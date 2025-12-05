Приглашаем вас на экскурсию по живописному кварталу Брера и его знаменитой картинной галерее в Милане.
Вы увидите шедевры мастеров эпохи Возрождения, прогуляетесь по уютным улочкам богемного района и откроете для себя вкус ломбардских вин. Погрузитесь в атмосферу искусства и истории, ощутив уникальный дух старого Милана!
Описание экскурсииПриглашаем вас на увлекательную экскурсию по одному из самых живописных и культурно насыщенных уголков Милана – кварталу Брера и картинной галерее Брера! Богатство искусства эпохи Возрождения Картинная галерея Брера — крупнейшая художественная галерея Ломбардии, где собраны лучшие произведения мастеров североитальянской живописи. Вы увидите шедевры Джентиле да Фабриано, Андреа Мантеньи, Джованни Беллини и Виторе Карпаччо, Веронезе,Тинторетто, Караваджо. а также знаменитые портреты Тициана и Лоренцо Лотто. В «Наполеоновском» зале вас ждут монументальные работы Беллини. А в зале шедевров увидим работы Рафаэля, Браманте и Пьеро делла Франческа. Знакомство с уникальной историей квартала Брера. Брера — это не только место, где сосредоточено искусство, но и район с особенной атмосферой. Прогуляйтесь по его уютным улочкам, где миланцы любят встречаться с друзьями. Мы расскажем вам об истории этого богемного уголка и о том, как он стал культурным центром старого Милана. После погружения в мир искусства вас ждёт прогулка по известным остериям Бреры или дегустация лучших ломбардских вин в одном из баров на улице Fiori Chiari. Продолжитеьность тура 1,5 часа. в картинной галерее - 1 час. Маршрут эксурсии:
- Начало на площади Ла Скала.
- Посещение главных залов картинной галереи Брера.
- Осмотр фресок Браманте и Луини, работы Караваджо «Ужин в Эммаусе» и «Тайной вечери» Рубенса.
- Прогулка по старинным улочкам Бреры с рассказом о его истории и культурных традициях. Погрузитесь в атмосферу старого Милана, ощутите дух эпохи Возрождения и узнайте, как искусство и культура Ломбардии отличались от Тосканы и Рима. Брера оставит в вашем сердце незабываемые впечатления!
Картинная галерея закрыта по понедельникам. Можно закзать экскурсю все дни кроме понедельника от 10.00 до 16.00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет в музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вход в Галерею Брэра
Завершение: Фиори Кияри квартал или у картинной галереи Брэра
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
5 дек 2025
Галина — прекрасный гид, знает и любит Милан. Три часа прошли на одном дыхании. Рекомендую всем!
