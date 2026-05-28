Приглашаем вас посмотреть на визитные карточки локаций Лигурийской Ривьеры и Лазурного берега.
Географически они находятся в одном месте, но между ними — колоссальная разница! Расскажем, в чём она заключается, покажем неочевидные места в Савоне и Сан-Ремо. И для полного ощущения жизни в стиле Vanity Fair вернёмся из Ниццы в Геную через Монако.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Генуи
10:00–11:00 — Савона
12:00–13:00 — Сан-Ремо
14:00–15:00 — Ницца
16:00–18:00 — возвращение из Ниццы в Геную через государство Монако
Во время поездки
- Вы увидите римский монумент I века Альпийский трофей и Монако с высоты птичьего полёта
- Узнаете о противостоянии морских республик Генуи и Савоны
- Поймёте разницу между итальянским Сан-Ремо и французской Ниццей
- Выясните, как образовалось Монако и как оно стало столицей ярмарки тщеславия
Организационные детали
- Едем на Renault Gran Scenic IV
- Кофе-пауза и обед — по желанию
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы живём в Италии более 25 лет и организуем качественные экскурсии с лицензионными гидами. Наша уютная и доброжелательная команда с удовольствием встретит вас в Италии, покажет всё самое интересное и красивое в популярных и неизвестных уголках Лигурии, Портофино и Генуи. Вы отдохнёте с бокалом бароло с видом на виноградные поля, на Лазурном берегу Прованса или в утомлённом солнцем Монако.
Входит в следующие категории Генуя
