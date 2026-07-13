62 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Необычная Флоренция

Загляните в укромные уголки Флоренции, где каждый камень хранит свою историю, а каждый поворот открывает новые тайны
Подарите себе возможность взглянуть на Флоренцию под совершенно новым углом с эксклюзивной экскурсией «Необычная Флоренция». Откройте тайные уголки и скрытые сокровища города, о которых не знают даже местные жители.

Вместе с
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опытным гидом вы расшифруете древние символы, узнаете удивительные истории, связанные с знаменитыми памятниками и получите уникальный шанс погрузиться в атмосферу настоящей Флоренции.

Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто стремится увидеть больше, чем предлагают традиционные маршруты

4.9
127 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Увидеть скрытые уголки Флоренции
  • 📜 Узнать уникальные истории и легенды
  • 🖼️ Понять символику и загадочные надписи
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по нетуристическим местам
  • 🍽️ Найти лучшие места для еды и сувениров
Необычная Флоренция
Необычная Флоренция
Необычная Флоренция

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор
  • Золотые Врата Баптистерия
  • Лоджия Ланци
  • Площадь Синьории
  • Статуя Персея

Описание экскурсии

Пестрый фасад кафедрального собора и насыщенная жизнь парадных улиц Флоренции притягивют к себе столько внимания, что множество любопытных деталей города остается в тени.

Пока всеобщие взгляды будут направлены на Золотые Врата Баптистерия, мы обратим внимание на таинственные мраморные «заплаты», разбросанные по поверхности храма.

Вы узнаете, где были расположены «кварталы красных фонарей» и насколько соответствующая сфера деятельности принималась всерьёз. Услышите о девушке, которая нашла истинную любовь лишь после смерти.

На стенах мы прочитаем строгие правила и запреты XVII века. Сегодня нам они покажутся забавными, но в те суровые времена было не до шуток!

Я покажу вам самый древний дорожный знак и расскажу историю самых современных дорожных знаков, преображённых местным стрит-арт художником.

Объясню, почему стена известнейшей Лоджии Ланци на Площади Синьории покрыта вмятинами, что скрывает затылок знаменитой статуи Персея и многое другое, без чего невозможно до конца понять Флоренцию.

А между делом обязательно подскажу, в какой части нашей «необычной Флоренции» можно необычайно вкусно поесть и купить как традиционные, так и оригинальные сувениры!

Организационные детали

  • Если вы впервые во Флоренции, эту экскурсию можно трансформировать: сделать обзорной, но в то же время с посещением малоизвестных и любопытных мест, которые обычно не входят в классический маршрут. Комбинированная экскурсия продлится на час больше.
  • Маршрут можно изменить и приспособить к индивидуальным вкусам, в соответствии с вашими интересами, временем или в зависимости от расположения вашего отеля

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piazza della Repubblica
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1902 туристов
Я родилась в Москве, но уже в 11 лет судьба привела меня в волшебную Флоренцию. Город наградил лучшей профессией, о которой только можно мечтать здесь: с 2013 года я — лицензированный
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гид. Но истинный залог моего счастья и успеха — чувствовать себя настоящей флорентийкой. Свою первую аудиторию — коренных флорентийцев — я покоряла эмоциями и вниманием к деталям. Именно они помогли мне превращать каждый факт в маленький восторг, а город — в живого героя. Я ежедневно продолжаю исследовать секретные уголки, новые маршруты, а также любимые местные бары, винотеки, траттории. Мне нравится делиться находками и составлять для гостей подборку лучших гастроадресов. Для меня важно настроиться на ваш ритм и провести живую встречу с Флоренцией. Моя миссия — сделать так, чтобы свидание с городом превратилось в любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Если вы хотите не просто «посмотреть город», а влюбиться в него — с улыбкой, лёгкостью и искренним восхищением — нам точно по пути!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 127 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
отличная экскурсия. Дарья прекрасный и эмоциональный рассказчик. скучаю не будет. покажет места, куда сами точно не дагадаетись заглянуть
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Сергей
дарья замечательный гид, отнеобычных местах во Флоренции рассказывает интересно и с любовью. эмоционально, красочно, с погружением в историю. много занимательных фактов, которые, уверен, немногие знают. рекомендую!
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Л
Везде в отпуске мы берем гида, чтобы показал нам самые интересные места.
А бывают супер-гиды, одна из таких - Дарья.
Это гид которая сразу улавливает что вы хотите от экскурсии и подстраивает
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рассказ и путь под вас.
Я до начала экскурсии связалась с Дарьей и написала что мы любим смотреть разные места с местным колоритом. Это может быть маленький дворик, узкая улочка, какой то старинный фонарь. При этом мы во Флоренции впервые, поэтому и топовые места хотели бы посмотреть с рассказом гида о них.
Дарья построила экскурсию так, что объединила оба наших пожелания. Дуомо и маленькие дворики, площадь Сеньории и узкие улочки, иконы на стенах зданий, винное окошко - чего только мы не увидели! И всë это под живой интересный рассказ. Это не перечисление фактов что в каком году было построено, а настоящее погружение в историю, культуру и обычаи жителей Флоренции, от средневековья и до наших дней. Видно что Дарья по настоящему любит свой город, много о нем знает, постоянно узнает новое и с удовольствием делится с нами.
Время пролетело незаметно, по дороге мы зашли передохнуть и попить кофе с красивым видом, что тоже говорит профессионализме гида -чувствовать когда нужно сделать перерыв.
В заключении мы получили от Дарьи памятку о том, где можно вкусно поесть во Флоренции, а также она была на связи и отвечала на наши вопросы по Флоренции.
Рекомендую ли я Дарью? Разумеется да, поставила бы 6 из 5. Дарья, еще раз благодарю вас за чудесную экскурсию!

