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"Маленькая, непобедимая Республика Лукка"

Likhota I.
Likhota I. – Гид из Лукки
"Маленькая, непобедимая Республика Лукка"
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"Маленькая, непобедимая Республика Лукка"
"Маленькая, непобедимая Республика Лукка"

Что вы увидите

  • Кафедральный собор
  • площадь амфитеатра
  • множество красивых церквей
  • дом-музей Пуччини
Тоскана неисчерпаема, и все, кто путешествует неоднократно и самостоятельно, стремятся насладиться тосканскими городами не лежащими на туристических маршрутах. Это очень милые, уютные города, полные спокойствия, изысканности, фактически изолированные от суеты и скорости жизни.
Всего в 20 километрах от Пизы расположилась его соседка - тихая, изысканная, почти изоливованная от суеты. Она не заманивает сенсационными памятниками как это делает Пиза или Флоренция, но и у этого милого городка есть свои преоритеты. За мощными стенами и бастионами, в лабиринтах узеньких средневековых улиц, многочисленных романских церквях и ренессансных дворцах, прячет Лукка своё обаяние элегантная Лукка.
Во время нашей двухчасовой экскурсии 🧭, прогуливаясь по крепостной стене - XVI в., поговорим о военной архитектуре, о нелёгких деньках Республики и о могущественных врагах, о горожанах и их судьбах, об опере и композиторе Джакомо Пуччини, о впечатляющих луккских дворцах, о романских соборах и церквях и, конечно, о легендах и реальных историях, которыми полна Лукка.
Полюбуемся церковью "San Michele in foro" с его воздушным фасадом. Пройдёмся по главной улице виа Филлунго с множеством современных магазинов с витринами в стиле Либерти, где расположились бутики известных итальянских марок (Missoni, Armani, Max Mara), к площади Анфитеатра и древнейшей Базилики Сан Фредиано, к башне Гуиниджи, на вершине которой растут вековые карликовые дубы. Уверяю Вас, об этом городе останутся самые прекрасные впечатления!
Что входит
  • 2-х часовая экскурсия
Что не входит
  • билеты в кафедральный собор и другие музеи
Начало
🚩 Лукка, piazzale Verdi
Место завершения
🏁 Лукка, площадь Амфитеатра
"Маленькая, непобедимая Республика Лукка"
"Маленькая, непобедимая Республика Лукка"
"Маленькая, непобедимая Республика Лукка"
"Маленькая, непобедимая Республика Лукка"
"Маленькая, непобедимая Республика Лукка"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Likhota I.
Likhota I.
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