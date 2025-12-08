Мои заказы

Святые и не святые. Милан - от древних базилик до модных каналов

Путешествие сквозь века: от святого Амвросия до динамичного квартала Навильи с каналами
Эта экскурсия — о контрастах Милана, где древние базилики соседствуют с модными кварталами, а дух раннего христианства — с ароматом кофе и звоном бокалов на набережных каналов.

Мы пройдём путь от 4 века до 21-го, проследим, как святость и повседневность уживаются в сердце города, и почувствуем, что делает Милан таким особенным.
Описание экскурсии

Базилики 4 века — колыбель христианского Милана

Когда-то Милан, а не Рим, был столицей Римской империи. Здесь был принят Миланский эдикт — именно он дал христианству свободу. Великий святой Амвросий построил первые базилики города — за тысячу лет до Дуомо. Мы посетим три из них, сохранивших не только древние мозаики, но и атмосферу первых веков веры.

Святой Амвросий и его время

Вы узнаете, почему до сих пор каждый миланец чувствует влияние святого Амвросия, услышите о святой Наталье и месте, где хранятся её мощи, а также о чудесах, происходящих здесь и сегодня.

Контрасты современности — прогулка по Корсо Тичинезе

После встречи с вечным — немного земного. Мы оставим за спиной базилики и отправимся по одной из самых колоритных улиц Милана — Корсо Тичинезе, где бутики дизайнеров соседствуют с антикварными лавками и ароматом свежесваренного кофе.

Каналы Навильи — сердце современного Милана

Финал маршрута — квартал Навильи, где жизнь города кипит в барах, галереях и у воды. Здесь можно сделать остановку на классический аперитив или просто насладиться атмосферой итальянского вечера. Как опция — прогулка к церкви Святого Христофора и рассказ о её необычных легендах, включая историю о «псоглавцах».

А ещё:

  • вы увидите колонну, которую прозвали «способом прямой связи с Адом»
  • познакомитесь с капеллой, священной для циркачей и носильщиков
  • узнаете, почему в одном из переулков прачками были исключительно мужчины
  • услышите историю о Мадонне, в которую, по легенде, вселился Сатана

Организационные детали

  • Дресс-код: закрытые плечи и колени, отсутствие головных уборов у мужчин
  • Вход в базилики бесплатный, капеллы — €2–3
  • Аперитив на Навильи — €10–12

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Metro Sant’Ambrogio
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Артур
Артур — ваш гид в Милане
Провёл экскурсии для 286 туристов
Люблю Милан давно. Переживал, что безответно, поэтому решил узнать его по-настоящему. В прошлом преподавал мировую культуру в университете. Обожаю Средневековье, страдающее и не очень. Люблю раскрывать городские тайны и загадки.
читать дальше

Пишу книгу о Милане, потому что считаю его незаслуженно недооцененным. Могу бесконечно рассказывать о городе и окрестностях, церквях и современных музеях, старинных палаццо и модерновых небоскрёбах. Также считаю, что без похода в тратторию, чашки caffè normale с бриошью в баре за углом, и, конечно, aperitivo город не узнать. Жду новых знакомств и впечатлений!

