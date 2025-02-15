Личное свидание с Флоренцией

Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Флоренция прекрасна и многослойна настолько, что кружится голова! С нашим гидом вы не растеряетесь: за парадными фасадами разных столетий проследите богатейшую историю города, узнаете о его жизни и жителях в прошлом и настоящем. Остаётся только отправиться на свидание с «Цветущей»!
Личное свидание с Флоренцией
Личное свидание с Флоренцией
Личное свидание с Флоренцией
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Золотая коллекция Флоренции. Эта прогулка за 2 часа познакомит вас с самыми знаковыми достопримечательностями столицы Тосканы:

  • Вы дойдёте до капеллы Медичи и базилики Сан-Лоренцо
  • Уделите внимание собору Дуомо с куполом Брунеллески (Санта-Мария-дель-Фьоре) и Баптистерию
  • Посетите площади Республики и Синьории
  • Рассмотрите Палаццо Веккьо и здание Галереи Уффици
  • А в завершение полюбуетесь Старым мостом над рекой Арно!

Флоренция: инструкция по применению

Вы не только погрузитесь в эпоху Возрождения и познакомитесь с архитектурой, но и получите полезные советы от местного жителя. Например, как выбрать и спланировать дальнейшие визиты в музеи Флоренции, как сориентироваться в историческом центре, что и где попробовать и купить.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по одному маршруту. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€35
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У обелиска на Piazza Santa Maria Novella
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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