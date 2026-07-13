62 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вместе с
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Увидеть скрытые уголки Флоренции
- 📜 Узнать уникальные истории и легенды
- 🖼️ Понять символику и загадочные надписи
- 🚶♂️ Прогуляться по нетуристическим местам
- 🍽️ Найти лучшие места для еды и сувениров
Что можно увидеть
- Кафедральный собор
- Золотые Врата Баптистерия
- Лоджия Ланци
- Площадь Синьории
- Статуя Персея
Описание экскурсии
Пестрый фасад кафедрального собора и насыщенная жизнь парадных улиц Флоренции притягивют к себе столько внимания, что множество любопытных деталей города остается в тени.
Пока всеобщие взгляды будут направлены на Золотые Врата Баптистерия, мы обратим внимание на таинственные мраморные «заплаты», разбросанные по поверхности храма.
Вы узнаете, где были расположены «кварталы красных фонарей» и насколько соответствующая сфера деятельности принималась всерьёз. Услышите о девушке, которая нашла истинную любовь лишь после смерти.
На стенах мы прочитаем строгие правила и запреты XVII века. Сегодня нам они покажутся забавными, но в те суровые времена было не до шуток!
Я покажу вам самый древний дорожный знак и расскажу историю самых современных дорожных знаков, преображённых местным стрит-арт художником.
Объясню, почему стена известнейшей Лоджии Ланци на Площади Синьории покрыта вмятинами, что скрывает затылок знаменитой статуи Персея и многое другое, без чего невозможно до конца понять Флоренцию.
А между делом обязательно подскажу, в какой части нашей «необычной Флоренции» можно необычайно вкусно поесть и купить как традиционные, так и оригинальные сувениры!
Организационные детали
- Если вы впервые во Флоренции, эту экскурсию можно трансформировать: сделать обзорной, но в то же время с посещением малоизвестных и любопытных мест, которые обычно не входят в классический маршрут. Комбинированная экскурсия продлится на час больше.
- Маршрут можно изменить и приспособить к индивидуальным вкусам, в соответствии с вашими интересами, временем или в зависимости от расположения вашего отеля
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
А бывают супер-гиды, одна из таких - Дарья.
Это гид которая сразу улавливает что вы хотите от экскурсии и подстраивает
Я же не написала отзыв!!!
Мы были с Дарьей на экскурсии ещё в апреле 2023!!! И Флоренция, хоть и НЕОБЫЧНАЯ, стала