93 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дворцы правителей города

Наш маршрут начинается на площади Санта-Мария-Новелла. Мы отправимся в оживленный квартал Сан-Лоренцо: здесь находится дворец Медичи — семьи, которая 300 лет правила городом. Я расскажу, как один из её представителей обратил внимание на талантливого и упорного мальчика, увлеченного скульптурой, и пригласил его к своему двору. Этот мальчик, известный нам как Микеланджело, стал одним из величайших скульпторов всех времён. Вторую резиденцию Медичи вы увидите на площади Питти, а после пройдетесь по улочкам студенческого района Санто-Спирито, где всегда кипит жизнь.

Самое главное во Флоренции

Площадь Дуомо — религиозное сердце города: вы полюбуетесь на знаменитый кафедральный собор, Санта-Мария-дель-Фьоре, облицованный мрамором белого, розового и зеленого цветов. Дополняет ансамбль колокольня Джотто, Баптистерий и ажурная Лоджия Биггало. Мы прогуляемся по кварталу Данте, похожему на ожившую картинку 13-го века, поговорим о романтической истории создания «Божественной Комедии» и о том, почему этого поэта называют создателем литературного итальянского языка.

Секреты улиц и Понте-Веккьо

Визитная карточка города — Золотой мост. Вы поймете, как так получилось, что здесь уже больше 400 лет торгуют ювелиры. На площади Синьории рассмотрите величественный дворец, в котором заседало правительство города, и статуи лучших мастеров в Лоджии де Ланции — «музее» под открытым небом. Я расскажу о топонимике улиц и помогу распознать подсказки, которые дают их названия: что кроется за именем «улочка Скандала» или «улица Красивых женщин» и какова история этих мест.

Кому подойдет экскурсия