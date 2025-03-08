4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Генуя, город с богатой историей и культурой, предлагает уникальную возможность погрузиться в мир великолепия и роскоши благодаря экскурсии по Улице Королей.
Эта экскурсия позволит вам на собственные глаза увидеть, как могущественные
Эта экскурсия позволит вам на собственные глаза увидеть, как могущественные
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю Генуи
- 🎨 Богатейшие коллекции живописи
- ⛪ Величественные церкви и базилики
- 👑 Роскошные дворцы и резиденции
- 🖼️ Уникальные произведения искусства
Что можно увидеть
- Палаццо Россо
- Палаццо Бьянко
- Церковь-Базилика Сантиссима Аннунциата
- Королевский Дворец
- Дворцы семей Дория, Спинола, Гримальди, Паллавичино, Ломеллино
Описание экскурсии
Каждый город имеет улицу, которая выделяется среди других. В Генуе их две — Гарибальди и Бальби. В старой части города начали прокладывать Новую улицу (Гарибальди) еще во второй половине XVI века. Для распределения земельных участков в этом престижном районе были проведены аукционы, в которых приняли участие самые богатые семейства Генуи.
В 2006 году 42 генуэзских дворца были включены в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Программа
- Из множества построенных дворцов особое внимание заслуживают два — Палаццо Россо и Бьянко (Красный и Белый Дворцы). Сегодня в них размещены богатейшие коллекции живописи местных, итальянских, фламандских, германских, испанских мастеров.
- Ценители прекрасного не смогут уйти без возвышенных чувств и впечатлений, увидев шикарные залы и роскошные росписи на стенах Дворцов семей Дория, Спинола, Гримальди, Паллавичино, Ломеллино.
- Необходимо посетить и одну из богатейшей Церквей-Базилик «Сантиссима Аннунциата» (Благовещение). Ее покрытые золотым ажуром своды напомнят ранее увиденные дворцы.
- Королевский Дворец (Palazzo Reale) — это изысканная резиденция, принадлежащая в последнем Савойской династии, изобилует интерьерами в стиле барокко и рококо. Сначала во Дворце жила семья Бальби, затем Дураццо, в последующем же королевская семья Савойи. Особенно прекрасен ее Зеркальный зал, который будет отмечен Французским Королем Солнца и идею которого, в более масштабном виде, он воплотит в своем величественном Версале. Здесь представлены в основном произведения генуэзских, фламандских и европейских художников. Среди живописи можно обнаружить одну из редких картин ван Дейка «Распятие Христа». Сегодня это роскошный музей со старинной мебелью и произведениями искусств, с изящным внутренним двориком.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 1484 туристов
Высшее экономическое образование, многолетний стаж руководящей должности, опыт работы со СМИ, любовь к печатным изданиям и к истории позволили моему интересу к Генуе перерасти в любимую работу. Сегодня я аккредитованный
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Мы с подругами впервые воспользовались Tripster и не ошиблись в выборе. Во-первых, организация через приложение не вызвала никаких трудностей. Во-вторых, отдельное СПАСИБО нашему гиду Светлане, которая очень приятна в общении и обладает огромным багажом знаний. Благодаря Светлане уезжаем из Генуи переполненные впечатлениями и новыми познаниями в области истории и религии. Спасибо большое
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Большое спасибо Светлане. Мы уже были в прекрасной Генуе, но с вашей экскурсией она открыла нам свои двери. У Светланы прекрасное знание истории Города и в целом Италии. Рассказ охватил
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Е
Огромное спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Ничего лишнего, все очень интересно и все наше внимание ни на минуту не терялось, сделала нам прекрасные фото, помогла с подбором маршрута обратно до
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Б
Светлана интересный и разносторонний гид, познакомила нас с жизнью города за короткий срок, было очень познавательно и живоинтересно. Прекрасный и умный человек, много нового и чудесного мы повидали. Спасибо большое за прекрасный день! Непременно рекомендую данного гида!
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Ю
Прекрасная экскурсия по старинному городу вместе с великолепным гидом Светланой. Но как и всегда бывает - не хватает время и остается желание вернуться вновь
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М
Экскурсия очень понравилась! Светлана большая молодец! Информация была донесена понятно, не утомительно, и самое главное - очень интересно! Рекомендую
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