Флоренция прекрасна и многослойна настолько, что кружится голова! С нашим гидом вы не растеряетесь: за парадными фасадами разных столетий проследите богатейшую историю города, узнаете о его жизни и жителях в прошлом и настоящем. Остаётся только отправиться на свидание с «Цветущей»!
Описание экскурсии
Золотая коллекция Флоренции. Эта прогулка за 2 часа познакомит вас с самыми знаковыми достопримечательностями столицы Тосканы:
- Вы дойдёте до капеллы Медичи и базилики Сан-Лоренцо
- Уделите внимание собору Дуомо с куполом Брунеллески (Санта-Мария-дель-Фьоре) и Баптистерию
- Посетите площади Республики и Синьории
- Рассмотрите Палаццо Веккьо и здание Галереи Уффици
- А в завершение полюбуетесь Старым мостом над рекой Арно!
Флоренция: инструкция по применению
Вы не только погрузитесь в эпоху Возрождения и познакомитесь с архитектурой, но и получите полезные советы от местного жителя. Например, как выбрать и спланировать дальнейшие визиты в музеи Флоренции, как сориентироваться в историческом центре, что и где попробовать и купить.
Организационные детали
- Экскурсия проходит по одному маршруту. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Дети до 8 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€35
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У обелиска на Piazza Santa Maria Novella
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 79213 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!Задать вопрос
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