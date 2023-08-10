1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Дворец Питти - резиденция Медичи
Начало: Piazza de’ Pitti, 1, 50125 Firenze FI, Италия
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Всё о Флоренции за 2 часа: от Дуомо до статуи Давида
Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
Расписание: Любой день и время по договоренности
1 июля в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечернее свидание с Флоренцией: индивидуальный осмотр достопримечательностей
Погрузитесь в вечернюю сказку Флоренции, где исторические здания оживают под светом иллюминации
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Флоренция за 1,5 часа: памятники, истории, культура
Ваш путеводитель по самым значимым достопримечательностям Флоренции, сопровождаемый увлекательными рассказами
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
Расписание: Ежедневно с 8.00 - 11.00 / 18.00 - 20.00
€75 за человека
Индивидуальная
2 часа
По ту сторону моста
Начало: Палаццо Веккио
Расписание: Летом после 18 часов
€75 за человека
Индивидуальная
2 часа
Пикантная Флоренция
Начало: Piazza della Signoria
Расписание: по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRoman10 августа 2023Татьяна восхитительный человек и отменный экскурсовод! Вовлеченность 100% в процесс! Спасибо огромное! Всем рекомендую
- VVeronika26 июля 2023Спасибо вам большое, милая Юля! Жара, конечно, несколько расплавила нам мозги, что мешало в полной мере насладиться рассказом, но все равно получилось очень уютно и интересно. Вероника и Павел.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Площадь Питти»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Площадь Питти" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 75 до 130. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Площадь Питти», 70 ⭐ отзывов, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август