Идеальное время для экскурсии - с июня по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а море ласковое. В это время комфортно наслаждаться морскими прогулками и пешими прогулками по живописным местам. Май и октябрь также подходят для путешествия, но могут быть прохладнее и менее людными. В остальные месяцы, несмотря на возможные дожди и более низкие температуры, всё равно можно насладиться красотой Генуи, хотя некоторые пляжи могут быть закрыты.

Желаете ли вы насладиться медленным течением жизни, окунуться в атмосферу релакса и волшебства? Экскурсия «Dolce Vita: Портофино и два залива» приглашает вас в путешествие по самым очаровательным уголкам Средиземноморья.Вас ожидает

встреча с роскошной Санта-Маргаритой, знаменитым Портофино, романтическим Камольи и уникальным пляжем у древнего аббатства. Каждый шаг этой экскурсии позволит вам прочувствовать истинное dolce vita, наслаждаясь красотами Италии, её историей и вкуснейшей кухней. Мы подстроим маршрут под ваши предпочтения, чтобы каждый момент путешествия оставался в вашей памяти как незабываемое приключение. Подарите себе день, полный открытий и ярких впечатлений, в компании великолепных видов, исторических архитектурных шедевров и неповторимого итальянского гостеприимства

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Городок Камольи

Именно с него начнём наше путешествие по самым красивым уголкам двух заливов: Тиггулио и Райского. Камольи пестрит невероятно яркими вытянутыми домиками, которые раньше помогали морякам издалека узнать своё жилище. Это романтичное и живописное, словно с картины, место многие влюблённые пары выбирают для своей свадьбы.

Аббатство Сан-Фрутозо

Найдём его в небольшой бухте под крутым холмом. Здесь сохранился портик 13 века, под ним — гробница семьи Дориа. А у входа в аббатство расположился один из самых впечатляющих пляжей Лигурии с кристально чистой водой.

Бухта Портофино

Мы пройдём до смотровых площадок, откуда открывается просто невероятный вид на Портофино. Вы узнаете, как звёзды проводят здесь каникулы, и поймёте, почему же этот крохотный городок известен на весь мир.

Аристократическая Санта-Маргарита

Эта жемчужина Тигуллио была основана ещё в древнеримскую эпоху. Сейчас это один из самых лучших и живописных курортов Италии. Здесь есть прекрасная набережная и вилла Дураццо-Чентурионе с садом, парком и замком. Мы заглянем в несколько прекрасных базилик и святилище, искупаемся в море, попробуем портофинез и свежие морепродукты от местных рыбаков.

Организационные детали

До места старта нужно добраться самостоятельно

На маршруте мы совершим три морские прогулки около 15 минут каждая

Если плохо переносите водные поездки, пишите заранее — изменим маршрут

Дополнительные расходы: