medici, via Cavour 3
Завершение: Palazzo Pitti
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница и суббота в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
