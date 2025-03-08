4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Генуя, город с богатой историей и культурой, предлагает уникальную возможность погрузиться в мир великолепия и роскоши благодаря экскурсии по Улице Королей.Эта экскурсия позволит вам на собственные глаза увидеть, как могущественные

кланы Генуэзской республики соревновались в роскоши и великолепии, оставив после себя великолепные дворцы и церкви, украшенные фресками и лепниной. Среди прочего, вы посетите Палаццо Россо и Бьянко, где собраны богатейшие коллекции живописи, а также Королевский Дворец с его изысканными интерьерами в стиле барокко и рококо. Эта экскурсия не просто познавательное путешествие, но и возможность ощутить себя частью истории, наслаждаясь красотой и величием генуэзской архитектуры

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Каждый город имеет улицу, которая выделяется среди других. В Генуе их две — Гарибальди и Бальби. В старой части города начали прокладывать Новую улицу (Гарибальди) еще во второй половине XVI века. Для распределения земельных участков в этом престижном районе были проведены аукционы, в которых приняли участие самые богатые семейства Генуи.

В 2006 году 42 генуэзских дворца были включены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

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