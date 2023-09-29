Dolce Vita: Портофино и два залива

Итальянское приключение с ноткой роскоши и романтики

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Хотите замедлиться и насладиться жизнью по-итальянски: тягуче-неторопливо, в приятном релаксе и волшебстве момента? Приглашаю на морскую прогулку по 4 жемчужинам Средиземноморья.

Вас ждут роскошная Санта-Маргарита, звёздный Портофино, романтичный Камольи и сказочный пляж у древнего аббатства. Подстрою авторский маршрут под ваши желания, чтобы вы ощутили dolce vita как она есть.
Dolce Vita: Портофино и два залива
Dolce Vita: Портофино и два залива
Dolce Vita: Портофино и два залива
Dolce Vita: Портофино и два залива
Dolce Vita: Портофино и два залива
Dolce Vita: Портофино и два залива
Dolce Vita: Портофино и два залива
Dolce Vita: Портофино и два залива
Dolce Vita: Портофино и два залива
Dolce Vita: Портофино и два залива
Dolce Vita: Портофино и два залива
Dolce Vita: Портофино и два залива
Dolce Vita: Портофино и два залива
Dolce Vita: Портофино и два залива
Ближайшие даты:
29
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сен
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Описание

Что вас ожидает

Городок Камольи

Именно с него начнём наше путешествие по самым красивым уголкам двух заливов: Тиггулио и Райского. Камольи пестрит невероятно яркими вытянутыми домиками, которые раньше помогали морякам издалека узнать своё жилище. Это романтичное и живописное, словно с картины, место многие влюблённые пары выбирают для своей свадьбы.

Аббатство Сан-Фрутозо

Найдём его в небольшой бухте под крутым холмом. Здесь сохранился портик 13 века, под ним — гробница семьи Дориа. А у входа в аббатство расположился один из самых впечатляющих пляжей Лигурии с кристально чистой водой.

Бухта Портофино

Мы пройдём до смотровых площадок, откуда открывается просто невероятный вид на Портофино. Вы узнаете, как звёзды проводят здесь каникулы, и поймёте, почему же этот крохотный городок известен на весь мир.

Аристократическая Санта-Маргарита

Эта жемчужина Тигуллио была основана ещё в древнеримскую эпоху. Сейчас это один из самых лучших и живописных курортов Италии. Здесь есть прекрасная набережная и вилла Дураццо-Чентурионе с садом, парком и замком. Мы заглянем в несколько прекрасных базилик и святилище, искупаемся в море, попробуем портофинез и свежие морепродукты от местных рыбаков.

Организационные детали

  • До места старта нужно добраться самостоятельно
  • На маршруте мы совершим три морские прогулки около 15 минут каждая
  • Если плохо переносите водные поездки, пишите заранее — изменим маршрут

Дополнительные расходы:

  • Билеты на кораблик — общей стоимостью 20 евро/чел.
  • Стрит-фуд — от 5 до 10 евро либо обед — от 25 евро (в траттории, пиццерии или ресторане в Портофино)

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
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