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от нашего гида! Спасибо огромное Андреа за время проведенное с ним! Никаких сухих цифр и дат, экскурсия прошла на одном дыхании, как будто читали исторический роман. Каждое здание Генуи хранит свои тайные странички, в которые ты погружаешься слушая Андреа. А чего стОят милые уголки Генуи, которые открывает Андреа для великолепных открыточных фото?! Можно много писать о нашей экскурсии, но лучше попробовать оценить все это самому. Открою одну маленькую тайну - Андреа талантливый оперный тенор и нам посчастливилось услышать его исполнение! Обязательно вернемся на Лигурийское побережье за новыми впечатлениями и общением с нашим новым другом!