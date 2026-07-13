62 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Подарите себе возможность взглянуть на Флоренцию под совершенно новым углом с эксклюзивной экскурсией «Необычная Флоренция». Откройте тайные уголки и скрытые сокровища города, о которых не знают даже местные жители.Вместе с

опытным гидом вы расшифруете древние символы, узнаете удивительные истории, связанные с знаменитыми памятниками и получите уникальный шанс погрузиться в атмосферу настоящей Флоренции. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто стремится увидеть больше, чем предлагают традиционные маршруты

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пестрый фасад кафедрального собора и насыщенная жизнь парадных улиц Флоренции притягивют к себе столько внимания, что множество любопытных деталей города остается в тени.

Пока всеобщие взгляды будут направлены на Золотые Врата Баптистерия, мы обратим внимание на таинственные мраморные «заплаты», разбросанные по поверхности храма.

Вы узнаете, где были расположены «кварталы красных фонарей» и насколько соответствующая сфера деятельности принималась всерьёз. Услышите о девушке, которая нашла истинную любовь лишь после смерти.

На стенах мы прочитаем строгие правила и запреты XVII века. Сегодня нам они покажутся забавными, но в те суровые времена было не до шуток!

Я покажу вам самый древний дорожный знак и расскажу историю самых современных дорожных знаков, преображённых местным стрит-арт художником.

Объясню, почему стена известнейшей Лоджии Ланци на Площади Синьории покрыта вмятинами, что скрывает затылок знаменитой статуи Персея и многое другое, без чего невозможно до конца понять Флоренцию.

А между делом обязательно подскажу, в какой части нашей «необычной Флоренции» можно необычайно вкусно поесть и купить как традиционные, так и оригинальные сувениры!

Организационные детали