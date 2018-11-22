4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Дворцы ЮНЕСКО — роскошное наследие самых богатых семейств Генуи

Светлана
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Генуя как город сформировался из множества самостоятельных владений, принадлежащих могущественным кланам Генуэзской республики.

Такие кварталы имели собственные церковь, площадь, дворцы и дома.

Каждое семейство стремилось превзойти соседей в роскоши, и результатом этой острой борьбы тщеславий теперь наслаждаемся мы: генуэзские дворцы — великолепны, церкви — восхитительны, фасады домов украшены фресками и лепниной.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)

Каждый город имеет улицу, которая выделяется среди других. В Генуе их две — Гарибальди и Бальби. В старой части города начали прокладывать Новую улицу (Гарибальди) еще во второй половине XVI века. Для распределения земельных участков в этом престижном районе были проведены аукционы, в которых приняли участие самые богатые семейства Генуи.

В 2006 году 42 генуэзских дворца были включены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Программа

  • Из множества построенных дворцов особое внимание заслуживают два — Палаццо Россо и Бьянко (Красный и Белый Дворцы). Сегодня в них размещены богатейшие коллекции живописи местных, итальянских, фламандских, германских, испанских мастеров.
  • Ценители прекрасного не смогут уйти без возвышенных чувств и впечатлений, увидев шикарные залы и роскошные росписи на стенах Дворцов семей Дория, Спинола, Гримальди, Паллавичино, Ломеллино.
  • Необходимо посетить и одну из богатейшей Церквей-Базилик «Сантиссима Аннунциата» (Благовещение). Ее покрытые золотым ажуром своды напомнят ранее увиденные дворцы.
  • Королевский Дворец (Palazzo Reale) — это изысканная резиденция, принадлежащая в последнем Савойской династии, изобилует интерьерами в стиле барокко и рококо. Сначала во Дворце жила семья Бальби, затем Дураццо, в последующем же королевская семья Савойи. Особенно прекрасен ее Зеркальный зал, который будет отмечен Французским Королем Солнца и идею которого, в более масштабном виде, он воплотит в своем величественном Версале. Здесь представлены в основном произведения генуэзских, фламандских и европейских художников. Среди живописи можно обнаружить одну из редких картин ван Дейка «Распятие Христа». Сегодня это роскошный музей со старинной мебелью и произведениями искусств, с изящным внутренним двориком.
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
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Светлана
Светлана
Высшее экономическое образование, многолетний стаж руководящей должности, опыт работы со СМИ, любовь к печатным изданиям и к истории позволили моему интересу к Генуе перерасти в любимую работу. Сегодня я аккредитованный гид по Генуе и ее провинции. Генуя уникальна и паутинна: в нее надо вжиться. Непростым делом оказывается показать всю красоту этого города. Кому и чему отдать предпочтение? Я обещаю точно — мои прогулки увлекут даже неординарных личностей. Более 20 лет живя здесь, я рассказываю то, что когда-то поразило меня. Уникальные сведения с яркими впечатлениями. Откройте для себя новые маршруты, образы, лица, а я, не нарушая традиций, постараюсь удержать ваше внимание в любую погоду и показать Геную во всем ее великолепии.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 ноября 2018
Большое спасибо Светлане. Мы уже были в прекрасной Генуе, но с вашей экскурсией она открыла нам свои двери. У Светланы прекрасное знание истории Города и в целом Италии. Рассказ охватил так много разных граней истории, архитектуры, политики, характера и быта местных жителей, нравов, вкусов и т.д. А главное она очень хорошо чувствует собеседника и его интересы и так умело к ним подстраивается. Интеллигентная, умная, настоящая, такая же настоящая, как Генуя, которую мы всем настоятельно рекомендуем посетить.
2 августа 2018
Прекрасная экскурсия по старинному городу вместе с великолепным гидом Светланой. Но как и всегда бывает - не хватает время и остается желание вернуться вновь
16 августа 2017
Экскурсия очень понравилась! Светлана большая молодец! Информация была донесена понятно, не утомительно, и самое главное - очень интересно! Рекомендую
Юлия
26 мая 2017
Светлана - замечательный гид! Нам было очень комфортно!

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