Скульптуры Стальено

Мы посетим монументальное кладбище Стальено с чарующими и говорящими скульптурами. Можно по праву считать это место настоящим музеем скульптуры под открытым небом. Мы поговорим о стилях, в которых выполнены фигуры, рассмотрим мельчайшие детали и увидим самые красивые 🤩 и известные произведения искусства. Это место не оставит вас равнодушными.

Яркий район Нерви