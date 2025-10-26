Дуомо — это символ Милана и олицетворение готики. Здесь хранится одна из сокровенных христианских святынь — Святой Гвоздь. На протяжении веков в Дуомо кипели страсти исторического размаха, и сегодня он — отдельная вселенная, где переплетаются вера, политика и искусство. Из современности мы сделаем шаг в Средневековье, чтобы разгадать некоторые секреты Милана.

Piazza Liberty и статуя Свободы

и статуя Свободы Ринашенте — самый-самый универмаг, его витрины и история

— самый-самый универмаг, его витрины и история Площадь Фонтана и страшный теракт в Милане

и страшный теракт в Милане Luini, Peck и Starbucks — фастфуд, кофе и деликатесы

— фастфуд, кофе и деликатесы Спрятанные церкви и хитрые алтари — от Святого Готтарда к Святому Сатиру

— от Святого Готтарда к Святому Сатиру Piazza Mercanti и победа «третьего сословия»

Вы узнаете:

почему Дуомо называют не только шедевром «пламенеющей готики», но и символом величия, логистики и вечного долгостроя

сколько в мире Святых Гвоздей, где они хранятся и чем уникален тот, что в Милане

каким образом площадь Либерти, подпольный Apple Store и сэр Норман Фостер оказались в одной истории

почему глава святой Фёклы в Дуомо считается честной и бывают ли «нечестные» реликвии

как миланцы придумали способ заставить туристов издеваться над туринским быком — символом столицы Пьемонта

А ещё я расскажу:

о солнечном меридиане, святом Варфоломее и тайнах малых шедевров Сан-Готтардо, Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро и Сан-Бернардино-алле-Осса

о встрече Муссолини с Римским Форумом в самом сердце Милана

о Маурицио Каттелане и его L. O. V. E. story — провокации современного искусства

где и как родился Starbucks и почему без Милана не обошлось

про чебуреки с очередью, деликатесы с историей и обжарку любой ценой

как на стометровой дистанции уживаются мужланы и аристократы, Суворов и Наполеон, ученики Леонардо и его кодексы

Организационные детали

Дополнительно на месте оплачиваются входные билеты. Они бывают нескольких видов. Выберите оптимальный для вас:

€15 для взрослого, €7,5 для ребёнка 6–17 лет: собор, музей Дуомо, церковь Сан-Готтардо, археологическая зона и крипта Святого Карла

€10 для взрослого, €5 для ребёнка 6–17 лет: собор, музей Дуомо, церковь Сан-Готтардо

€32 для взрослого и €16 для ребёнка 6–17 лет: террасы Дуомо (на лифте без очереди), собор, музей Дуомо, церковь Сан-Готтардо, археологическая зона, крипта Святого Карла. Обратите внимание, что такой билет с посещением террас необходимо купить онлайн заранее

А также по желанию

— €8 для взрослого, €6 для студентов и школьников 15–18 лет, €2,5 для детей 6–14 лет: билет в подземелье церкви Гроба Господня

Билет для гида покупать не нужно.