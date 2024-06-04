1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Генуя сегодня: путешествие по историческому центру и встреча с историей
Погрузитесь в удивительный мир Генуи, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с прошлым и настоящим этого великолепного города
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€144 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Генуя - любовь с первого взгляда: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улиц до красочного Боккадассе. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: Встреча на вокзале, круизном терминале или у отеля...
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
€147 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великая и противоречивая Генуя: путешествие по времени и культуре
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улочек до современных проспектов. Экскурсия раскроет город как никогда прежде
Начало: Пиацца де Ферари или Старый Порт
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стены, которые умеют рассказывать: индивидуальная экскурсия по Генуе
Авторская экскурсия по Генуе с погружением в историю города и его великолепные достопримечательности. Узнайте тайны и легенды древнего порта
Начало: Около Аквариума
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Buongiorno, Генуя: путешествие по историческому и кулинарному наследию
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Генуе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Лигурии останутся с вами навсегда
Начало: Piazza de Ferrari или Porto Antico
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Исторический центр гордой Генуи
Увидеть и изучить главные достопримечательности на авторской обзорной экскурсии
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Генуя на ладони: исследование города вертикалей и его истории
Погрузитесь в атмосферу Генуи, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Сегодня в 19:00
13 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
179€144 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Православные реликвии и святые места Генуи: путешествие в духовное измерение
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Генуи, где каждый камень хранит истории веры и преданности
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€144 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Генуя - город контрастов: от Боккадассе до Нерви
Познакомьтесь с Генуей через её районы: от исторического центра до солнечных набережных Боккадассе и Нерви. Уникальный опыт ждет каждого
Начало: Piazza De Ferrari
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Православные артефакты в католических церквях Генуи: уникальный тур
Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Генуи. Экскурсия по православным артефактам в католических церквях - путешествие сквозь века
Сегодня в 19:00
13 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Христофор Колумб и Никколо Паганини: Следы великих генуэзцев
Пройдитесь по историческим местам Генуи, где переплетаются судьбы великого мореплавателя и гениального скрипача
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Авторская автомобильная экскурсия по историческому центру города и не только
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Dolce Vita: Портофино и два залива - Индивидуальная экскурсия в Генуе
Погрузитесь в итальянскую жизнь с экскурсией по Средиземноморью: Портофино, Санта-Маргарита и заливы ждут вас
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
€400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Очень много интересного узнали о городе. Всё очень увлекательно. Даже не заметили, как пролетело время. Очень благодарим Романа!
- ССветлана4 июня 2024Мирослава просто супер!!! Активная, позитивная, интересно преподносила информацию. Было нескучно!!!))) Нам очень понравилось!!! И даже помогла организовать маршрут в другом городе!!! В следующий раз обратимся только к ней!!!
- ЕЕвгения3 июня 2024Спасибо Роману за прекрасную экскурсию! Он по-настоящему влюблена в город, в котором живет и в работу, которую выполняет. Наши с мужем
- ААлександр3 июня 2024Роман, спасибо за отличную экскурсию и хорошее настроение, несмотря на проливной дождь! Очень подробная экскурсия, с хорошим удобным маршрутом, необычными
- GGregory3 июня 2024Экскурсия была очень интересная. Иляна прекрасно знает Геную и очень интересно рассказывает! Спасибо!
- AAharon2 июня 2024Знакомство с Лигурией мы (4) запланировали начать с Генуи. Нашим гидом была Мирослава. Как же все хорошо получилось Погода была отличная, но
- ААндрей27 мая 2024Мирослава - отличный гид с внушительным объемом знаний как в части исторической ретроспективы, так и в плане современной жизни северного побережья Италии. Было интересно на экскурсии, кроме того мы получили множество полезных советов и информации о маршрутах нашего дальнейшего путешествия.
- ААндрей25 мая 2024Были рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголок - своя история. Глубокие
- ААлла25 мая 2024Очень классная Мирослава! Абсолютное владение материалом, открытая, внимательная, обаятельная, влюбила нас в Геную с первых слов. Очень много полезной информации! Однозначно рекомендуем всем!
- ЕЕфим15 мая 2024Интересная экскурсия со множеством исторических фактов,неизвестных нам ранее. Иляна провела её высокопрофессионально в щадящем для нас, пожилых людей, ритме. Рекомендуем.
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