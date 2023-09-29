Хотите замедлиться и насладиться жизнью по-итальянски: тягуче-неторопливо, в приятном релаксе и волшебстве момента? Приглашаю на морскую прогулку по 4 жемчужинам Средиземноморья. Вас ждут роскошная Санта-Маргарита, звёздный Портофино, романтичный Камольи и сказочный пляж у древнего аббатства. Подстрою авторский маршрут под ваши желания, чтобы вы ощутили dolce vita как она есть.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Городок Камольи

Именно с него начнём наше путешествие по самым красивым уголкам двух заливов: Тиггулио и Райского. Камольи пестрит невероятно яркими вытянутыми домиками, которые раньше помогали морякам издалека узнать своё жилище. Это романтичное и живописное, словно с картины, место многие влюблённые пары выбирают для своей свадьбы.

Аббатство Сан-Фрутозо

Найдём его в небольшой бухте под крутым холмом. Здесь сохранился портик 13 века, под ним — гробница семьи Дориа. А у входа в аббатство расположился один из самых впечатляющих пляжей Лигурии с кристально чистой водой.

Бухта Портофино

Мы пройдём до смотровых площадок, откуда открывается просто невероятный вид на Портофино. Вы узнаете, как звёзды проводят здесь каникулы, и поймёте, почему же этот крохотный городок известен на весь мир.

Аристократическая Санта-Маргарита

Эта жемчужина Тигуллио была основана ещё в древнеримскую эпоху. Сейчас это один из самых лучших и живописных курортов Италии. Здесь есть прекрасная набережная и вилла Дураццо-Чентурионе с садом, парком и замком. Мы заглянем в несколько прекрасных базилик и святилище, искупаемся в море, попробуем портофинез и свежие морепродукты от местных рыбаков.

Организационные детали

До места старта нужно добраться самостоятельно

На маршруте мы совершим три морские прогулки около 15 минут каждая

Если плохо переносите водные поездки, пишите заранее — изменим маршрут

Дополнительные расходы: