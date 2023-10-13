Приглашаю в лёгкое и очень красивое путешествие по ближайшим окрестностям Генуи! Буквально 10 минут на электричке — и вы совершенно в другом мире. Расслабленном, утопающем в зелени и пронизанном ароматами моря. Мы погуляем по шикарным набережным, любуясь рыбацкими лодками и разноцветными домами. В дружеском формате поговорим о местной жизни и сделаем роскошные фото.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нерви. Этот восхитительный городок вошёл в состав Большой Генуи в 1926 году. А поселение существовало уже в 10 веке. Мы увидим красочный рыбацкий порт и пройдём по невероятно красивой набережной на скалах. Оценим древнеримский мост и крепость, элегантные зеленые парки и красивые виллы.

Больяско. Ещё один очаровательный приморский городок — уютный и очень фотогеничный. Здесь прекрасные пляжи: оборудованный и дикий, к которому ведёт крутая лестница. Можно отдохнуть, искупаться в чистейшем море, поесть мороженое или просто насладиться настоящим итальянским колоритом.

Организационные детали