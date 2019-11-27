62 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Туристы, да и сами горожане, привыкли ходить по главным улицам. Не многие сворачивают на параллельные улочки, заходят во дворики, поднимают глаза, чтобы рассмотреть любопытные и загадочные надписи, остатки старинных гербов и таблиц, различные интересные знаки, посредством которых город рассказывает о себе.

Например, вы посетите место, где проживал человек, оказавший помощь Колумбу в открытии Америки, заглянете в средневековые переулки, чудом спасшиеся после перепланировки исторического центра города XIX века, узнаем истории и легенды, связанные с ними.

Вы увидите необычные детали пёстрой облицовки кафедрального собора, узнаете, для чего предназначались любопытные окошки, которые можно заметить на некоторых фасадах флорентийских дворцов. Сможете рассмотреть самые древние солнечные часы города, остатки колодца римской эпохи, место, где произошло «самое кровавое флорентийское убийство», узнать, о чём спорил Данте с монахами церкви, находившейся перед его домом, и многое другое, без чего невозможно до конца понять Флоренцию.

Маршрут проходит по главным улицам и площадям, но, главным образом, вы заглянете в те уголки и переулки, о существовании которых большинство туристов и самих горожан даже не подозревает. Я также посоветую, где можно вкусно поесть и купить хорошие сувениры.

Гарантирую захватывающую экскурсию, насыщенную эмоциями и отличным настроением.