Генуя - один из самых загадочных городов Италии. Дворцы здесь - словно ларцы с сокровищами.
Это не понять, пока не откроешь двери и не увидишь богатства, привезённые генуэзцами из дальних морей.
Это не понять, пока не откроешь двери и не увидишь богатства, привезённые генуэзцами из дальних морей.
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход и уникальный маршрут
- 🏛 Посещение исторических дворцов и соборов
- 🎭 Узнаете о жизни великих личностей
- 🕵️♂️ Раскроете тайны масонских обществ
- 🍴 Дегустация местных деликатесов
- 🎨 Погружение в атмосферу средневекового города
Что можно увидеть
- Собор Сан-Лоренцо
- Дворец Спинола
- Дворец Ломеллини
- Дворец де Феррари
- Дворец Каррена-Катальди
- Античный порт
- Порта Сопрана
- Домик Колумба
- Главная городская площадь
- Театр Карло Феличе
- Виа ХХ Сеттембре
- Памятник Гарибальди
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы пройдёте по улицам, где оставили след Петрарка, Байрон, Уайльд, Верди и Чехов. Восхититесь узкими лабиринтами самого большого средневекового центра в Европе, сохранившего аутентичный облик до наших дней.
- Впечатлитесь собором Сан-Лоренцо, где находятся сокровища и реликвии католического мира, включая мощи Иоанна Крестителя.
- Посетите дворцы Спинола, Ломеллини, де Феррари, Каррена-Катальди.
- Увидите античный порт, Порта Сопрана, домик Колумба, главную городскую площадь, театр Карло Феличе, Виа ХХ Сеттембре, памятник Гарибальди и много других мест.
- Узнаете, чем занимались тайные масонские общества.
- Поймёте, что вдохновляло Хичкока на создание мистических фильмов и где находится любимый ресторан Фрэнка Синатры, Папы Римского и Михаила Горбачёва.
- По пути продегустируете эталон генуэзского соуса песто, придуманного в Лигурии, и выясните, почему генуэзская фокачча знаменита на весь мир.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иляна — ваш гид в Генуя
Провела экскурсии для 46 туристов
Мой личный опыт — более 20 лет в Италии, подтверждённый лицензией ЕС и ТО «Мамберто», с 1950 года встречающего гостей Лигурии и Лазурной Ривьеры. Я с радостью делюсь моим багажомЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Gregory
3 июня 2024
Экскурсия была очень интересная. Иляна прекрасно знает Геную и очень интересно рассказывает!
Спасибо!
Спасибо!
Андрей
25 мая 2024
Были рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголок - своя история. Глубокие знания исторических фактов Ильяны погрузят словно создатели Голливуда в свои эпичные фильмы. Красиво, инстаграмно, вкусно. С удовольствие порекомендуем гида своим друзьям, желающим посетить этот уголок Италии)
Е
Ефим
15 мая 2024
Интересная экскурсия со множеством исторических фактов,неизвестных нам ранее. Иляна провела её высокопрофессионально в щадящем для нас, пожилых людей, ритме.
Рекомендуем.
Рекомендуем.
А
Абдулла
13 мая 2024
Спасибо большое Иляне за интересную экскурсию и отдельные рассказы по литературе! Всем очень понравилось. За 2 часа мы узнали столько интересных фактов. Мы вернемся в Геную летом для изучения этого прекрасного города!
Е
Елена
10 мая 2024
Большое спасибо Иляне за чудесную экскурсию! Это было наше первое знакомство с Генуей и благодаря профессионализму и чуткости гида, город открылся нам с прекрасной стороны! Мы увидели основные достопримечательности, заглянули
В
Валерия
22 апр 2024
Невероятно понравилась экскурсия!
Очень подробно и интересно донесен материал, прошлись по самым красивым локациям Генуи и получили множество рекомендаций по городу. Отдельное спасибо Иляне за то что помогла сориентироваться с навигацией транспорта по городу, с удовольствием рекомендую данную экскурсию!
Очень подробно и интересно донесен материал, прошлись по самым красивым локациям Генуи и получили множество рекомендаций по городу. Отдельное спасибо Иляне за то что помогла сориентироваться с навигацией транспорта по городу, с удовольствием рекомендую данную экскурсию!
Т
Татьяна
17 апр 2024
Дети были в восторге от экскурсии. Время пролетело незаметно. Да и я очень много нового для себя открыла. Хочется обязательно вернуться
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