Путешествие в Геную через призму искусства предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Средневековья и Возрождения.Картины Рубенса и фрески немецких мастеров расскажут свои истории, а архитекторы раскроют секреты акустики старинных храмов.

Все локации осматриваются как снаружи, так и изнутри, без дополнительных расходов. Это шанс увидеть шедевры, которые изменили традиции и восприятие библейских сюжетов. Узнайте, почему падший ангел изображен со святыми и как немецкий художник изобразил жизнь Христа с помощью самой дорогой краски своего времени

Ваш гид в Генуя

Лоджия Благовещения с фреской немецкого художника 15 века, графский дворец с падшим ангелом, католический храм с картинами Рубенса, два кафедральных собора… Весь этот каскад искусства полновластно поселится в ваших сердцах.

Вы познакомитесь с историями создания шедевров под звуки духовной музыки и узнаете:

Как великий Рубенс изменил традицию изображения библейского сюжета, тем самым сместив акцент в толковании оного

Почему падший ангел попал на одну фреску со святыми и что это значит

Как немецкий художник изобразил всю историю жизни Христа и почему для этой работы взяли самую дорогую краску того времени

Почему первый дож Генуэзской республики и великий мореплаватель так похожи друг на друга на фресках

