Тоскана неисчерпаема, и все, кто путешествует неоднократно и самостоятельно, стремятся насладиться тосканскими городами не лежащими на туристических маршрутах. Это очень милые, уютные города, полные спокойствия, изысканности, фактически изолированные от суеты и скорости жизни.

Всего в 20 километрах от Пизы расположилась его соседка - тихая, изысканная, почти изоливованная от суеты. Она не заманивает сенсационными памятниками как это делает Пиза или Флоренция, но и у этого милого городка есть свои преоритеты. За мощными стенами и бастионами, в лабиринтах узеньких средневековых улиц, многочисленных романских церквях и ренессансных дворцах, прячет Лукка своё обаяние элегантная Лукка.

Во время нашей двухчасовой экскурсии 🧭, прогуливаясь по крепостной стене - XVI в., поговорим о военной архитектуре, о нелёгких деньках Республики и о могущественных врагах, о горожанах и их судьбах, об опере и композиторе Джакомо Пуччини, о впечатляющих луккских дворцах, о романских соборах и церквях и, конечно, о легендах и реальных историях, которыми полна Лукка.

Полюбуемся церковью "San Michele in foro" с его воздушным фасадом. Пройдёмся по главной улице виа Филлунго с множеством современных магазинов с витринами в стиле Либерти, где расположились бутики известных итальянских марок (Missoni, Armani, Max Mara), к площади Анфитеатра и древнейшей Базилики Сан Фредиано, к башне Гуиниджи, на вершине которой растут вековые карликовые дубы. Уверяю Вас, об этом городе останутся самые прекрасные впечатления!