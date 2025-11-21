Погрузитесь в итальянскую жизнь с экскурсией по Средиземноморью: Портофино, Санта-Маргарита и заливы ждут вас
Желаете ли вы насладиться медленным течением жизни, окунуться в атмосферу релакса и волшебства? Экскурсия «Dolce Vita: Портофино и два залива» приглашает вас в путешествие по самым очаровательным уголкам Средиземноморья.
Вас ожидает читать дальшеуменьшить
встреча с роскошной Санта-Маргаритой, знаменитым Портофино, романтическим Камольи и уникальным пляжем у древнего аббатства.
Каждый шаг этой экскурсии позволит вам прочувствовать истинное dolce vita, наслаждаясь красотами Италии, её историей и вкуснейшей кухней.
Мы подстроим маршрут под ваши предпочтения, чтобы каждый момент путешествия оставался в вашей памяти как незабываемое приключение.
Подарите себе день, полный открытий и ярких впечатлений, в компании великолепных видов, исторических архитектурных шедевров и неповторимого итальянского гостеприимства
Идеальное время для экскурсии - с июня по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а море ласковое. В это время комфортно наслаждаться морскими прогулками и пешими прогулками по живописным местам. Май и октябрь также подходят для путешествия, но могут быть прохладнее и менее людными. В остальные месяцы, несмотря на возможные дожди и более низкие температуры, всё равно можно насладиться красотой Генуи, хотя некоторые пляжи могут быть закрыты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Городок Камольи
Аббатство Сан-Фрутозо
Бухта Портофино
Аристократическая Санта-Маргарита
Вилла Дураццо-Чентурионе
Описание экскурсии
Городок Камольи
Именно с него начнём наше путешествие по самым красивым уголкам двух заливов: Тиггулио и Райского. Камольи пестрит невероятно яркими вытянутыми домиками, которые раньше помогали морякам издалека узнать своё жилище. Это романтичное и живописное, словно с картины, место многие влюблённые пары выбирают для своей свадьбы.
Аббатство Сан-Фрутозо
Найдём его в небольшой бухте под крутым холмом. Здесь сохранился портик 13 века, под ним — гробница семьи Дориа. А у входа в аббатство расположился один из самых впечатляющих пляжей Лигурии с кристально чистой водой.
Бухта Портофино
Мы пройдём до смотровых площадок, откуда открывается просто невероятный вид на Портофино. Вы узнаете, как звёзды проводят здесь каникулы, и поймёте, почему же этот крохотный городок известен на весь мир.
Аристократическая Санта-Маргарита
Эта жемчужина Тигуллио была основана ещё в древнеримскую эпоху. Сейчас это один из самых лучших и живописных курортов Италии. Здесь есть прекрасная набережная и вилла Дураццо-Чентурионе с садом, парком и замком. Мы заглянем в несколько прекрасных базилик и святилище, искупаемся в море, попробуем портофинез и свежие морепродукты от местных рыбаков.
Организационные детали
До места старта нужно добраться самостоятельно
На маршруте мы совершим три морские прогулки около 15 минут каждая
Если плохо переносите водные поездки, пишите заранее — изменим маршрут
Дополнительные расходы:
Билеты на кораблик — общей стоимостью 20 евро/чел.
Стрит-фуд — от 5 до 10 евро либо обед — от 25 евро (в траттории, пиццерии или ресторане в Портофино)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирослава — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провела экскурсии для 1214 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Мирослава. Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, в окружении итальянской архитектуры. Семь лет назад жизнь привела меня в Италию: я влюбилась в Геную и читать дальшеуменьшить
генуэзца. Начав исследовать прекрасный регион Лигурия, поняла, что это одно из самых красивых мест на планете, раскрывающее истинную итальянскую «дольче вита». Получила лицензию туристического гида и поступила в Университет Генуи изучать культурное наследие, историю искусств Генуи и Лигурии. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и покажу блистательную Геную и самое живописное побережье Италии. Подскажу, как провести время после экскурсии и где остановиться. Раскрою самые красивые места региона и ресторанчики, которые посещаем мы, местные жители. От вашего путешествия останутся невероятные воспоминания. Добро пожаловать в Дольче Вита!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
Спасибо Мирославе за содержательную интересную увлекательную экскурсию. Время пролетело незаметно. Рекомендую всем туристам
+1
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Евгения
Несмотря на серьезную жару Мирославе удалось показать мне все самое интересное на побережье, дать мне возможность искупаться, вкусно пообедать, очень интересно поговорить обо всем.
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K
K
Супер экскурсия! Мирослава молодец! Нас было 5 человек 2 взрослых и 3 детей, дети весь маршрут прошли без нытья! Рекомендую с детьми тоже! Весь маршрут спланирован и за 5 часов вы увидите все побережье. Поездка на кораблях и пеший маршрут крут! Ходили не много в общей сложности 8-9 км. Рекомендую!
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Е
Елена
Мирослава провела для нас экскурсию по Портофино, показала самые лучшие локации, пляжи и маршруты для дальнейших путешествий по этому региону. Мы остались довольны выбранной экскурсией
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L
Lazar
Экскурсия по Лигурийскому побережью, которая включает в себя пешую прогулку по Санта Маргерита Лигури с посещением базилики Маргариты Антиохийской, виллы Дураццо с ее парком, а также морскую прогулку с посещением великолепного Портофино в сопровождении гида Мирославы, предоставленная Турагентством …, оставила самые прекрасные впечатления у нашей небольшой группы. Рекомендуем и агентство… и гида Мирославу.
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Н
Николай
Спасибо большое! Яркий профессиональный гид, увлекательный рассказчик, все знающий о стране и теме тура. Интересно и детям и взрослым! По общему мнению - самая насыщенная и динамичная экскурсия!
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