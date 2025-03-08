4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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«La Rue des rois» (Улица Королей)

Погрузитесь в историю Генуи, посетив великолепные дворцы и церкви, каждый из которых хранит уникальные произведения искусства и истории
Генуя, город с богатой историей и культурой, предлагает уникальную возможность погрузиться в мир великолепия и роскоши благодаря экскурсии по Улице Королей.

Эта экскурсия позволит вам на собственные глаза увидеть, как могущественные
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кланы Генуэзской республики соревновались в роскоши и великолепии, оставив после себя великолепные дворцы и церкви, украшенные фресками и лепниной.

Среди прочего, вы посетите Палаццо Россо и Бьянко, где собраны богатейшие коллекции живописи, а также Королевский Дворец с его изысканными интерьерами в стиле барокко и рококо.

Эта экскурсия не просто познавательное путешествие, но и возможность ощутить себя частью истории, наслаждаясь красотой и величием генуэзской архитектуры

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в историю Генуи
  • 🎨 Богатейшие коллекции живописи
  • ⛪ Величественные церкви и базилики
  • 👑 Роскошные дворцы и резиденции
  • 🖼️ Уникальные произведения искусства
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)
«La Rue des rois» (Улица Королей)

Что можно увидеть

  • Палаццо Россо
  • Палаццо Бьянко
  • Церковь-Базилика Сантиссима Аннунциата
  • Королевский Дворец
  • Дворцы семей Дория, Спинола, Гримальди, Паллавичино, Ломеллино

Описание экскурсии

Каждый город имеет улицу, которая выделяется среди других. В Генуе их две — Гарибальди и Бальби. В старой части города начали прокладывать Новую улицу (Гарибальди) еще во второй половине XVI века. Для распределения земельных участков в этом престижном районе были проведены аукционы, в которых приняли участие самые богатые семейства Генуи.

В 2006 году 42 генуэзских дворца были включены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Программа

  • Из множества построенных дворцов особое внимание заслуживают два — Палаццо Россо и Бьянко (Красный и Белый Дворцы). Сегодня в них размещены богатейшие коллекции живописи местных, итальянских, фламандских, германских, испанских мастеров.
  • Ценители прекрасного не смогут уйти без возвышенных чувств и впечатлений, увидев шикарные залы и роскошные росписи на стенах Дворцов семей Дория, Спинола, Гримальди, Паллавичино, Ломеллино.
  • Необходимо посетить и одну из богатейшей Церквей-Базилик «Сантиссима Аннунциата» (Благовещение). Ее покрытые золотым ажуром своды напомнят ранее увиденные дворцы.
  • Королевский Дворец (Palazzo Reale) — это изысканная резиденция, принадлежащая в последнем Савойской династии, изобилует интерьерами в стиле барокко и рококо. Сначала во Дворце жила семья Бальби, затем Дураццо, в последующем же королевская семья Савойи. Особенно прекрасен ее Зеркальный зал, который будет отмечен Французским Королем Солнца и идею которого, в более масштабном виде, он воплотит в своем величественном Версале. Здесь представлены в основном произведения генуэзских, фламандских и европейских художников. Среди живописи можно обнаружить одну из редких картин ван Дейка «Распятие Христа». Сегодня это роскошный музей со старинной мебелью и произведениями искусств, с изящным внутренним двориком.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 1484 туристов
Высшее экономическое образование, многолетний стаж руководящей должности, опыт работы со СМИ, любовь к печатным изданиям и к истории позволили моему интересу к Генуе перерасти в любимую работу. Сегодня я аккредитованный
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гид по Генуе и ее провинции. Генуя уникальна и паутинна: в нее надо вжиться. Непростым делом оказывается показать всю красоту этого города. Кому и чему отдать предпочтение? Я обещаю точно — мои прогулки увлекут даже неординарных личностей. Более 20 лет живя здесь, я рассказываю то, что когда-то поразило меня. Уникальные сведения с яркими впечатлениями. Откройте для себя новые маршруты, образы, лица, а я, не нарушая традиций, постараюсь удержать ваше внимание в любую погоду и показать Геную во всем ее великолепии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
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1
T
Мы с подругами впервые воспользовались Tripster и не ошиблись в выборе. Во-первых, организация через приложение не вызвала никаких трудностей. Во-вторых, отдельное СПАСИБО нашему гиду Светлане, которая очень приятна в общении и обладает огромным багажом знаний. Благодаря Светлане уезжаем из Генуи переполненные впечатлениями и новыми познаниями в области истории и религии. Спасибо большое
Мы с подругами впервые воспользовались Tripster и не ошиблись в выборе. Во-первых, организация через приложение не
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Ирина
Большое спасибо Светлане. Мы уже были в прекрасной Генуе, но с вашей экскурсией она открыла нам свои двери. У Светланы прекрасное знание истории Города и в целом Италии. Рассказ охватил
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так много разных граней истории, архитектуры, политики, характера и быта местных жителей, нравов, вкусов и т. д. А главное она очень хорошо чувствует собеседника и его интересы и так умело к ним подстраивается. Интеллигентная, умная, настоящая, такая же настоящая, как Генуя, которую мы всем настоятельно рекомендуем посетить.

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Е
Огромное спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Ничего лишнего, все очень интересно и все наше внимание ни на минуту не терялось, сделала нам прекрасные фото, помогла с подбором маршрута обратно до
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лайнера по красивым улицам и порекомендовала ресторан для обеда(у мужа был юбилей 55 лет). Мы получили прекрасный День рождения! И во многом этому способствовала энергетика Светланы. Обязательно обратимся к ней при повторном посещении и рекомендуем друзьям.

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Б
Светлана интересный и разносторонний гид, познакомила нас с жизнью города за короткий срок, было очень познавательно и живоинтересно. Прекрасный и умный человек, много нового и чудесного мы повидали. Спасибо большое за прекрасный день! Непременно рекомендую данного гида!
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Ю
Прекрасная экскурсия по старинному городу вместе с великолепным гидом Светланой. Но как и всегда бывает - не хватает время и остается желание вернуться вновь
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М
Экскурсия очень понравилась! Светлана большая молодец! Информация была донесена понятно, не утомительно, и самое главное - очень интересно! Рекомендую
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