Залив Поэтов так же прекрасен, как и его название. Начнем с Ла Специя, откуда доберемся до древнейшего и прекрасного городка Портовенере. Здесь мы совершим прогулку 👣 по главным достопримечательностям и отправимся в море 🌊 приключение

Нас ждут остановки у трех островов, купание в открытом море и таинственные гроты (оговаривается дополнительно). По пути вы услышите увлекательные истории 📖 и легенды этих мест. После активного путешествия вы наверняка проголодаетесь, поэтому мы обязательно остановимся в траттории, чтобы попробовать местную кухню 🥧 Леричи

Перемещаемся в еще одну жемчужину побережья — город 🏙️ Леричи. Старый город, красивая набережная, секретные пляжи и мощная крепость, с которой открываются невероятные виды.

Город, который спас осьминог

Если у вас еще останутся силы, мы доедем до борго Телларо, который от пиратов спас осьминог. Городок включен в список самых красивых 🤩 в Италии. И проводим этот прекрасный день закатом на его набережной.

Организационные детали