93 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Летняя жара не помеха для утренней экскурсии по Флоренции. Прогулка по средневековым улочкам, знакомство с историей и главными достопримечательностями города
Летом, когда в Италии стоит неимоверная жара, утренние часы - лучший выбор для обзорной экскурсии.
Прогулка по характерным флорентийским улочкам и маленьким площадям, которые почти не изменились со времён Средневековья, позволит читать дальшеуменьшить
познакомиться с историей города и увидеть самые значимые памятники Флоренции.
Маршрут начинается на площади Санта-Мария-Новелла и проходит через оживленный квартал Сан-Лоренцо, где находится дворец Медичи.
Далее экскурсия включает посещение площади Питти, района Санто-Спирито, площади Дуомо и знаменитого Золотого моста. Экскурсия подходит для тех, кто приезжает во Флоренцию на один день и не хочет терять ни минуты
📸 Фотографии на фоне главных достопримечательностей
🕵️♂️ Секреты улиц и топонимика
Что можно увидеть
Площадь Санта-Мария-Новелла
Дворец Медичи
Площадь Питти
Район Санто-Спирито
Площадь Дуомо
Санта-Мария-дель-Фьоре
Золотой мост
Площадь Синьории
Описание экскурсии
Дворцы правителей города
Наш маршрут начинается на площади Санта-Мария-Новелла. Мы отправимся в оживленный квартал Сан-Лоренцо: здесь находится дворец Медичи — семьи, которая 300 лет правила городом. Мы расскажем, как один из её представителей обратил внимание на талантливого и упорного мальчика, увлечённого скульптурой, и пригласил его к своему двору. Этот мальчик, известный нам как Микеланджело, стал одним из величайших скульпторов всех времён. Вторую резиденцию Медичи вы увидите на площади Питти.
Самое главное во Флоренции
Площадь Дуомо — религиозное сердце города: вы полюбуетесь на знаменитый кафедральный собор, Санта-Мария-дель-Фьоре, облицованный мрамором белого, розового и зеленого цветов. Дополняет ансамбль колокольня Джотто, Баптистерий и ажурная Лоджия Биггало. Мы прогуляемся по площади Республики, увидим место, «откуда пошла Флоренция». Сходим к Бронзовому кабанчику, потрём ему пятачок, говорят — к деньгам.
Секреты улиц и Понте-Веккьо
Визитная карточка города — Золотой мост. Вы поймете, как так получилось, что уже больше 400 лет здесь торгуют ювелиры. На площади Синьории рассмотрите величественный дворец, в котором заседало правительство города, и статуи лучших мастеров в Лоджии де Ланции — «музее» под открытым небом. Мы расскажем о топонимике улиц и поможем распознать подсказки, которые кроются в их названиях.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто приезжает во Флоренцию на один день и не хочет терять ни минуты
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около церкви Санта Мария Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваша команда гидов во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 741 туриста
Мы — команда гидов. До получения итальянской лицензии экскурсовода кто-то из нас был юристом, кто-то филологом, кто-то архитектором. Есть среди нас и гид в 3-м поколении! Общий наш трудовой стаж читать дальшеуменьшить
в профессии гида — юбилейный, 50 лет. А объединила нас всех вместе любовь к этому чудесному городу Флоренции. Будучи местными жителями мы многое можем о ней рассказать: и о её истории, искусстве, достопримечательностях, её повседневной жизни.
Приезжайте! Мы вас ждём на нашей экскурсии!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 134 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Yelena
Спасибо гиду Саше за профессионализм, любовь к своей работе и городу, ответственное и уважительное отношение к туристам и умение отлично адаптироваться к непредвиденным ситуациям. Производит впечатление её глубокое знание истории, читать дальшеуменьшить
высокий интеллект и умение контактировать с людьми. С нами на экскурсии были семьи с несколькими маленькими детьми, Саша искусно их приободряла, и тепло и ласково общалась со всеми. Очень теплое впечатление осталось о Флоренции именно благодаря знакомству с ней посредством Саши. Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию и, конечно же, этого гида своим друзьям и знакомым.
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Natalia
Экскурсию провела Александра. Великолепный рассказчик, потрясающая подача материала, отлично поставленная речь, а сколько информации! Мы прежде не были во Флоренции и, благодаря Александре, влюбились в неё в первые же 10 минут. Слушали, раскрыв рты. Многое посмотрели и многое увидели, и основной исторический центр, и места за рекой Арно. Впечатлены, влюблены в город и абсолютно рекомендуем экскурсию!
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Ирина
Если вы хотите посетить Флоренцию так как будто вы приехали в гости к старым друзьям-вам к Александре. Профессионально,интересно,с особым подходом к каждому. Одним словом- браво!!! Обязательно вернёмся и будем советовать своим знакомым. Флоренция прекрасна! Александра Вам огромное спасибо!!!
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Татьяна
Большое спасибо Александре за нашу прогулку по Флоренции. Это было на одном дыхании. Прошли по историческому центру, Александра делала акценты на посещении интересных мест, как купить билеты, где поесть. Надеюсь ещё воспользоваться услугами. Очень рекомендую!!!
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Эльвира
Замечательно провела для нас экскурсию Александра, все рассказала, показала мы очень довольны спасибо вам большое.
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Д
Дмитрий
Прекрасная экскурсия, очень хороший и интересный маршрут! Всем рекомендую!