93 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться без суеты и толчеи в самом начале дня и увидеть главные достопримечательности города

Александра
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Александра – ваш гид
Летом, когда в Италии стоит неимоверная жара, утренние часы — лучший выбор для обзорной экскурсии.

Мы пройдем по характерным флорентийским улочкам и маленьким площадям, которые почти не изменились со времён Средневековья, Я познакомлю вас с историей города, покажу самые значимые памятники Флоренции.

Посоветую, как лучше распорядиться временем, чтобы успеть как можно больше, и помогу составить целостную картину о столице Тосканы.
27 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе церкви Санта Мария Новелла
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У этой экскурсии93 отзыва
4.9
Утро во Флоренции
Утро во Флоренции

Что вас ожидает

Дворцы правителей города
Наш маршрут начинается на площади Санта-Мария-Новелла. Мы отправимся в оживленный квартал Сан-Лоренцо: здесь находится дворец Медичи — семьи, которая 300 лет правила городом. Я расскажу, как один из её представителей обратил внимание на талантливого и упорного мальчика, увлеченного скульптурой, и пригласил его к своему двору. Этот мальчик, известный нам как Микеланджело, стал одним из величайших скульпторов всех времён. Вторую резиденцию Медичи вы увидите на площади Питти, а после пройдетесь по улочкам студенческого района Санто-Спирито, где всегда кипит жизнь.

Самое главное во Флоренции
Площадь Дуомо — религиозное сердце города: вы полюбуетесь на знаменитый кафедральный собор, Санта-Мария-дель-Фьоре, облицованный мрамором белого, розового и зеленого цветов. Дополняет ансамбль колокольня Джотто, Баптистерий и ажурная Лоджия Биггало. Мы прогуляемся по кварталу Данте, похожему на ожившую картинку 13-го века, поговорим о романтической истории создания «Божественной Комедии» и о том, почему этого поэта называют создателем литературного итальянского языка.

Секреты улиц и Понте-Веккьо
Визитная карточка города — Золотой мост. Вы поймете, как так получилось, что здесь уже больше 400 лет торгуют ювелиры. На площади Синьории рассмотрите величественный дворец, в котором заседало правительство города, и статуи лучших мастеров в Лоджии де Ланции — «музее» под открытым небом. Я расскажу о топонимике улиц и помогу распознать подсказки, которые дают их названия: что кроется за именем «улочка Скандала» или «улица Красивых женщин» и какова история этих мест.

Кому подойдет экскурсия

  • Тем, кто приезжает во Флоренцию на один день и не хочет терять ни минуты.
  • А также тем, кто предпочитает утренние часы для знакомства с городом, чтобы избежать дневной жары.
Утро во Флоренции
Утро во Флоренции
Утро во Флоренции
Утро во Флоренции
Утро во Флоренции
Утро во Флоренции
Утро во Флоренции

Экскурсия проводится ежедневно в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе церкви Санта Мария Новелла.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александра
Александра
Я очень люблю свою работу - общение с людьми постоянно приносит новую энергию и расширяет кругозор. Мне повезло, Флоренция стала моим новым домом, а о таком прекрасном доме можно только мечтать. Приглашаю в гости!
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93 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Спасибо большое, Александра великолепный рассказчик! Очень душевный, понимающий , знающий свое дело.Желаю ей успешной карьеры!♥️️
Олег
10 февраля 2020
Александра показала себя как замечательный экскурсовод. За время экскурсии нас погрузили в самые значимые события и интересные детали истории города. Крайне рекомендую! Таких экскурсоводов встречать бы в каждом городе!
8 февраля 2020
Большое спасибо Саше за очень конретную, содержательную прогулку. Было очень интересно.
8 февраля 2020
Очень интересная экскурсия!
Приехали на 1 день, и за время экскурсии смогли посетить все знаковые объекты.
Александра рассказывает очень интересно, мы слушали и даже не заметили, как пролетело время.
Рекомендуем!
Мария
30 января 2020
Много интересных и изящных фактов, которые останутся в памяти на всю жизнь! Александра - приветливый и обаятельный человек с внимательным подходом. Со всеми на улице здоровались, местные знают гида в лицо. С Александрой Флоренция раскрылась и запомнилась :)
14 января 2020
Знающий гид, интересная экскурсия. Познавательно, интересно, слушали бы еще.
14 января 2020
Сегодня Александра Баркова провела для меня и ещё двух туристок великолепную экскурсию по утренней Флоренции. Несмотря на резко понизившуюся температуру на улице, нам было не холодно, настолько мы были заворожены рассказом нашего гида. Главная особенность этой экскурсии, на мой взгляд, - погружение в город через погружение в языковую стихию. Благодаря объяснениям происхождения знаменитых названий и фамилий материал экскурсии легко запоминался, а Флоренция поворачивалась неожиданными сторонами. Два часа в компании Александры пролетели быстро, но впечатление оставили яркое и доброе. Спасибо большое, Александра, за такое замечательное знакомство с городом!
4 января 2020
Экскурсия с Александрой была интересной, познавательной, в тоже время легкой. Приятно было слушать грамотную речь. Спасибо, Александра!
4 января 2020
Экскурсия с Александрой была просто потрясающей, она так интересно и доступно преподносит информацию, что вся история укладывается в голове и факты переплетаются по смыслу. К счастью , Александра смогла выделить для нас время и провести ещё и экскурсию в Уффици, рассказала про эволюцию искусства во времени , показала интересные элементы потолочной росписи и вообще все что она рассказывала было максимально интересно и не скучно , после ее экскурсии хочется прочитать ещё и ещё про великих художников и Истрию Флоренции . Я очень рада, что мы попали именно на ее экскурсию, очень продуктивно и интересно провели время .
2 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась, Александра смогла за ограниченный промежуток времени показать все очарование этого города даже для того, кто был здесь не в первый раз, ну а для того, кто впервые - впечатления оказались незабываемые. Очень удачно выбрано время экскурсии ;) а вечером нам пригодились советы Александры относительно выбора места для ужина и соблюдения правил безопасности туриста )) Спасибо!
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