Мы посетим монументальное кладбище Стальено с чарующими и говорящими скульптурами. Можно по праву считать это место настоящим музеем скульптуры под открытым небом. Мы поговорим о стилях, в которых выполнены фигуры, рассмотрим мельчайшие детали и увидим самые красивые 🤩 и известные произведения искусства. Это место не оставит вас равнодушными.
Яркий район Нерви
Далее мы отправимся в не туристический, яркий и живописный район Генуи — Нерви. Эта аристократичная зона, которая утопает в зелени. Здесь прекрасные парки 🌳 и виллы, живописная набережная из скал над морем, укромные красивые уголки. Не большой уютный и красивый порт. Так и хочется завершить экскурсию ⛳ ноткой романтики — с аперитивом в руке на берегу моря 🌊 детали:
Посещение Стальено и Нерви можно добавить к обзорной экскурсии 🧭 по Генуе, а можно посетить отдельно.
Отдельно оговариваем длительность и стоимость заранее.
Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспортные расходы: автобус (€3 на две поездки)
Аперитив
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.