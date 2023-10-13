Посетить сказочные портовые городки с цветными домами и насладиться их чарующей атмосферой
Приглашаю в лёгкое и очень красивое путешествие по ближайшим окрестностям Генуи! Буквально 10 минут на электричке — и вы совершенно в другом мире. Расслабленном, утопающем в зелени и пронизанном ароматами моря. Мы погуляем по шикарным набережным, любуясь рыбацкими лодками и разноцветными домами. В дружеском формате поговорим о местной жизни и сделаем роскошные фото.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Нерви. Этот восхитительный городок вошёл в состав Большой Генуи в 1926 году. А поселение существовало уже в 10 веке. Мы увидим красочный рыбацкий порт и пройдём по невероятно красивой набережной на скалах. Оценим древнеримский мост и крепость, элегантные зеленые парки и красивые виллы.
Больяско. Ещё один очаровательный приморский городок — уютный и очень фотогеничный. Здесь прекрасные пляжи: оборудованный и дикий, к которому ведёт крутая лестница. Можно отдохнуть, искупаться в чистейшем море, поесть мороженое или просто насладиться настоящим итальянским колоритом.
Организационные детали
- Эта экскурсия больше видовая, чем историческая
- Чтобы добраться до нужных нам мест, мы воспользуемся электричкой. Билеты не включены в стоимость: Генуя-Нерви — 1,6 евро (10 минут), Нерви-Больяско — 2,8 евро (5 минут)
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля, в круизном терминале или на ж/д вокзале
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирослава — ваш гид в Генуя
Провела экскурсии для 462 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Мирослава. Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, в окружении итальянской архитектуры. Семь лет назад жизнь привела меня в Италию: я влюбилась в Геную и генуэзца. Начав исследовать прекрасный регион Лигурия, поняла, что это одно из самых красивых мест на планете, раскрывающее истинную итальянскую «дольче вита». Получила лицензию туристического гида и поступила в Университет Генуи изучать культурное наследие, историю искусств Генуи и Лигурии. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и покажу блистательную Геную и самое живописное побережье Италии. Подскажу, как провести время после экскурсии и где остановиться. Раскрою самые красивые места региона и ресторанчики, которые посещаем мы, местные жители. От вашего путешествия останутся невероятные воспоминания. Добро пожаловать в Дольче Вита!
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