Эта экскурсия — не стандартная программа, а индивидуально составленный маршрут, полностью адаптированный под ваши интересы.
Хотите увидеть главные шедевры искусства, исследовать скрытые уголки города или прогуляться по самым живописным районам? Мы обсудим ваши пожелания и создадим прогулку, которая станет вашим личным открытием Флоренции.
Хотите увидеть главные шедевры искусства, исследовать скрытые уголки города или прогуляться по самым живописным районам? Мы обсудим ваши пожелания и создадим прогулку, которая станет вашим личным открытием Флоренции.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииВаша экскурсия — это не стандартная программа, а индивидуально составленный маршрут, полностью адаптированный под ваши интересы. Хотите увидеть главные шедевры искусства, исследовать скрытые уголки города или прогуляться по самым живописным районам? Мы обсудим ваши пожелания и создадим прогулку, которая станет вашим личным открытием Флоренции. 💡 Почему именно эта экскурсия? 1. Индивидуальный подход. Маршрут и темы экскурсии обсуждаются заранее, чтобы вы увидели то, что интересно именно вам. 2. Выбирайте: культовые достопримечательности, такие как собор Санта-Мария-дель-Фьоре, или нетуристические улочки, которые хранят дух города. 3. Ваша экскурсия проходит в удобном для вас темпе, с учетом ваших интересов и запросов. 🚶 Что вас ждет? 1. Индивидуальный маршрут. Мы обсуждаем ваши интересы и составляем экскурсию, которая полностью соответствует вашим пожеланиям. 2. Глубокое погружение. Ваш гид расскажет не только об известных фактах, но и о тайнах, легендах и малоизвестных историях города. 3. Гибкость и комфорт. Маршрут можно изменить в процессе прогулки, чтобы вы получили максимум удовольствия. 📌 Почему выбирают нас? 1. Индивидуальный подход. Мы создаем экскурсию специально для вас. 2. Профессионализм. Экскурсию ведет опытный гид, который расскажет о городе с любовью и знанием. 3. Удобство. Мы позаботимся о том, чтобы прогулка была комфортной и запоминающейся. 🌟 Позвольте Флоренции открыть вам свои шедевры и тайны! Забронируйте экскурсию уже сегодня и отправьтесь в незабываемое путешествие по городу искусства и истории.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Список мест зависит от выбранного маршрута:
- Площадь Синьории
- Собор Санта-Мария-дель-Фьоре
- Колокольня Джотто
- Баптистерий
- Санто-Спирито
- Галерея Уффици
- Академия
- Ольтрарно
- Палаццо Питти
- Сады Боболи
- Санта-Кроче и другие
Что включено
- Услуги гида
- Индивидуальный маршрут
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии из Флоренции
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться во Флоренцию
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
Завтра в 11:00
11 ноя в 08:00
€144
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Данте, «Божественная комедия» и Флоренция
Почувствуйте дух Возрождения и вдохновение Данте, пройдя по узким улочкам Флоренции, где каждый камень хранит истории эпохи
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
€175 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:30
€160 за всё до 10 чел.