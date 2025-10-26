Дуомо — это символ Милана и олицетворение готики. Здесь хранится одна из сокровенных христианских святынь — Святой Гвоздь.
На протяжении веков в Дуомо кипели страсти исторического размаха, и сегодня он — отдельная вселенная, где переплетаются вера, политика и искусство. Из современности мы сделаем шаг в Средневековье, чтобы разгадать некоторые секреты Милана.
Описание экскурсии
- Piazza Liberty и статуя Свободы
- Ринашенте — самый-самый универмаг, его витрины и история
- Площадь Фонтана и страшный теракт в Милане
- Luini, Peck и Starbucks — фастфуд, кофе и деликатесы
- Спрятанные церкви и хитрые алтари — от Святого Готтарда к Святому Сатиру
- Piazza Mercanti и победа «третьего сословия»
Вы узнаете:
- почему Дуомо называют не только шедевром «пламенеющей готики», но и символом величия, логистики и вечного долгостроя
- сколько в мире Святых Гвоздей, где они хранятся и чем уникален тот, что в Милане
- каким образом площадь Либерти, подпольный Apple Store и сэр Норман Фостер оказались в одной истории
- почему глава святой Фёклы в Дуомо считается честной и бывают ли «нечестные» реликвии
- как миланцы придумали способ заставить туристов издеваться над туринским быком — символом столицы Пьемонта
А ещё я расскажу:
- о солнечном меридиане, святом Варфоломее и тайнах малых шедевров Сан-Готтардо, Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро и Сан-Бернардино-алле-Осса
- о встрече Муссолини с Римским Форумом в самом сердце Милана
- о Маурицио Каттелане и его L. O. V. E. story — провокации современного искусства
- где и как родился Starbucks и почему без Милана не обошлось
- про чебуреки с очередью, деликатесы с историей и обжарку любой ценой
- как на стометровой дистанции уживаются мужланы и аристократы, Суворов и Наполеон, ученики Леонардо и его кодексы
Организационные детали
Дополнительно на месте оплачиваются входные билеты. Они бывают нескольких видов. Выберите оптимальный для вас:
- €15 для взрослого, €7,5 для ребёнка 6–17 лет: собор, музей Дуомо, церковь Сан-Готтардо, археологическая зона и крипта Святого Карла
- €10 для взрослого, €5 для ребёнка 6–17 лет: собор, музей Дуомо, церковь Сан-Готтардо
- €32 для взрослого и €16 для ребёнка 6–17 лет: террасы Дуомо (на лифте без очереди), собор, музей Дуомо, церковь Сан-Готтардо, археологическая зона, крипта Святого Карла. Обратите внимание, что такой билет с посещением террас необходимо купить онлайн заранее
А также по желанию
— €8 для взрослого, €6 для студентов и школьников 15–18 лет, €2,5 для детей 6–14 лет: билет в подземелье церкви Гроба Господня
Билет для гида покупать не нужно.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пьяцца Дель Дуомо
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Артур — ваш гид в Милане
Провёл экскурсии для 263 туристов
Люблю Милан давно. Переживал, что безответно, поэтому решил узнать его по-настоящему. В прошлом преподавал мировую культуру в университете. Обожаю Средневековье, страдающее и не очень. Люблю раскрывать городские тайны и загадки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любава
27 окт 2025
У нас была прекрасная экскурсия по Дуомо и вокруг. С Артуром было интересно, легко, весело и познавательно. Наш чудесный гид любит Италию, любит историю и любит людей, с которыми с удовольствием делится своими знаниями. Непременно вернемся за новыми впечатлениями к этому замечательному гиду). Всем советуем!!
Гульнара
26 окт 2025
Живу в Милане, искала кто мог бы показать, гостившей у меня мамы, собор Дуомо, увидела экскурсию от Артура. Понравился маршрут, который он предлагает (не классический), при этом интересный. Мама пришла
Е
Екатерина
17 окт 2025
Благодарим Артура за познавательную, интересную, интеллигентную экскурсию! Много интересных фактов, как исторических, так и по городу. Сразу чувствуется любовь Артура к своему делу. Все понравилось, обязательно обратимся еще, когда приедем в Милан.
Т
Татьяна
5 окт 2025
Экскурсия с Артуром прошла на одном дыхание. Очень интересно и познавательно.
Кочерыгина
15 сен 2025
Спасибо Артуру за чудесную экскурсию. Каждый камень в Дуомо заиграл новыми красками, потому что теперь мы знаем об этом соборе всё! И это было очень круто, хочется много чего написать, но тогда не будет сюрпризов. СПА-СИ-БО, дорогой наш гид Артур! Вы лучший!
