Всё, что вы хотели знать о Дуомо и окрестностях, но боялись спросить

Побывать внутри шедевра «пламенеющей готики», где погибали, предавали, торговали и креативили
Дуомо — это символ Милана и олицетворение готики. Здесь хранится одна из сокровенных христианских святынь — Святой Гвоздь.

На протяжении веков в Дуомо кипели страсти исторического размаха, и сегодня он — отдельная вселенная, где переплетаются вера, политика и искусство. Из современности мы сделаем шаг в Средневековье, чтобы разгадать некоторые секреты Милана.
Всё, что вы хотели знать о Дуомо и окрестностях, но боялись спросить© Артур
Описание экскурсии

  • Piazza Liberty и статуя Свободы
  • Ринашенте — самый-самый универмаг, его витрины и история
  • Площадь Фонтана и страшный теракт в Милане
  • Luini, Peck и Starbucks — фастфуд, кофе и деликатесы
  • Спрятанные церкви и хитрые алтари — от Святого Готтарда к Святому Сатиру
  • Piazza Mercanti и победа «третьего сословия»

Вы узнаете:

  • почему Дуомо называют не только шедевром «пламенеющей готики», но и символом величия, логистики и вечного долгостроя
  • сколько в мире Святых Гвоздей, где они хранятся и чем уникален тот, что в Милане
  • каким образом площадь Либерти, подпольный Apple Store и сэр Норман Фостер оказались в одной истории
  • почему глава святой Фёклы в Дуомо считается честной и бывают ли «нечестные» реликвии
  • как миланцы придумали способ заставить туристов издеваться над туринским быком — символом столицы Пьемонта

А ещё я расскажу:

  • о солнечном меридиане, святом Варфоломее и тайнах малых шедевров Сан-Готтардо, Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро и Сан-Бернардино-алле-Осса
  • о встрече Муссолини с Римским Форумом в самом сердце Милана
  • о Маурицио Каттелане и его L. O. V. E. story — провокации современного искусства
  • где и как родился Starbucks и почему без Милана не обошлось
  • про чебуреки с очередью, деликатесы с историей и обжарку любой ценой
  • как на стометровой дистанции уживаются мужланы и аристократы, Суворов и Наполеон, ученики Леонардо и его кодексы

Организационные детали

Дополнительно на месте оплачиваются входные билеты. Они бывают нескольких видов. Выберите оптимальный для вас:

  • €15 для взрослого, €7,5 для ребёнка 6–17 лет: собор, музей Дуомо, церковь Сан-Готтардо, археологическая зона и крипта Святого Карла
  • €10 для взрослого, €5 для ребёнка 6–17 лет: собор, музей Дуомо, церковь Сан-Готтардо
  • €32 для взрослого и €16 для ребёнка 6–17 лет: террасы Дуомо (на лифте без очереди), собор, музей Дуомо, церковь Сан-Готтардо, археологическая зона, крипта Святого Карла. Обратите внимание, что такой билет с посещением террас необходимо купить онлайн заранее

А также по желанию

— €8 для взрослого, €6 для студентов и школьников 15–18 лет, €2,5 для детей 6–14 лет: билет в подземелье церкви Гроба Господня

Билет для гида покупать не нужно.

Артур
Артур — ваш гид в Милане
Провёл экскурсии для 263 туристов
Люблю Милан давно. Переживал, что безответно, поэтому решил узнать его по-настоящему. В прошлом преподавал мировую культуру в университете. Обожаю Средневековье, страдающее и не очень. Люблю раскрывать городские тайны и загадки.
Пишу книгу о Милане, потому что считаю его незаслуженно недооцененным. Могу бесконечно рассказывать о городе и окрестностях, церквях и современных музеях, старинных палаццо и модерновых небоскрёбах. Также считаю, что без похода в тратторию, чашки caffè normale с бриошью в баре за углом, и, конечно, aperitivo город не узнать. Жду новых знакомств и впечатлений!

Л
Любава
27 окт 2025
У нас была прекрасная экскурсия по Дуомо и вокруг. С Артуром было интересно, легко, весело и познавательно. Наш чудесный гид любит Италию, любит историю и любит людей, с которыми с удовольствием делится своими знаниями. Непременно вернемся за новыми впечатлениями к этому замечательному гиду). Всем советуем!!
Гульнара
Гульнара
26 окт 2025
Живу в Милане, искала кто мог бы показать, гостившей у меня мамы, собор Дуомо, увидела экскурсию от Артура. Понравился маршрут, который он предлагает (не классический), при этом интересный. Мама пришла
оч довольная, рассказала про секреты эхо на площади мерканти и церковь с оптическим обманом, теперь на экскурсию к Артуру хочу и я 😁

Отдельно отмечу вежливость и тактичность Артура, то как он отвечал на сообщения, не давил на покупку экскурсии как это делают многие гиды стоит просто задать вопрос. Так же у него есть скидка для пожилых, что тоже ценно, когда вывозишь родителей в отпуск.

В общем рекомендую знакомиться с Миланом с Артуром

Е
Екатерина
17 окт 2025
Благодарим Артура за познавательную, интересную, интеллигентную экскурсию! Много интересных фактов, как исторических, так и по городу. Сразу чувствуется любовь Артура к своему делу. Все понравилось, обязательно обратимся еще, когда приедем в Милан.
Т
Татьяна
5 окт 2025
Экскурсия с Артуром прошла на одном дыхание. Очень интересно и познавательно.
Кочерыгина
Кочерыгина
15 сен 2025
Спасибо Артуру за чудесную экскурсию. Каждый камень в Дуомо заиграл новыми красками, потому что теперь мы знаем об этом соборе всё! И это было очень круто, хочется много чего написать, но тогда не будет сюрпризов. СПА-СИ-БО, дорогой наш гид Артур! Вы лучший!

