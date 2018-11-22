4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Каждый город имеет улицу, которая выделяется среди других. В Генуе их две — Гарибальди и Бальби. В старой части города начали прокладывать Новую улицу (Гарибальди) еще во второй половине XVI века. Для распределения земельных участков в этом престижном районе были проведены аукционы, в которых приняли участие самые богатые семейства Генуи.
В 2006 году 42 генуэзских дворца были включены в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Программа
Из множества построенных дворцов особое внимание заслуживают два — Палаццо Россо и Бьянко (Красный и Белый Дворцы). Сегодня в них размещены богатейшие коллекции живописи местных, итальянских, фламандских, германских, испанских мастеров.
Ценители прекрасного не смогут уйти без возвышенных чувств и впечатлений, увидев шикарные залы и роскошные росписи на стенах Дворцов семей Дория, Спинола, Гримальди, Паллавичино, Ломеллино.
Необходимо посетить и одну из богатейшей Церквей-Базилик «Сантиссима Аннунциата» (Благовещение). Ее покрытые золотым ажуром своды напомнят ранее увиденные дворцы.
Королевский Дворец (Palazzo Reale) — это изысканная резиденция, принадлежащая в последнем Савойской династии, изобилует интерьерами в стиле барокко и рококо. Сначала во Дворце жила семья Бальби, затем Дураццо, в последующем же королевская семья Савойи. Особенно прекрасен ее Зеркальный зал, который будет отмечен Французским Королем Солнца и идею которого, в более масштабном виде, он воплотит в своем величественном Версале. Здесь представлены в основном произведения генуэзских, фламандских и европейских художников. Среди живописи можно обнаружить одну из редких картин ван Дейка «Распятие Христа». Сегодня это роскошный музей со старинной мебелью и произведениями искусств, с изящным внутренним двориком.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Высшее экономическое образование, многолетний стаж руководящей должности, опыт работы со СМИ, любовь к печатным изданиям и к истории позволили моему интересу к Генуе перерасти в любимую работу. Сегодня я аккредитованный гид по Генуе и ее провинции. Генуя уникальна и паутинна: в нее надо вжиться. Непростым делом оказывается показать всю красоту этого города. Кому и чему отдать предпочтение? Я обещаю точно — мои прогулки увлекут даже неординарных личностей. Более 20 лет живя здесь, я рассказываю то, что когда-то поразило меня. Уникальные сведения с яркими впечатлениями. Откройте для себя новые маршруты, образы, лица, а я, не нарушая традиций, постараюсь удержать ваше внимание в любую погоду и показать Геную во всем ее великолепии.
Большое спасибо Светлане. Мы уже были в прекрасной Генуе, но с вашей экскурсией она открыла нам свои двери. У Светланы прекрасное знание истории Города и в целом Италии. Рассказ охватил так много разных граней истории, архитектуры, политики, характера и быта местных жителей, нравов, вкусов и т.д. А главное она очень хорошо чувствует собеседника и его интересы и так умело к ним подстраивается. Интеллигентная, умная, настоящая, такая же настоящая, как Генуя, которую мы всем настоятельно рекомендуем посетить.
Юлия
2 августа 2018
Прекрасная экскурсия по старинному городу вместе с великолепным гидом Светланой. Но как и всегда бывает - не хватает время и остается желание вернуться вновь
Марзия
16 августа 2017
Экскурсия очень понравилась! Светлана большая молодец! Информация была донесена понятно, не утомительно, и самое главное - очень интересно! Рекомендую
Юлия
26 мая 2017
Светлана - замечательный гид! Нам было очень комфортно!
Авторский формат обзорной экскурсии по Старой Генуе
Я предлагаю вам авторскую обзорную экскурсию по моему любимому городу, во время которой вы познакомитесь с историей Генуи и ее великолепных достопримечательностей и, без сомнения, очаруетесь окружающей красотой.
Лифты, фуникулеры, подъемники, лестницы — самое интересное на лучших вертикалях города и между ними
Лифты, фуникулеры, подъемники, великое множество лестниц, тянущихся улочек «крезе» — на этой экскурсии в любом месте вас будет ждать неожиданные ракурсы, ведь Генуя построена по вертикали. Сверху город кажется раскинувшимся между горами и морем «с небрежностью королевы» — в этом вы убедитесь сами.
Уникальные религиозные реликвии города и их значение — пешеходный тур
После раскола христианской религии на католицизм и православие долгие десятилетия генуэзцы стараются сохранить единство двух церквей. Опытным путешественникам и паломникам я предлагаю совершить впечатляющий тур по религиозным атрибутам православия в Генуэзских церквях и узнать их значение.
Экскурсия по следам знаменитого первооткрывателя и великого музыканта в их родном городе
Приглашаю прогуляться по местам жизни двух выдающихся личностей Генуи — первооткрывателя Америки Христофора Колумба (1451-1506) и гения скрипичной музыки Никколо Паганини (1782-1840). Я расскажу, как сложились их жизненные пути, как эти выходцы из небогатых семей стали мастерами своего дела и навсегда вписали свои имена в историю.
Смысл и содержание культурно-религиозной жизни города
Сегодня у каждого из нас есть возможность прийти в церковь, но не всегда мы правильно понимаем некоторые каноны, догмы, традиции и обычаи церквей. Найти подробные ответы на многие вопросы вы сможете во время этой прогулки. В спокойной атмосфере я познакомлю вас со святынями и достопримечательностями города. Экскурсия имеет историко-культурный характер и ориентирована на всех интересующихся подробностями культурно-религиозной жизни города.
Раскрыть все грани удивительного города на дружеской обзорной экскурсии
Вы ощутите контраст средневековых улочек исторического центра и просторных проспектов с роскошными дворцами, понаблюдаете за жизнью современных итальянцев в декорациях древних площадей и насладитесь панорамой города с высоты. Я сделаю все, чтобы вы полюбили Геную и захотели вернуться сюда вновь!
Увидеть и изучить главные достопримечательности на авторской обзорной экскурсии
Пёстрая, с узкими улочками и тесными проходами, бывшая когда-то величайшей морской державой — вас приветствует Генуя! У столицы Лигурии крупнейший исторический центр в Европе, и на этой экскурсии вы увидите его главные жемчужины. Вас ждёт дворец Святого Георгия, украшенный пышными фресками, и Кафедральный собор, который строили три столетия. Сопранские ворота — быший вход в город — и дом выдающегося генуэзца Колумба. Я расскажу вам не только о великих временах в истории Генуи, но и поделюсь уникальными фактами, необыкновенными случаями и легендами.
Погулять по историческому центру и насладиться местными напитками и закусками в окружении итальянцев
Вы погрузитесь в атмосферу настоящего итальянского шарма: впечатлитесь архитектурными красотами города в волшебном свете фонарей и посетите оживленный локальный бар, где проникнетесь местным стилем жизни и попробуете «аперитиво».