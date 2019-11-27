62 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по нетуристическим частям города, чтобы обнаружить его скрытые сокровища

Даша
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Даша – ваш гид
Эта экскурсия для тех, кому недостаточно обычной обзорной экскурсии, кто хочет увидеть город с другой стороны.

Я открою вам тайные сокровища Флоренции, расскажу забавные легенды и таинственные истории, укажу на те детали, которые часто остаются незамеченными торопливыми туристами, как и впрочем, большинством флорентийцев.
187 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча Piazza della Repubblica
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У этой экскурсии62 отзыва
4.98
Необычная Флоренция
Необычная Флоренция

Что вас ожидает

Туристы, да и сами горожане, привыкли ходить по главным улицам. Не многие сворачивают на параллельные улочки, заходят во дворики, поднимают глаза, чтобы рассмотреть любопытные и загадочные надписи, остатки старинных гербов и таблиц, различные интересные знаки, посредством которых город рассказывает о себе.

Например, вы посетите место, где проживал человек, оказавший помощь Колумбу в открытии Америки, заглянете в средневековые переулки, чудом спасшиеся после перепланировки исторического центра города XIX века, узнаем истории и легенды, связанные с ними.

Вы увидите необычные детали пёстрой облицовки кафедрального собора, узнаете, для чего предназначались любопытные окошки, которые можно заметить на некоторых фасадах флорентийских дворцов. Сможете рассмотреть самые древние солнечные часы города, остатки колодца римской эпохи, место, где произошло «самое кровавое флорентийское убийство», узнать, о чём спорил Данте с монахами церкви, находившейся перед его домом, и многое другое, без чего невозможно до конца понять Флоренцию.

Маршрут проходит по главным улицам и площадям, но, главным образом, вы заглянете в те уголки и переулки, о существовании которых большинство туристов и самих горожан даже не подозревает. Я также посоветую, где можно вкусно поесть и купить хорошие сувениры.

Гарантирую захватывающую экскурсию, насыщенную эмоциями и отличным настроением.

Организационные детали

  • Если вы впервые во Флоренцию, эту экскурсию можно трансформировать: сделать обзорной, но в то же время с посещением малоизвестных и любопытных мест, которые обычно не входят в классический маршрут
  • Маршрут можно изменить и приспособить к индивидуальным вкусам, в соответствии с вашими интересами, временем или в зависимости от расположения вашего отеля
Необычная Флоренция
Необычная Флоренция
Необычная Флоренция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Piazza della Repubblica.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Даша
Даша
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я родилась в Москве, но в 11 лет переехала во Флоренцию — город, в который я сразу же безумно влюбилась и где я получила гуманитарное образование. С 2013 года я лицензированный гид по Флоренции и окрестностям, но прежде всего, я местный житель, который любит, изучает и разведывает каждый день новые точки, скрытые закоулки и тайные уголочки, самые модные бары, рестораны и винные магазины города. Я расскажу то, что вы не прочитаете ни в одном путеводителе, покажу места, с которыми знаком только местный человек, посоветую излюбленные флорентийцами траттории и бары. Приглашаю вас в увлекательное и познавательное путешествие по волшебной Флоренции!
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62 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 ноября 2019
Все супер, для тех кто не первый раз в городе - очень рекомендую. Профессионально, интересно, живо и познавательно! Большое спасибо!
15 ноября 2019
Прекрасная экскурсия! Дарья великолепный рассказчик, узнали много интересного о тех вещах, которые не бросаются в глаза при самостоятельной прогулке. Несмотря на дождливую погоду, получили максимум ярких впечатлений, выпили прекрасный кофе, попробовали чудесный шоколад, а дегустация свежего оливково масла от хозяина ресторана - вне конкуренции. 3 часа экскурсии подлетели незаметно. Бонус получили подборку ресторанов Рима с прекрасной кухней
5 ноября 2019
Даша - великолепный гид, прекрасно знает и главное - любит Флоренцию! Она просто заразила нас своими эмоциями и искренностью!!! Мы увидели и узнали историю очень интересных местечек - улочек, небольших площадей, домов, соборов, до которых сами бы не дошли и о которых не пишут в классических путеводителях. Мы точно вернёмся во Флоренцию и обязательно ещё прогуляемся с Дашей)))
Если вы выбираете нескучные и нестандартные варианты экскурсий, ищете гида, который полностью готов подстроиться под ваши знания о городе/истории и ожидания от экскурсии - вам точно к Даше!!!
21 октября 2019
Экскурсия отличная, Даша чудесная) с удовольствием будем советовать ее друзьям и знакомым! Спасибо❤️️
27 сентября 2019
Прекрасная девушка, интересный рассказчик.
4 августа 2019
Большое спасибо Дарье за увлекательную экскурсию.

Всего за несколько часов ей удалось познакомить нас, людей совершенно не знакомых с Флоренцией, не только с основными вехами в истории города, но и с маленькими секретами этого чудесного места.
22 июня 2019
Это чудесная экскурсия открыла для меня Флоренцию с новой стороны, Дарья составила экскурсию так,что было интересно всем интересно- и детям и взрослым,и новичкам и бывалым!
24 мая 2019
Нам очень понравилась экскурсия с Дарьей. Все было спланировано очень классно - мы перемещались по городу не только по основным улицам, где многолюдно, но и по маленьким улицам и закоулкам, у которых свои интересные истории. Чувствуется, что экскурсовод любит и очень хорошо знает свой город. Нам все очень понравилось. Спасибо!
2 мая 2019
Здравствуйте! Очень признательны Дарье за такие интересные и информативные три часа, что длилась наша экскурсия. У кого были лекции на интересующие темы в институте - тот поймёт, о чем я. Во время экскурсии мы погрузились в реалии средневековья Флоренции, познакомились с шедеврами искусства и неизвестными фактами и жития великих людей и секретами того времени. Всем своим друзьям буду советовать Дарью для знакомства с Флоренцией.
Большое спасибо!
Анна
25 апреля 2019
Очень признательны Даше за прекрасную экскурсию. По нашей просьбе Даша объединила рассказ о главных местах и событиях в истории города с чудесными “отклонениями“от шумных туристических мест, о которых знают только местные жители. Даша прекрасно владеет темой, любит свой город и готова о нем
Хотим вернуться в этот чудесный город ещё не раз и узнать о нем больше с Дашиной помощью.
Ещё 52 отзыва

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