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Залив Поэтов

Мирослава Р.
Мирослава Р. – Гид из Генуя
Вас ждёт живописное путешествие по заливу Поэтов.

Мы прогуляемся по старинным городкам: Ла Специя, Портовенере, Леричи, Телларо.

Совершим морское путешествие с купанием в море 🌊 и осмотром гротов, а также попробуем местную кухню 🥧 в одной из тратторий.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €400 за экскурсию

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Залив Поэтов
Залив Поэтов

Что вы увидите

  • Портовенере
  • Три острова
  • Леричи
  • Телларо
Залив Поэтов так же прекрасен, как и его название. Начнем с Ла Специя, откуда доберемся до древнейшего и прекрасного городка Портовенере. Здесь мы совершим прогулку 👣 по главным достопримечательностям и отправимся в море 🌊 приключение
Нас ждут остановки у трех островов, купание в открытом море и таинственные гроты (оговаривается дополнительно). По пути вы услышите увлекательные истории 📖 и легенды этих мест. После активного путешествия вы наверняка проголодаетесь, поэтому мы обязательно остановимся в траттории, чтобы попробовать местную кухню 🥧 Леричи
Перемещаемся в еще одну жемчужину побережья — город 🏙️ Леричи. Старый город, красивая набережная, секретные пляжи и мощная крепость, с которой открываются невероятные виды.
Город, который спас осьминог
Если у вас еще останутся силы, мы доедем до борго Телларо, который от пиратов спас осьминог. Городок включен в список самых красивых 🤩 в Италии. И проводим этот прекрасный день закатом на его набережной.
Организационные детали
  • С собой: удобная обувь, купальники.
  • Опция с купанием в открытом море и осмотром гротов обговаривается отдельно.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные расходы туристов
  • Кораблик с купанием в открытом море + осмотр гротов, 2 часа (150 евро/группа)
  • Питание
  • Личные расходы
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 Ла Специя
Залив Поэтов
Залив Поэтов
Залив Поэтов
Залив Поэтов
Залив Поэтов

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мирослава Р.
Мирослава Р.
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