читать дальше в тайные места, продегустировали местные деликатесы и узнали массу исторических фактов о городе и об Италии. Браво! Надеюсь, у нас будет возможность вернуться в Лигурию еще раз и продолжить знакомство с регионом с помощью Иляны.

Большое спасибо Иляне за чудесную экскурсию! Это было наше первое знакомство с Генуей и благодаря профессионализму и чуткости гида, город открылся нам с прекрасной стороны! Мы увидели основные достопримечательности, заглянули