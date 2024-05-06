Выездные экскурсии из Генуя

Найдено 6 экскурсий в категории «Выездные» в Генуя на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте: трекинг и история
Готовы к незабываемому путешествию? Сестри-Леванте ждет вас с его узкими улочками, яркими фасадами и великолепными пейзажами
Начало: На вокзале Brignole
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
400 за всё до 3 чел.
Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Чинкве-Терре и Портовенере: уникальное путешествие по великолепным деревням Италии
Погрузитесь в атмосферу пяти живописных деревень Чинкве-Терре и исторического Портовенере в компании личного гида
Начало: Monterosso или La Spezia
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
455 за всё до 5 чел.
Портофино: три жемчужины Лигурии
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Портофино: три жемчужины Лигурии
Погрузитесь в атмосферу Лигурийского побережья, посетив Портофино, Санта-Маргериту и Камольи. Узнайте историю и насладитесь видами
Начало: Santa Margherita или по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
410 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Портофино
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Путешествие по живописному побережью: Генуя - Портофино
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив Портофино из Генуи. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
410 за всё до 4 чел.
Dolce Vita: Портофино и два залива
Индивидуальная
7.5 часов
Dolce Vita: Портофино и два залива - Индивидуальная экскурсия в Генуе
Погрузитесь в итальянскую жизнь с экскурсией по Средиземноморью: Портофино, Санта-Маргарита и заливы ждут вас
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
400 за всё до 6 чел.
Яркие окрестности Генуи: Нерви и Больяско
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Яркие окрестности Генуи: путешествие в Нерви и Больяско
Погрузитесь в очарование Нерви и Больяско, наслаждаясь видами и историей этих удивительных мест
Начало: У вашего отеля, в круизном терминале или на ж/д во...
Сегодня в 18:00
Завтра в 19:00
180 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алеся
    6 мая 2024
    Экскурсия в Портофино
    Светлана провела нам замечательную экскурсию Портофино, на личном комфортном авто. Очень интересный и компетентный гид
  • Ю
    Юлия
    14 марта 2024
    Экскурсия в Портофино
    Экскурсия в Портофино прошла замечательно. С одной лишь оговоркой- провела ее для нас не Светлана, а Олеся. Так получилось, что
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    Светлана заболела, но чтобы не отменять нашу долгожданную экскурсию, она порекомендовала нам другого гида и сама оговорила с ней все детали. За что Светлане отдельное спасибо. Что касается экскурсии с Олесей, то мы остались очень довольны. В Генуе два вокзала, о чем Олеся нас заблаговременно предупредила и была с нами на связи, чтобы мы вышли на нужном вокзале. Она заранее оговорила с нами место встречи, подкрепила информацию фотографией, так что у нас не было шансов потеряться. Сама же экскурсия прошла в легкой атмосфере, Олеся приятный для общения человек, что немаловажно именно на данной экскурсии, которая предполагает не столько знакомство с историческими сведениями, сколько приятную прогулку по невероятно красивому городку. Дорога до Портофино достаточно извилиста, но Олеся адекватно, в спокойной манере водит машину, серпантины были нам не страшны. Резюмируя скажу так, можно смело обращаться за экскурсиями как к Светлане, проявившей себя очень ответственным человеком, так и к Олесе. Большое спасибо им обеим.

  • Е
    Елена
    10 сентября 2023
    Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
    Ирина не только отличный рассказчик, с любовью к местам, с которыми познакомила нас, но и очень приятный кампаньон Путешествовали на лодке
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    целый день, лучший способ увидеть Чинкве-Терре Ирина влюбила нас в этот регион Италии, точно вернемся:) 10-летняя дочка тоже супер-довольна! Пересматриваем мультик Лука всей семьей:)

  • А
    Алла
    22 июля 2023
    Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
    Спасибо большое за проведенный день!! Было очень комфортно! Много интересного узнали и конечно же никогда сами не смогли бы пройти по всем прекрасным улочкам!!! Получили огромное удовольствие!!! Спасибо! Супер!!!
  • Е
    Елена
    6 августа 2022
    Национальный парк «Чинкве-Терре» и Портовенере
    Если бы не Ирина, которая посоветовала остановится в Монтероссо-аль-Маре и экскурсию Чинкве-Терре я бы сама и не додумалась)) Ирин, спасибо большое
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    да день проведённый вместе. За интересные истории, красивые фотографии и прекрасную компанию. Если я когда нибудь доберусь до Генуя, а я должна это сделать! то надеюсь мы ещё увидимся ❤️

    Если бы не Ирина, которая посоветовала остановится в Монтероссо-аль-Маре и экскурсию Чинкве-Терре я бы сама и не додумалась))
  • О
    Ольга
    3 октября 2019
    Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте
    Это была прекрасная экскурсия! Живая природа - что может быть лучше? Куда бы вы ни посмотрели - там есть что
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    увидеть. Вперёд и вы не пожалеете. Я очень рада, что несмотря на свой не юный возраст и не ахти какую физическую форму, не испугалась и получила море удовольствий. Этот день остался самым запоминающимся из всех дней, проведенных в Лигурии. Маршрут легкий, 7-й ребенок дошел свободно. Огромное спасибо Ирине!

  • М
    Марина
    23 августа 2019
    Портофино: три жемчужины Лигурии
    Интересно было открыть красивейшие места с приятным человеком!
  • Г
    Галина
    5 июля 2019
    Портофино: три жемчужины Лигурии
    Ирина прекрасно рассказала и показала, много посмотрели, узнали, очаровались! Большое спасибо!
  • t
    tamaz
    23 мая 2019
    Портофино: три жемчужины Лигурии
    zdrastvuite druziy, chto skazat, slov net. nadeites zakritimi glazami. Irina ostavila ochen xoroshay pechatleniy. ana staralas pokazat iraskazat mnogoe. snei bilo ochen ceselo i priytno. sposibo i sposibo

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Выездные»

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Сколько стоит экскурсия по Генуя в июне 2024
Сейчас в Генуя в категории "Выездные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 180 до 455. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии по окрестностям Генуя и местам Италии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии
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