93 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Летом, когда в Италии стоит неимоверная жара, утренние часы - лучший выбор для обзорной экскурсии.Прогулка по характерным флорентийским улочкам и маленьким площадям, которые почти не изменились со времён Средневековья, позволит

познакомиться с историей города и увидеть самые значимые памятники Флоренции. Маршрут начинается на площади Санта-Мария-Новелла и проходит через оживленный квартал Сан-Лоренцо, где находится дворец Медичи. Далее экскурсия включает посещение площади Питти, района Санто-Спирито, площади Дуомо и знаменитого Золотого моста. Экскурсия подходит для тех, кто приезжает во Флоренцию на один день и не хочет терять ни минуты

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дворцы правителей города

Наш маршрут начинается на площади Санта-Мария-Новелла. Мы отправимся в оживленный квартал Сан-Лоренцо: здесь находится дворец Медичи — семьи, которая 300 лет правила городом. Мы расскажем, как один из её представителей обратил внимание на талантливого и упорного мальчика, увлечённого скульптурой, и пригласил его к своему двору. Этот мальчик, известный нам как Микеланджело, стал одним из величайших скульпторов всех времён. Вторую резиденцию Медичи вы увидите на площади Питти.

Самое главное во Флоренции

Площадь Дуомо — религиозное сердце города: вы полюбуетесь на знаменитый кафедральный собор, Санта-Мария-дель-Фьоре, облицованный мрамором белого, розового и зеленого цветов. Дополняет ансамбль колокольня Джотто, Баптистерий и ажурная Лоджия Биггало. Мы прогуляемся по площади Республики, увидим место, «откуда пошла Флоренция». Сходим к Бронзовому кабанчику, потрём ему пятачок, говорят — к деньгам.

Секреты улиц и Понте-Веккьо

Визитная карточка города — Золотой мост. Вы поймете, как так получилось, что уже больше 400 лет здесь торгуют ювелиры. На площади Синьории рассмотрите величественный дворец, в котором заседало правительство города, и статуи лучших мастеров в Лоджии де Ланции — «музее» под открытым небом. Мы расскажем о топонимике улиц и поможем распознать подсказки, которые кроются в их названиях.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто приезжает во Флоренцию на один день и не хочет терять ни минуты

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.