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Монументальное кладбище Стальено и район Нерви

Мирослава Р.
Мирослава Р. – Гид из Генуя
Эта экскурсия ⛳ познакомит вас с генуэзской культурой во всех её проявлениях.

Сначала мы посетим настоящий музей 🖼 скульптур под открытым небом — Стальено, после чего отправимся на прогулку 👣 по аристократическому и романтическому району Нерви.

А закончим наше знакомство с Генуей аперитивом на берегу моря 🌊.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €150 за экскурсию

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Монументальное кладбище Стальено и район Нерви
Монументальное кладбище Стальено и район Нерви

Что вы увидите

  • Монументальное кладбище Стальено
  • Район Нерви
Скульптуры Стальено
Мы посетим монументальное кладбище Стальено с чарующими и говорящими скульптурами. Можно по праву считать это место настоящим музеем скульптуры под открытым небом. Мы поговорим о стилях, в которых выполнены фигуры, рассмотрим мельчайшие детали и увидим самые красивые 🤩 и известные произведения искусства. Это место не оставит вас равнодушными.
Яркий район Нерви
Далее мы отправимся в не туристический, яркий и живописный район Генуи — Нерви. Эта аристократичная зона, которая утопает в зелени. Здесь прекрасные парки 🌳 и виллы, живописная набережная из скал над морем, укромные красивые уголки. Не большой уютный и красивый порт. Так и хочется завершить экскурсию ⛳ ноткой романтики — с аперитивом в руке на берегу моря 🌊 детали:
  • Посещение Стальено и Нерви можно добавить к обзорной экскурсии 🧭 по Генуе, а можно посетить отдельно.
  • Отдельно оговариваем длительность и стоимость заранее.
  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные расходы: автобус (€3 на две поездки)
  • Аперитив
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Монументальное кладбище Стальено и район Нерви
Монументальное кладбище Стальено и район Нерви
Монументальное кладбище Стальено и район Нерви
Монументальное кладбище Стальено и район Нерви

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мирослава Р.
Мирослава Р.
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