Индивидуальная
до 5 чел.
Генуя - город контрастов: от Боккадассе до Нерви
Познакомьтесь с Генуей через её районы: от исторического центра до солнечных набережных Боккадассе и Нерви. Уникальный опыт ждет каждого
Начало: Piazza De Ferrari или круизный терминал
«Экскурсию можно продолжить и доехать до района Нерви, который называют зелёным оазисом Генуи: здесь находится большой парк, набережная и пляжи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое автомобильно-пешеходное путешествие по Генуе
Авторская автомобильная экскурсия по историческому центру города и не только
«Из окна машины Генуя откроется вам во всей своей неповторимости: красивейшие улицы и площади, величественные строения в стиле либерти, живописная набережная, обрамлённая старинными виллами»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Dolce Vita: Портофино и два залива - Индивидуальная экскурсия в Генуе
Погрузитесь в итальянскую жизнь с экскурсией по Средиземноморью: Портофино, Санта-Маргарита и заливы ждут вас
«Здесь есть прекрасная набережная и вилла Дураццо-Чентурионе с садом, парком и замком»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€360
€400 за всё до 6 чел.
- ССергей21 ноября 2025Спасибо Мирославе за содержательную интересную увлекательную экскурсию. Время пролетело незаметно. Рекомендую всем туристам
- ННиколай2 ноября 2025Спасибо большое!
Яркий профессиональный гид, увлекательный рассказчик, все знающий о стране и теме тура.
Интересно и детям и взрослым!
По общему мнению - самая насыщенная и динамичная экскурсия!
- LLazar15 октября 2025Экскурсия по Лигурийскому побережью, которая включает в себя пешую прогулку по Санта Маргерита Лигури с посещением базилики Маргариты Антиохийской, виллы
- ЕЕлена2 августа 2025Мирослава провела для нас экскурсию по Портофино, показала самые лучшие локации, пляжи и маршруты для дальнейших путешествий по этому региону. Мы остались довольны выбранной экскурсией
- ВВладимир12 июля 2025Прекрасный день, полный впечатлений и интересный маршрут!
Мирослава молодец и умеет гармонично организовать передвижение, учесть все детали и особенности логистики, не
- SSergey8 июня 2025Очень интересная и красивая экскурсия по Лигурийскому побережью с Мирославой!!! Замечательный экскурсовод и очень хороший человек. Всем рекомендуем!
- TTatiana30 мая 2025Вспоминаю нашу поездку с Мирославой в Портофино с огромной благодарностью и теплотой! Путешествуем с друзьями очень много и, поэтому было
- KK29 мая 2025Супер экскурсия! Мирослава молодец! Нас было 5 человек 2 взрослых и 3 детей, дети весь маршрут прошли без нытья! Рекомендую
