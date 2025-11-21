читать дальше

очень много сомнений, как пройдет поездка. Мирослава предложила не совсем обычный для нас вид путешествия-электричкой и автобусом. (как правило берем индивидуальный трансфер) Но, все прошло просто великолепно, не смотря на не пунктуальность Итальянских железных дорог. Прочувствовали колорит местного населения, увидели красоты итальянских деревушек. И, конечно, несравненный Портофино! Огромная благодарность гиду за эту поездку! Все четко, с юмором, с подстройкой под клиента и его настроение. Мирослава интересный рассказчик, знаток и истории и современности. Нам очень с ней повезло. Это был лучший гид за наше путешествие по Средиземноморью. Выбирайте Мирославу в качестве гида- не пожалеете. (Не реклама! Знаю, как трудно найти хороших гидов)