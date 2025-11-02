Приглашаем вас на незабываемое путешествие по живописным окрестностям Генуи, где каждый уголок хранит свои уникальные тайны и истории.
Всего лишь в десяти минутах езды на электричке от Генуи, вы окажетесь в
Всего лишь в десяти минутах езды на электричке от Генуи, вы окажетесь в
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Прогулка по живописным набережным
- 📸 Возможность сделать роскошные фото
- 🏖️ Отдых на чистейших пляжах
- 🍦 Наслаждение итальянским мороженым
- 🏞️ Уникальные виды и природа
- 🏰 Исторические достопримечательности
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми прелестями природы, купанием в море и комфортной прогулкой по набережным.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Рыбацкий порт
- Набережная на скалах
- Древнеримский мост
- Крепость
- Зеленые парки
- Красивые виллы
- Приморский городок
- Прекрасные пляжи
Описание экскурсии
Нерви. Этот восхитительный городок вошёл в состав Большой Генуи в 1926 году. А поселение существовало уже в 10 веке. Мы увидим красочный рыбацкий порт и пройдём по невероятно красивой набережной на скалах. Оценим древнеримский мост и крепость, элегантные зеленые парки и красивые виллы.
Больяско. Ещё один очаровательный приморский городок — уютный и очень фотогеничный. Здесь прекрасные пляжи: оборудованный и дикий, к которому ведёт крутая лестница. Можно отдохнуть, искупаться в чистейшем море, поесть мороженое или просто насладиться настоящим итальянским колоритом.
Организационные детали
- Эта экскурсия больше видовая, чем историческая
- Чтобы добраться до нужных нам мест, мы воспользуемся электричкой. Билеты не включены в стоимость: Генуя-Нерви — 1,6 евро (10 минут), Нерви-Больяско — 2,8 евро (5 минут)
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля, в круизном терминале или на ж/д вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирослава — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провела экскурсии для 1214 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Мирослава. Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, в окружении итальянской архитектуры. Семь лет назад жизнь привела меня в Италию: я влюбилась в Геную и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы понимали, что заказываем не Геную, а ее живописные окресности. После дня в Риме наполненом туристами хотелось тишины, красоты и неспешной прогулки. Экскурсия превзошла наши ожидания. Мы отдохнули морально, поробовали свежайших морских гадов, насладились пейзажами, как будто сошедшими с полотен импрессионистов. Это была удивительная прогулка в компании очень приятного человека. Спасибо за незабываемые впечатления.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Спасибо Мирославе за прекрасно проведённое время. С огромным удовольствием прогулялись по живописнейшим местам пригорода Генуи. Для решения возникших транспортных проблем (отмена пригородных электричек) она даже подключила мужа с машиной. Бедный муж, в воскресенье ему пришлось работать электричкой. Спасибо им обоим.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Генуя
Похожие экскурсии на «Яркие окрестности Генуи: Нерви и Больяско»
Индивидуальная
до 7 чел.
Генуя сегодня
Погрузитесь в удивительный мир Генуи, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с прошлым и настоящим этого великолепного города
Завтра в 10:30
15 авг в 08:00
от €200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический центр гордой Генуи
Генуя приглашает в путешествие по своим историческим улочкам, где каждый уголок дышит историей и легендами. Откройте тайны Лигурии
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от €165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Погрузиться в историю города и понять, как великие генуэзцы достигли славы и процветания
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от €212 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Генуя - любовь с первого взгляда
Увидеть все главные достопримечательности портового города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Встреча на вокзале, круизном терминале или у отеля...
17 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от €240 за всё до 5 чел.
от €260 за экскурсию