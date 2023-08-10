Площадь Питти – экскурсии во Флоренции

Найдено 6 экскурсий в категории «Площадь Питти» во Флоренции на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворец Питти - резиденция Медичи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Дворец Питти - резиденция Медичи
Начало: Piazza de’ Pitti, 1, 50125 Firenze FI, Италия
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 25 чел.
Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Всё о Флоренции за 2 часа: от Дуомо до статуи Давида
Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
Расписание: Любой день и время по договоренности
1 июля в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Вечернее свидание с Флоренцией
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Вечернее свидание с Флоренцией: индивидуальный осмотр достопримечательностей
Погрузитесь в вечернюю сказку Флоренции, где исторические здания оживают под светом иллюминации
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Лёгкая экскурсия или всё, что нужно увидеть за 1,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Флоренция за 1,5 часа: памятники, истории, культура
Ваш путеводитель по самым значимым достопримечательностям Флоренции, сопровождаемый увлекательными рассказами
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
Расписание: Ежедневно с 8.00 - 11.00 / 18.00 - 20.00
75 за человека
По ту сторону моста
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
По ту сторону моста
Начало: Палаццо Веккио
Расписание: Летом после 18 часов
75 за человека
Пикантная Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Пикантная Флоренция
Начало: Piazza della Signoria
Расписание: по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
130 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Площадь Питти»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Дворец Питти - резиденция Медичи
  2. Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)
  3. Вечернее свидание с Флоренцией
  4. Лёгкая экскурсия или всё, что нужно увидеть за 1,5 часа
  5. По ту сторону моста
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Площадь Питти" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 75 до 130. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Площадь Питти», 70 ⭐ отзывов, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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