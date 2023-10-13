Яркие окрестности Генуи: Нерви и Больяско

Посетить сказочные портовые городки с цветными домами и насладиться их чарующей атмосферой

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Приглашаю в лёгкое и очень красивое путешествие по ближайшим окрестностям Генуи! Буквально 10 минут на электричке — и вы совершенно в другом мире. Расслабленном, утопающем в зелени и пронизанном ароматами моря. Мы погуляем по шикарным набережным, любуясь рыбацкими лодками и разноцветными домами. В дружеском формате поговорим о местной жизни и сделаем роскошные фото.
Яркие окрестности Генуи: Нерви и Больяско
Яркие окрестности Генуи: Нерви и Больяско
Яркие окрестности Генуи: Нерви и Больяско
Яркие окрестности Генуи: Нерви и Больяско
Яркие окрестности Генуи: Нерви и Больяско
Яркие окрестности Генуи: Нерви и Больяско
Яркие окрестности Генуи: Нерви и Больяско
Яркие окрестности Генуи: Нерви и Больяско
Яркие окрестности Генуи: Нерви и Больяско
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нерви. Этот восхитительный городок вошёл в состав Большой Генуи в 1926 году. А поселение существовало уже в 10 веке. Мы увидим красочный рыбацкий порт и пройдём по невероятно красивой набережной на скалах. Оценим древнеримский мост и крепость, элегантные зеленые парки и красивые виллы.

Больяско. Ещё один очаровательный приморский городок — уютный и очень фотогеничный. Здесь прекрасные пляжи: оборудованный и дикий, к которому ведёт крутая лестница. Можно отдохнуть, искупаться в чистейшем море, поесть мороженое или просто насладиться настоящим итальянским колоритом.

Организационные детали

  • Эта экскурсия больше видовая, чем историческая
  • Чтобы добраться до нужных нам мест, мы воспользуемся электричкой. Билеты не включены в стоимость: Генуя-Нерви — 1,6 евро (10 минут), Нерви-Больяско — 2,8 евро (5 минут)
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля, в круизном терминале или на ж/д вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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