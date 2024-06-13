В Владимир Стены, которые умеют рассказывать Маршрут хорошо продуман. Интересная подача материала. Чувствуется, что экскурсовод любит и знает город.

А Анна Великая и противоречивая Генуя Экскурсия замечательная, спасибо Мирославе!

А Алла Великая и противоречивая Генуя Очень классная Мирослава! Абсолютное владение материалом, открытая, внимательная, обаятельная, влюбила нас в Геную с первых слов. Очень много полезной информации! Однозначно рекомендуем всем!

Е Елена Стены, которые умеют рассказывать Светлана очень интеллигентный и доброжелательный рассказчик. Мы впервые были в Генуе и за 2 часа благодаря ей смогли увидеть и почувствовать колорит города, при этом экскурсия не была перегружена фактами или датами. Спасибо за продуманный маршрут и хорошо структурированную информацию!

Д Денис Стены, которые умеют рассказывать Светлана, огромное спасибо за эту шикарную экскурсию!!! Мы в Генуе были несколько часов, путешествуя на лайнере, но благодаря Вам мы узнали много интересного об этом городе, открыли его для себя!!!

I Inna Великая и противоречивая Генуя Экскурсия очень понравилась. Мирослава просто влюбила нас в этот прекрасный город. Столько интересного за столь короткий период! Обязательно вернёмся в этот удивительный город.

L Larissa Генуя на ладони Светлана - очень приятный, и позитивный человек, компетентный и профессиональный экскурсовод. Экскурсия прошла настолько интересно, не заметили, как прошло время, рассказала нам много интересных фактов, очень всесторонний и интересный рассказчик!

А Анна Генуя на ладони Очень понравилась экскурсия. Благодаря гиду Светлане о Генуи остались прекрасные впечатления!