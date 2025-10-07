Мои заказы

Генуэзская песнь в картинах и фресках великих мастеров

Погружение в изобразительное искусство Генуи через шедевры фресок и картин. Откройте для себя тайны великих мастеров Средневековья и Возрождения
Путешествие в Геную через призму искусства предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Средневековья и Возрождения.

Картины Рубенса и фрески немецких мастеров расскажут свои истории, а архитекторы раскроют секреты акустики старинных храмов.
Все локации осматриваются как снаружи, так и изнутри, без дополнительных расходов. Это шанс увидеть шедевры, которые изменили традиции и восприятие библейских сюжетов.

Узнайте, почему падший ангел изображен со святыми и как немецкий художник изобразил жизнь Христа с помощью самой дорогой краски своего времени

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Погружение в искусство Средневековья
  • 🏛️ Посещение уникальных соборов
  • 🎶 Магия акустики в старинных храмах
  • 🖼️ Тайны фресок и картин Рубенса
  • 👥 Индивидуальный подход к каждому гостю
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Что можно увидеть

  • Лоджия Благовещения
  • Графский дворец
  • Католический храм
  • Кафедральные соборы

Описание экскурсии

Лоджия Благовещения с фреской немецкого художника 15 века, графский дворец с падшим ангелом, католический храм с картинами Рубенса, два кафедральных собора… Весь этот каскад искусства полновластно поселится в ваших сердцах.

Вы познакомитесь с историями создания шедевров под звуки духовной музыки и узнаете:

  • Как великий Рубенс изменил традицию изображения библейского сюжета, тем самым сместив акцент в толковании оного
  • Почему падший ангел попал на одну фреску со святыми и что это значит
  • Как немецкий художник изобразил всю историю жизни Христа и почему для этой работы взяли самую дорогую краску того времени
  • Почему первый дож Генуэзской республики и великий мореплаватель так похожи друг на друга на фресках

Организационные детали

  • Все локации осматриваем снаружи и изнутри
  • Дополнительных расходов нет, но по желанию можете сделать пожертвование в монастыре
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 20. Детали уточняйте в переписке

Лицензированный гид с консерваторским образованием, бесконечно влюблённый в Италию и в Геную. Проживаю в столице Лигурии и познал истинный дух генуэзской жизни. Провожу экскурсии потому, что всем сердцем желаю влюбить в этот город каждого приезжающего. Ежедневно совершаю велосипедные прогулки и поэтому с уверенностью могу сказать, что знаю самые интересные места города Паганини и Колумба.
7 окт 2025
Не банальная и неординарная экскурсия. Андрей обладает обширными знаниями в разных областях культуры, истории, искусства и музыки. Обращает внимание туристов на необычные детали архитектуры. Дал важные советы по поводу дополнительных мест для посещения. Горячо советую этого экскурсовода.
16 сен 2025
Бронировала экскурсию для возрастной компании, все пожелания учли и адаптировали, прогулка получилась великолепная. Легкая и приятная, но в то же время очень познавательная. Спасибо

