Семейные развлекательные экскурсии Катании

Найдено 4 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Катании на русском языке, цены от €67. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первое свидание с Катанией
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Первое свидание с Катанией
Познакомиться с невероятной архитектурой, историей и кухней
Начало: Дуомской площади
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
67 за всё до 5 чел.
Путешествие на вулкан Этна
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
14 отзывов
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы и посещение семейной винодельни
Начало: На ресепшн отеля туриста или в условленном месте
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
О судьбе города, неразрывно связанного с морем и с вулканом Этна
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150 за всё до 10 чел.
Катания - город у подножия вулкана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Катания - город у подножия вулкана
Ощутить атмосферу места, не раз разрушенного вулканом Этна, увидеть его контрасты и услышать историю
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    4 июня 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Нашем гидом на путешествии была Наталья. Она очень образованный гид, значки много о вулкане и о острове Сицилии. Также очень грамотно составила маршрут. Мы узнали очень много нового и интересного. Мы отлично провели день в путешествие и рекомендуем гида Наталью.
  • В
    Виктория
    29 мая 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Очень понравилась экскурсия на вулкан Этна с Натальей. Помимо интересных и познавательных рассказов о вулкане и его действии, прохождении вокруг
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    нижних двух краторов, получили исчерпывающую информацию о жизни на Сицилии и сицилианцах, посетили бесплатную дегустацин вин и мёда в одном и семейных местных хозяйств. И даже спустились с фонариками в лавовый грот, где увидели путь, по которому лава текла под землёй и выходила наружу.

    Очень понравилась экскурсия на вулкан Этна с Натальей. Помимо интересных и познавательных рассказов о вулкане иОчень понравилась экскурсия на вулкан Этна с Натальей. Помимо интересных и познавательных рассказов о вулкане и
  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Катания - город у подножия вулкана
    Спасибо Елене за интересную экскурсию. Даже дождь не помешал нам увидеть все запланированное и ещё немного добавочно. Елена нашла выход из сложившихся неблагоприятных погодных условий, перестроила маршрут и смогла нам все показать. Все прошло замечательно.
  • М
    Марина
    21 мая 2024
    Путешествие на вулкан Этна
    Отличное,познавательное и насыщенное путешествие с Сергеем. Мы остались в восторге,всем рекомендуем.
    Отличное,познавательное и насыщенное путешествие с СергеемОтличное,познавательное и насыщенное путешествие с СергеемОтличное,познавательное и насыщенное путешествие с СергеемОтличное,познавательное и насыщенное путешествие с СергеемОтличное,познавательное и насыщенное путешествие с Сергеем
  • И
    Илья
    17 мая 2024
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Спасибо Татьяне за отличную экскурсию и интеллигентное общение. Катания произвела впечатление и раскрылась с разных сторон. Исторические детали, основные достопримечательности и любопытные нюансы о современном городе - то, что нам было нужно для первого знакомства.
  • j
    jurij
    9 мая 2024
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Были на пешеходной прогулке по Катании с Татьяной. Очень интересных 3.3 часа. Великолепный гид. Всем советую,не пожалеете.
  • И
    Иван
    4 мая 2024
    Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
    Не могу не поделиться своим восторгом от экскурсий с Татьяной! Провели два незабываемых дня, полных захватывающих приключений. Первый день мы погрузились
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    в атмосферу Катании, благодаря Татьяне узнали множество интересных фактов о городе. Второй день был по-настоящему захватывающим: экскурсия на вулкан Этна и в Сиракузы была великолепной! Татьяна не только профессионально рассказывала о достопримечательностях, но и быстро адаптировала маршрут под наши пожелания. Благодаря ей мы получили максимум удовольствия от поездки. Спасибо, Татьяна, за такие незабываемые впечатления!

  • О
    Олеся
    27 апреля 2024
    Первое свидание с Катанией
    Янина провела нам замечательную экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Янина рассказала много фактов о городе, о его истории, о
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    том кем он был отстроен, о людях, о их ценностях, легенды, истории о монахах, здание университета и его история и много другого. Показала нам город изнутри. Без нее эти яркие и насыщеные факты было бы найти довольно сложно, если вообще возможно. История про покровительство святой Агаты и отношение местных жителей к этому. Это очень очень интересно. Ты начинаешь понимать и чувствовать город, его суть, характер людей, из чего все складывалось. Рассказала про вулкан, что выращивают вокруг, где приминяют. Возле сувенирной лавочки Янина рассказала интересные легенды о значении некоторых символик-сувениров, которые встречаются на Сицилии, рассказала об истории кукол для театра. Помимо этого Янина дала множество рекомендаций где покушать, что попробовать, что можно купить в супермаркете на подарочки и где этот супермаркет. Показала место, где готовят аранчино на месте. Это были самые вкусные аранчино, которые мы за неделю отпуска пробовали на Сицилии! Причём место абсолютно не примечательное. Пока не откроешь меню не поймешь, что они готовят аранчино. Время пролетело быстро. И только на следующий день, гуляя по городу и заново открывая его для себя, мы поняли как много мест мы посетили в рамках экскурсии. Янина живёт 29 лет на Сицилии. Её трепетное отношение и любовь к городу очень чувствуется, и это делает экскурсию особенно интересной. Рекомендую от души!

  • Е
    Егор
    31 марта 2024
    Первое свидание с Катанией
    Экскурсию проводила гид Янина, за 2,5 часа она познакомила нас с городом Катания, рассказав много интересного и полезного. Ответила на все наши вопросы и предоставила дополнительную информацию.
  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Первое свидание с Катанией
    Экскурсия по Катании очень понравилась. Интересно и познавательно. Но проводила нам ее не Виктория, а Янина. Как мы поняли, это коллеги. Рекомендуем при посещении Катании взять эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Катании в категории «Можно с детьми»

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  3. Катания - дочь Этны: история, архитектура и легенды
  4. Катания - город у подножия вулкана
Сколько стоит экскурсия по Катании в июне 2024
Сейчас в Катании в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 экскурсии от 67 до 350. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Катании (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Можно с детьми», 92 ⭐ отзыва, цены от €67. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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