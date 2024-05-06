1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте: трекинг и история
Готовы к незабываемому путешествию? Сестри-Леванте ждет вас с его узкими улочками, яркими фасадами и великолепными пейзажами
Начало: На вокзале Brignole
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чинкве-Терре и Портовенере: уникальное путешествие по великолепным деревням Италии
Погрузитесь в атмосферу пяти живописных деревень Чинкве-Терре и исторического Портовенере в компании личного гида
Начало: Monterosso или La Spezia
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€455 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Портофино: три жемчужины Лигурии
Погрузитесь в атмосферу Лигурийского побережья, посетив Портофино, Санта-Маргериту и Камольи. Узнайте историю и насладитесь видами
Начало: Santa Margherita или по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€410 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по живописному побережью: Генуя - Портофино
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив Портофино из Генуи. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€410 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Dolce Vita: Портофино и два залива - Индивидуальная экскурсия в Генуе
Погрузитесь в итальянскую жизнь с экскурсией по Средиземноморью: Портофино, Санта-Маргарита и заливы ждут вас
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Яркие окрестности Генуи: путешествие в Нерви и Больяско
Погрузитесь в очарование Нерви и Больяско, наслаждаясь видами и историей этих удивительных мест
Начало: У вашего отеля, в круизном терминале или на ж/д во...
Сегодня в 18:00
Завтра в 19:00
€180 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлеся6 мая 2024Светлана провела нам замечательную экскурсию Портофино, на личном комфортном авто. Очень интересный и компетентный гид
- ЮЮлия14 марта 2024Экскурсия в Портофино прошла замечательно. С одной лишь оговоркой- провела ее для нас не Светлана, а Олеся. Так получилось, что
- ЕЕлена10 сентября 2023Ирина не только отличный рассказчик, с любовью к местам, с которыми познакомила нас, но и очень приятный кампаньон Путешествовали на лодке
- ААлла22 июля 2023Спасибо большое за проведенный день!! Было очень комфортно! Много интересного узнали и конечно же никогда сами не смогли бы пройти по всем прекрасным улочкам!!! Получили огромное удовольствие!!! Спасибо! Супер!!!
- ЕЕлена6 августа 2022Если бы не Ирина, которая посоветовала остановится в Монтероссо-аль-Маре и экскурсию Чинкве-Терре я бы сама и не додумалась)) Ирин, спасибо большое
- ООльга3 октября 2019Это была прекрасная экскурсия! Живая природа - что может быть лучше? Куда бы вы ни посмотрели - там есть что
- ММарина23 августа 2019Интересно было открыть красивейшие места с приятным человеком!
- ГГалина5 июля 2019Ирина прекрасно рассказала и показала, много посмотрели, узнали, очаровались! Большое спасибо!
- ttamaz23 мая 2019zdrastvuite druziy, chto skazat, slov net. nadeites zakritimi glazami. Irina ostavila ochen xoroshay pechatleniy. ana staralas pokazat iraskazat mnogoe. snei bilo ochen ceselo i priytno. sposibo i sposibo
Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Выездные»
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