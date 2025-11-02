Приглашаем вас на незабываемое путешествие по живописным окрестностям Генуи, где каждый уголок хранит свои уникальные тайны и истории.Всего лишь в десяти минутах езды на электричке от Генуи, вы окажетесь в

совершенно иной атмосфере - в Нерви и Больяско, где время словно замирает, а красота природы и архитектуры поражает воображение. Нерви, впервые упомянутый в документах 10 века, порадует вас своим красочным рыбацким портом и прекрасной набережной на скалах, где каждый снимок станет шедевром вашей фотоколлекции. Больяско, не менее очаровательный городок, предложит вам уникальную возможность насладиться красотой оборудованных и диких пляжей, искупаться в прозрачных водах моря и почувствовать настоящий итальянский колорит. Эта экскурсия предлагает не только визуальное наслаждение, но и возможность узнать больше о местной жизни, культуре и традициях. Подарите себе день, полный ярких впечатлений и незабываемых моментов, которые останутся с вами на всю жизнь

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми прелестями природы, купанием в море и комфортной прогулкой по набережным.

Сейчас август — это идеальное время.