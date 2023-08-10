Татьяна восхитительный человек и отменный экскурсовод! Вовлеченность 100% в процесс! Спасибо огромное! Всем рекомендую

V Veronika

Спасибо вам большое, милая Юля! Жара, конечно, несколько расплавила нам мозги, что мешало в полной мере насладиться рассказом, но все равно получилось очень уютно и интересно. Вероника и Павел.