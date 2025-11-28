2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Милан не только мода и Дуомо, но и тайны старинных каналов Навильи, вдохновляющие истории и уютные уголки.Во время прогулки по району Навильи вы узнаете, как Леонардо да Винчи оставил свой

след в истории города, проектировав местные каналы. Эта местность известна своими кафе, антикварными магазинами и творческой атмосферой. Вы увидите первый в Европе искусственный шлюз, посетите уникальные места, которые остаются вне туристических маршрутов, и познакомитесь с местной интеллигенцией. Наша экскурсия - это возможность не просто увидеть Милан, но и почувствовать его настоящий ритм

Описание экскурсии

Мечта соединиться с морем

Именно по каналам Навильо Гранде в Милан приплывали мраморные блоки для строительства Дуомо, а сейчас — безустанно курсируют гондолы. Это самый романтичный район Милана, где собираются свободные художники, артисты, независимые музыканты. Мы составим им компанию и прогуляемся вдоль берегов, где ютятся антуражные бары и кафе, антикварные магазины и книжные лавки.

Район Навильи — отдушина мегаполиса, где можно с интересом провести время как днем, так и вечером. Вы заглянете в переулок Прачек, канал которого до сих пор оборудован под нужды мойщиц, увидите первый в Европе искусственный шлюз, который усовершенствовал Леонардо да Винчи, и узнаете об особенностях местных коммуналок. Слушая рассказ о прошлом Милана и его современной жизни, вы зайдете во дворик художников, осмотрите здание Базилики IV века, где хранились мощи волхвов, и средневековые городские ворота.

Организационные детали