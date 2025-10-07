Путешествие в Геную через призму искусства предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Средневековья и Возрождения.
Картины Рубенса и фрески немецких мастеров расскажут свои истории, а архитекторы раскроют секреты акустики старинных храмов.
Картины Рубенса и фрески немецких мастеров расскажут свои истории, а архитекторы раскроют секреты акустики старинных храмов.
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Погружение в искусство Средневековья
- 🏛️ Посещение уникальных соборов
- 🎶 Магия акустики в старинных храмах
- 🖼️ Тайны фресок и картин Рубенса
- 👥 Индивидуальный подход к каждому гостю
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Лоджия Благовещения
- Графский дворец
- Католический храм
- Кафедральные соборы
Описание экскурсии
Лоджия Благовещения с фреской немецкого художника 15 века, графский дворец с падшим ангелом, католический храм с картинами Рубенса, два кафедральных собора… Весь этот каскад искусства полновластно поселится в ваших сердцах.
Вы познакомитесь с историями создания шедевров под звуки духовной музыки и узнаете:
- Как великий Рубенс изменил традицию изображения библейского сюжета, тем самым сместив акцент в толковании оного
- Почему падший ангел попал на одну фреску со святыми и что это значит
- Как немецкий художник изобразил всю историю жизни Христа и почему для этой работы взяли самую дорогую краску того времени
- Почему первый дож Генуэзской республики и великий мореплаватель так похожи друг на друга на фресках
Организационные детали
- Все локации осматриваем снаружи и изнутри
- Дополнительных расходов нет, но по желанию можете сделать пожертвование в монастыре
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 20. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Генуя
Провёл экскурсии для 158 туристов
Лицензированный гид с консерваторским образованием, бесконечно влюблённый в Италию и в Геную. Проживаю в столице Лигурии и познал истинный дух генуэзской жизни. Провожу экскурсии потому, что всем сердцем желаю влюбить в этот город каждого приезжающего. Ежедневно совершаю велосипедные прогулки и поэтому с уверенностью могу сказать, что знаю самые интересные места города Паганини и Колумба.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
m
maya
7 окт 2025
Не банальная и неординарная экскурсия. Андрей обладает обширными знаниями в разных областях культуры, истории, искусства и музыки. Обращает внимание туристов на необычные детали архитектуры. Дал важные советы по поводу дополнительных мест для посещения. Горячо советую этого экскурсовода.
Е
Екатерина
16 сен 2025
Бронировала экскурсию для возрастной компании, все пожелания учли и адаптировали, прогулка получилась великолепная. Легкая и приятная, но в то же время очень познавательная. Спасибо
Входит в следующие категории Генуя
Похожие экскурсии из Генуя
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€185
€194 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Генуя - любовь с первого взгляда: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улиц до красочного Боккадассе. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: Встреча на вокзале, круизном терминале или у отеля...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический центр гордой Генуи
Генуя приглашает в путешествие по своим историческим улочкам, где каждый уголок дышит историей и легендами. Откройте тайны Лигурии
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€150 за всё до 4 чел.