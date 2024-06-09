Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Мы разработаем для вас оптимальный маршрут по Флоренции
- Включая посещение известных музеев
- Исторических памятников
- Уютных кафе и ресторанов
- А также местных событий и мероприятий. Мы учтем ваше время пребывания и создадим гармоничный план
- Чтобы вы могли полностью насладиться вашим отдыхом
Описание экскурсии
Добро пожаловать в сердце Тосканы, в великолепную Флоренцию! Наша услуга консультирования и планирования отдыха предназначена для тех, кто хочет погрузиться в искусство, культуру и атмосферу этого уникального итальянского города. Мы предлагаем персонализированный подход и внимание к деталям, чтобы сделать ваше путешествие поистине незабываемым. Что включает в себя услуга: Индивидуальное консультирование: Наши профессиональные консультанты туризма проведут с вами детальное обсуждение ваших интересов, предпочтений и бюджета. Мы учтем все ваши пожелания и создадим уникальный маршрут, который отражает вашу индивидуальность. Планирование маршрута: Мы разработаем для вас оптимальный маршрут по Флоренции, включая посещение известных музеев, исторических памятников, уютных кафе и ресторанов, а также местных событий и мероприятий. Мы учтем ваше время пребывания и создадим гармоничный план, чтобы вы могли полностью насладиться вашим отдыхом. Бронирование: Наша команда заботится о всех аспектах вашего пребывания, включая бронирование отелей, экскурсий, ресторанов и транспорта. Мы подберем для вас оптимальные варианты, учитывая ваш бюджет и предпочтения. Поддержка во время поездки: Мы будем на связи с вами на протяжении всей поездки, чтобы обеспечить вам поддержку и помощь в любых вопросах или неожиданных ситуациях. Преимущества: Персонализация: Мы создаем индивидуальные маршруты, учитывая ваши интересы и пожелания. Экспертное знание: Наши консультанты обладают глубоким знанием о Флоренции и всегда готовы поделиться с вами лучшими советами и рекомендациями. Комфорт и удобство: Мы берем на себя всю рутинную работу по планированию и бронированию, чтобы вы могли наслаждаться отпуском, не тратя время на организацию и поиск информации. Кому подходит: Наша услуга идеально подходит для всех, кто желает провести незабываемый отпуск в атмосфере итальянского великолепия, независимо от цели и типа поездки. Доверьте нам организацию вашего незабываемого отдыха во Флоренции, и мы сделаем все возможное, чтобы ваше путешествие стало поистине волшебным!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы разработаем для вас оптимальный маршрут по Флоренции
- Включая посещение известных музеев
- Исторических памятников
- Уютных кафе и ресторанов
- А также местных событий и мероприятий. Мы учтем ваше время пребывания и создадим гармоничный план
- Чтобы вы могли полностью насладиться вашим отдыхом
Что включено
- Услуга планирования маршрута
- Бронирование билетов, ресторанов и др
- Сопровождение в кризисной ситуации
Место начала и завершения?
Онлайн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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