Везде в отпуске мы берем гида, чтобы показал нам самые интересные места.
Везде в отпуске мы берем гида, чтобы показал нам самые интересные места.
Везде в отпуске мы берем гида, чтобы показал нам самые интересные места.
Везде в отпуске мы берем гида, чтобы показал нам самые интересные места.
Везде в отпуске мы берем гида, чтобы показал нам самые интересные места.
Везде в отпуске мы берем гида, чтобы показал нам самые интересные места.
Везде в отпуске мы берем гида, чтобы показал нам самые интересные места.
Везде в отпуске мы берем гида, чтобы показал нам самые интересные места.
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Ольга
Вот я и балда, хоть и МАДАМ! А муж мой МСЬЕ)))
Я же не написала отзыв!!!
Мы были с Дарьей на экскурсии ещё в апреле 2023!!! И Флоренция, хоть и НЕОБЫЧНАЯ, стала
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как родная.
А почему? Потому что - мы были на экскурсии!
Милая девушка, по имени Дарья, четыре! Четыре часа! Провела с нами, окружив заботой и вниманием. Погружённая в любовь к Флоренции, к делу, которым она занимается, живя на этих улицах с детства, являясь представителем организации «Винные окошки Флоренции», с величайшим благоговением говорящей о возможности прикасаться к архивным записям прошедших веков - окунула нас в атмосферу, а мы и не сопротивлялись, окунулись с головой в piazza, больше похожие на внутренние дворики, в via, в рассказы о кладке камней, о римских завоеваниях, о Медичи и иже с ними, о… о… о… время пролетело незаметно, а вечером, когда, перепутав дни, мы приехали насладиться концертом трёх теноров - мы отправились в ресторан, который порекомендовала Дарья и были очень довольны.
А «Три тенора» были на следующий день, но Флоренция уже была родной и все улицы знакомые.
Спасибо огромное! С большой благодарностью из Израиля Оля и Дима.

Вот я и балда, хоть и МАДАМ! А муж мой МСЬЕ)))
Вот я и балда, хоть и МАДАМ! А муж мой МСЬЕ)))
Вот я и балда, хоть и МАДАМ! А муж мой МСЬЕ)))
Вот я и балда, хоть и МАДАМ! А муж мой МСЬЕ)))
Вот я и балда, хоть и МАДАМ! А муж мой МСЬЕ)))
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Юлия
Хочется сказать огромное спасибо Дарье! Это был незабываемый день! Интересный маршрут, где ты знакомишься и с историческими и популярными местами и самыми не туристическими, потаенными, с секретиками! Все-таки индивидуальная экскурсия-это
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как магия, ты попадаешь в совсем другой мир, ты можешь вести интересную беседу и узнавать намного больше, про жизнь много веков назад и современную. Эту магию вам дарит Дарья! Совершенно не жалко потраченное суммы! До сих пор под впечатлением многих историй. Мне особенно понравилось… Родилась однажды…. Замуж вышла дважды…. Похоронена дважды… красивая история! Я уже не говорю, что Дарья нам рекомендовала очень классные ресторанчики на обеды и ужины и все они были хороши! Справляла День рождения с мистером Флорентийский стейк))) столик помогла заказать Дарья! Вечер был превосходный! И попросите посадить вас на обед в ресторанчик, где винный погреб стоит на фундаменте Колизея! По просьбе Дарьи нам устроили мини дегустацию блюд и вина🤌🤌🤌 Ещё раз большое спасибо! А ещё она прекрасно разбирается в вине, и по винодельням тоже можно с ней и за трюфелем тоже!! Советую обязательно!

Хочется сказать огромное спасибо Дарье! Это был незабываемый день! Интересный маршрут, где ты знакомишься и с
Хочется сказать огромное спасибо Дарье! Это был незабываемый день! Интересный маршрут, где ты знакомишься и с
Хочется сказать огромное спасибо Дарье! Это был незабываемый день! Интересный маршрут, где ты знакомишься и с
Хочется сказать огромное спасибо Дарье! Это был незабываемый день! Интересный маршрут, где ты знакомишься и с
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Мария
Дарья отличный рассказчик!! Замечательно преподносит материал, рассказывает страстно и увлекательно (сразу чувствуется, что ей самой интересно то, чем она занимается!!). Пунктуальна, внимательна, обворожительна - просто КЛАСС!! 👍 🤩 Мы остались в восторге от проведенного времени с Дарьей во Флоренции!!
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