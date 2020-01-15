2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мечта соединиться с морем

Именно по каналам Навильо Гранде в Милан приплывали мраморные блоки для строительства Дуомо, а сейчас — безустанно курсируют гондолы. Это самый романтичный район Милана, где собираются свободные художники, артисты, независимые музыканты. Мы составим им компанию и прогуляемся вдоль берегов, где ютятся антуражные бары и кафе, антикварные магазины и книжные лавки.

Район Навильи — отдушина мегаполиса, где можно с интересом провести время как днем, так и вечером. Вы заглянете в переулок Прачек, канал которого до сих пор оборудован под нужды мойщиц, увидите первый в Европе искусственный шлюз, который усовершенствовал Леонардо да Винчи, и узнаете об особенностях местных коммуналок. Слушая рассказ о прошлом Милана и его современной жизни, вы зайдете во дворик художников, осмотрите здание Базилики IV века, где хранились мощи волхвов, и средневековые городские ворота.