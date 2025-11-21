Мои заказы

Экскурсии по набережной Генуя

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Генуя на русском языке, цены от €260, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Генуя: от порта до курорта
Пешая
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Генуя - город контрастов: от Боккадассе до Нерви
Познакомьтесь с Генуей через её районы: от исторического центра до солнечных набережных Боккадассе и Нерви. Уникальный опыт ждет каждого
Начало: Piazza De Ferrari или круизный терминал
«Экскурсию можно продолжить и доехать до района Нерви, который называют зелёным оазисом Генуи: здесь находится большой парк, набережная и пляжи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 5 чел.
Большое автомобильно-пешеходное путешествие по Генуе
На машине
6 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое автомобильно-пешеходное путешествие по Генуе
Авторская автомобильная экскурсия по историческому центру города и не только
«Из окна машины Генуя откроется вам во всей своей неповторимости: красивейшие улицы и площади, величественные строения в стиле либерти, живописная набережная, обрамлённая старинными виллами»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 4 чел.
Dolce Vita: Портофино и два залива
Пешая
6 часов
-
10%
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Dolce Vita: Портофино и два залива - Индивидуальная экскурсия в Генуе
Погрузитесь в итальянскую жизнь с экскурсией по Средиземноморью: Портофино, Санта-Маргарита и заливы ждут вас
«Здесь есть прекрасная набережная и вилла Дураццо-Чентурионе с садом, парком и замком»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€360€400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    21 ноября 2025
    Dolce Vita: Портофино и два залива
    Спасибо Мирославе за содержательную интересную увлекательную экскурсию. Время пролетело незаметно. Рекомендую всем туристам
  • Н
    Николай
    2 ноября 2025
    Dolce Vita: Портофино и два залива
    Спасибо большое!
    Яркий профессиональный гид, увлекательный рассказчик, все знающий о стране и теме тура.
    Интересно и детям и взрослым!
    По общему мнению - самая насыщенная и динамичная экскурсия!
  • L
    Lazar
    15 октября 2025
    Dolce Vita: Портофино и два залива
    Экскурсия по Лигурийскому побережью, которая включает в себя пешую прогулку по Санта Маргерита Лигури с посещением базилики Маргариты Антиохийской, виллы
    Дураццо с ее парком, а также морскую прогулку с посещением великолепного Портофино в сопровождении гида Мирославы, предоставленная Турагентством …, оставила самые прекрасные впечатления у нашей небольшой группы. Рекомендуем и агентство… и гида Мирославу.

  • Е
    Елена
    2 августа 2025
    Dolce Vita: Портофино и два залива
    Мирослава провела для нас экскурсию по Портофино, показала самые лучшие локации, пляжи и маршруты для дальнейших путешествий по этому региону. Мы остались довольны выбранной экскурсией
  • В
    Владимир
    12 июля 2025
    Dolce Vita: Портофино и два залива
    Прекрасный день, полный впечатлений и интересный маршрут!
    Мирослава молодец и умеет гармонично организовать передвижение, учесть все детали и особенности логистики, не
    упуская комментариев как истории, так и особенностей местного колорита! За короткий день мы успели очень много, она
    Рекомендуем этот маршрут с Мирославой! Будет интересно

  • S
    Sergey
    8 июня 2025
    Dolce Vita: Портофино и два залива
    Очень интересная и красивая экскурсия по Лигурийскому побережью с Мирославой!!! Замечательный экскурсовод и очень хороший человек. Всем рекомендуем!
  • T
    Tatiana
    30 мая 2025
    Dolce Vita: Портофино и два залива
    Вспоминаю нашу поездку с Мирославой в Портофино с огромной благодарностью и теплотой! Путешествуем с друзьями очень много и, поэтому было
    очень много сомнений, как пройдет поездка. Мирослава предложила не совсем обычный для нас вид путешествия-электричкой и автобусом. (как правило берем индивидуальный трансфер) Но, все прошло просто великолепно, не смотря на не пунктуальность Итальянских железных дорог. Прочувствовали колорит местного населения, увидели красоты итальянских деревушек. И, конечно, несравненный Портофино! Огромная благодарность гиду за эту поездку! Все четко, с юмором, с подстройкой под клиента и его настроение. Мирослава интересный рассказчик, знаток и истории и современности. Нам очень с ней повезло. Это был лучший гид за наше путешествие по Средиземноморью. Выбирайте Мирославу в качестве гида- не пожалеете. (Не реклама! Знаю, как трудно найти хороших гидов)

  • K
    K
    29 мая 2025
    Dolce Vita: Портофино и два залива
    Супер экскурсия! Мирослава молодец! Нас было 5 человек 2 взрослых и 3 детей, дети весь маршрут прошли без нытья! Рекомендую
    с детьми тоже! Весь маршрут спланирован и за 5 часов вы увидите все побережье. Поездка на кораблях и пеший маршрут крут! Ходили не много в общей сложности 8-9 км. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Генуя
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Генуя: от порта до курорта
  2. Большое автомобильно-пешеходное путешествие по Генуе
  3. Dolce Vita: Портофино и два залива
Какие места ещё посмотреть в Генуя
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Кафедральный собор
  3. Дворец Дожей
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Генуя в декабре 2025
Сейчас в Генуя в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Генуя, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Генуя. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025