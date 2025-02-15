Флоренция прекрасна и многослойна настолько, что кружится голова! С нашим гидом вы не растеряетесь: за парадными фасадами разных столетий проследите богатейшую историю города, узнаете о его жизни и жителях в прошлом и настоящем. Остаётся только отправиться на свидание с «Цветущей»!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

за 1–4 человек или €35 за человека, если вас больше

от €140 за 1–4 человек или €35 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Золотая коллекция Флоренции. Эта прогулка за 2 часа познакомит вас с самыми знаковыми достопримечательностями столицы Тосканы:

Вы дойдёте до капеллы Медичи и базилики Сан-Лоренцо

Уделите внимание собору Дуомо с куполом Брунеллески (Санта-Мария-дель-Фьоре) и Баптистерию

Посетите площади Республики и Синьории

Рассмотрите Палаццо Веккьо и здание Галереи Уффици

А в завершение полюбуетесь Старым мостом над рекой Арно!

Флоренция: инструкция по применению

Вы не только погрузитесь в эпоху Возрождения и познакомитесь с архитектурой, но и получите полезные советы от местного жителя. Например, как выбрать и спланировать дальнейшие визиты в музеи Флоренции, как сориентироваться в историческом центре, что и где попробовать и купить.

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