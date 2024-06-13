1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Стены, которые умеют рассказывать: индивидуальная экскурсия по Генуе
Авторская экскурсия по Генуе с погружением в историю города и его великолепные достопримечательности. Узнайте тайны и легенды древнего порта
Начало: Около Аквариума
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великая и противоречивая Генуя: путешествие по времени и культуре
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улочек до современных проспектов. Экскурсия раскроет город как никогда прежде
Начало: Пиацца де Ферари или Старый Порт
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Генуя на ладони: исследование города вертикалей и его истории
Погрузитесь в атмосферу Генуи, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир13 июня 2024Маршрут хорошо продуман. Интересная подача материала. Чувствуется, что экскурсовод любит и знает город.
- ААнна12 июня 2024Экскурсия замечательная, спасибо Мирославе!
- ААлла25 мая 2024Очень классная Мирослава! Абсолютное владение материалом, открытая, внимательная, обаятельная, влюбила нас в Геную с первых слов. Очень много полезной информации! Однозначно рекомендуем всем!
- ЕЕлена12 мая 2024Светлана очень интеллигентный и доброжелательный рассказчик. Мы впервые были в Генуе и за 2 часа благодаря ей смогли увидеть и почувствовать колорит города, при этом экскурсия не была перегружена фактами или датами. Спасибо за продуманный маршрут и хорошо структурированную информацию!
- ДДенис5 мая 2024Светлана, огромное спасибо за эту шикарную экскурсию!!! Мы в Генуе были несколько часов, путешествуя на лайнере, но благодаря Вам мы узнали много интересного об этом городе, открыли его для себя!!!
- IInna1 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Мирослава просто влюбила нас в этот прекрасный город. Столько интересного за столь короткий период! Обязательно вернёмся в этот удивительный город.
- LLarissa7 августа 2023Светлана - очень приятный, и позитивный человек, компетентный и профессиональный экскурсовод. Экскурсия прошла настолько интересно, не заметили, как прошло время, рассказала нам много интересных фактов, очень всесторонний и интересный рассказчик!
- ААнна17 июля 2023Очень понравилась экскурсия. Благодаря гиду Светлане о Генуи остались прекрасные впечатления!
- ВВиктор6 июня 2023Очень понравилась обзорная экскурсия по Генуи. Светлана лицензированный гид по Генуи показала город через призму исторических связей с Россией, Англии, Крымом и Византии. Очень познавательно и подчас неожиданно. За пару часов умудрилась показать потаенные уголки города. Настоятельно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «На выходные»
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