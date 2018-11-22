4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Генуя как город сформировался из множества самостоятельных владений, принадлежащих могущественным кланам Генуэзской республики. Такие кварталы имели собственные церковь, площадь, дворцы и дома. Каждое семейство стремилось превзойти соседей в роскоши, и результатом этой острой борьбы тщеславий теперь наслаждаемся мы: генуэзские дворцы — великолепны, церкви — восхитительны, фасады домов украшены фресками и лепниной.

Каждый город имеет улицу, которая выделяется среди других. В Генуе их две — Гарибальди и Бальби. В старой части города начали прокладывать Новую улицу (Гарибальди) еще во второй половине XVI века. Для распределения земельных участков в этом престижном районе были проведены аукционы, в которых приняли участие самые богатые семейства Генуи.

В 2006 году 42 генуэзских дворца были включены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

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