Итальянское приключение с ноткой роскоши и романтики
Вас ждут роскошная Санта-Маргарита, звёздный Портофино, романтичный Камольи и сказочный пляж у древнего аббатства. Подстрою авторский маршрут под ваши желания, чтобы вы ощутили dolce vita как она есть.
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Описание
Что вас ожидает
Городок Камольи
Именно с него начнём наше путешествие по самым красивым уголкам двух заливов: Тиггулио и Райского. Камольи пестрит невероятно яркими вытянутыми домиками, которые раньше помогали морякам издалека узнать своё жилище. Это романтичное и живописное, словно с картины, место многие влюблённые пары выбирают для своей свадьбы.
Аббатство Сан-Фрутозо
Найдём его в небольшой бухте под крутым холмом. Здесь сохранился портик 13 века, под ним — гробница семьи Дориа. А у входа в аббатство расположился один из самых впечатляющих пляжей Лигурии с кристально чистой водой.
Бухта Портофино
Мы пройдём до смотровых площадок, откуда открывается просто невероятный вид на Портофино. Вы узнаете, как звёзды проводят здесь каникулы, и поймёте, почему же этот крохотный городок известен на весь мир.
Аристократическая Санта-Маргарита
Эта жемчужина Тигуллио была основана ещё в древнеримскую эпоху. Сейчас это один из самых лучших и живописных курортов Италии. Здесь есть прекрасная набережная и вилла Дураццо-Чентурионе с садом, парком и замком. Мы заглянем в несколько прекрасных базилик и святилище, искупаемся в море, попробуем портофинез и свежие морепродукты от местных рыбаков.
Организационные детали
- До места старта нужно добраться самостоятельно
- На маршруте мы совершим три морские прогулки около 15 минут каждая
- Если плохо переносите водные поездки, пишите заранее — изменим маршрут
Дополнительные расходы:
- Билеты на кораблик — общей стоимостью 20 евро/чел.
- Стрит-фуд — от 5 до 10 евро либо обед — от 25 евро (в траттории, пиццерии или ресторане в Портофино)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.