за 2,5 часа мы и купили, что было нужно и провели прекрасное время на прогулке с Оксаной. Оксана не ограничивала нас, подстраивала и маршрут и темп под наши предпочтения. Увидели все основные достопримечательности, сделали кучу красивых фото. И, хочу сказать, что экскурсию мы окупили 😁Так как только при покупке очков Оксана попросила скидку и нам дали 20%!!! Без всяких акций магазина. Да и потом наша прекрасная гид была с нами на связи и отвечала на все вопросы и помогала. Спасибо за прекрасный день в Милане🫶🫶🫶