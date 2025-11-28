2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу богемного Милана, где искусство и история сливаются в районе Навильи
Милан не только мода и Дуомо, но и тайны старинных каналов Навильи, вдохновляющие истории и уютные уголки.
Во время прогулки по району Навильи вы узнаете, как Леонардо да Винчи оставил свой читать дальшеуменьшить
след в истории города, проектировав местные каналы. Эта местность известна своими кафе, антикварными магазинами и творческой атмосферой.
Вы увидите первый в Европе искусственный шлюз, посетите уникальные места, которые остаются вне туристических маршрутов, и познакомитесь с местной интеллигенцией. Наша экскурсия - это возможность не просто увидеть Милан, но и почувствовать его настоящий ритм
Именно по каналам Навильо Гранде в Милан приплывали мраморные блоки для строительства Дуомо, а сейчас — безустанно курсируют гондолы. Это самый романтичный район Милана, где собираются свободные художники, артисты, независимые музыканты. Мы составим им компанию и прогуляемся вдоль берегов, где ютятся антуражные бары и кафе, антикварные магазины и книжные лавки.
Район Навильи — отдушина мегаполиса, где можно с интересом провести время как днем, так и вечером. Вы заглянете в переулок Прачек, канал которого до сих пор оборудован под нужды мойщиц, увидите первый в Европе искусственный шлюз, который усовершенствовал Леонардо да Винчи, и узнаете об особенностях местных коммуналок. Слушая рассказ о прошлом Милана и его современной жизни, вы зайдете во дворик художников, осмотрите здание Базилики IV века, где хранились мощи волхвов, и средневековые городские ворота.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Экскурсия полностью пешеходная, дополнительные расходы не предполагаются
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Genova
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провели экскурсии для 7412 туристов
Я — культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года: видела, как Италия меняется, но одно остаётся неизменным — люди хотят чувствовать себя желанными гостями, а не частью читать дальшеуменьшить
потока.
С 2016 по 2022 год мы с коллегами проводили ежедневные групповые экскурсии для крупной сети. Опыт огромный, но формат — бездушный. Поэтому мы ушли и создали свой подход: камерные мини-группы, авторские экскурсии, много внимания и человеческого тепла.
Мы знаем, как бывает сложно в новой стране, поэтому всегда на связи и рады помочь с любыми вопросами — от расписаний до ресторанов.
В нашей команде — только лицензированные гиды, любящие свою работу так же сильно, как Италию.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Наталья очень ответственный экскурсовод!! Вместо 1:30 минут отработала с нами целых 2 часа!!! Вложила информацию на 💯показала и посоветовала самые интересные рестораны и места!! Очень понравилось 🥰💐
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А
Александр
26.09.24 мы с супругой выбрали экскурсию богемный Милан. Хоть нам не повезло с погодой. Был тягучий дождь. Но плохую скрасила наш экскурсовод своими интересными историями. Экскурсию проводила Наталья, очень хорошо читать дальшеуменьшить
разбирается в истории. Много говорила о сегодняшнем Милане, культуре, особенностях, магазинах и бутиках. Были в старой прачечной, в порту, на шлюзах реконструируемых Леонардо да Винчи. Вообще мы случайно встретились с Натальей второй раз. Очень позитивный экскурсовод, рекомендуем.
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Е
Елена
Спасибо Наталии. Она показала Милан таким, о котором мы не знали, и даже не догадывались. Вековая история Милана уживается с радостным, веселым времяпровождением в богемном, солнечном Навильи. Погода усилила это впечатление
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Ольга
Удивительное место Навильо гранде, с прекрасным гидом Алиной. Экскурсия прошла на одном дыхании
+2
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Алёна
Очень интересная экскурсия по классному и очень живому району Милана. Однозначно стоит посетить ее еще в начале поездки в Милан, чтобы успеть последовать полезным советам гида и выбрать оригинальные и качественные подарки и сувениры семье и друзьям.
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Гульнара
Экскурсию провела Наталья. Прошлись по каналам Милана. Интересный район. Гуляли в районе 18.00 в это время народа было мало. Для проведения досуга и расширения кругозора в отношении изучения Милана, рекомендую эту экскурсию.
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