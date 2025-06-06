Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Милане на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Шопинг-прогулка по Милану
Пешая
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
Шопинг-прогулка по Милану
Погрузитесь в атмосферу модного Милана: шопинг в лучших бутиках, прогулка по галерее Витторио Эммануэле и наслаждение видом на Дуомо
Начало: Duomo
«Узнаете, каков настоящий аперитив, полакомитесь джелато и, конечно, совершите отличный шопинг»
8 сен в 10:00
9 сен в 10:00
€130 за человека
Милан: историческая прогулка и стильный шопинг
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Милан: историческая прогулка и стильный шопинг
Откройте для себя Милан через его историю и моду. Посетите знаковые места и насладитесь шопингом в лучших бутиках города
«По вашему желанию мы устроим шопинг — я помогу с выбором, общением с консультантами, поиском скидок и оформлением такс-фри»
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Дуомо и окрестности в средневековом Милане
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дуомо и окрестности в средневековом Милане
Откройте для себя величие Милана через его готический символ - Дуомо. Погрузитесь в историю и узнайте секреты средневекового города
Начало: У станции метро San Babila
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
€120 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2025
    Шопинг-прогулка по Милану
    Экскурсия полезна тем, кто впервые в Милане и не ориентируется в районах расположения магазинов разных ценовых сегментов. Настя быстро понимает стиль клиента и дает честные рекомендации, что подходит, а что нет. С ней шопинг был эффективным. Рекомендую
  • О
    Олеся
    11 мая 2025
    Милан: историческая прогулка и стильный шопинг
    Мы забронировали экскурсию по Милану в основном с целью шоппинга. Самостоятельно сориентироваться людям, которые впервые, очень сложно. А в итоге
    читать дальше

    за 2,5 часа мы и купили, что было нужно и провели прекрасное время на прогулке с Оксаной. Оксана не ограничивала нас, подстраивала и маршрут и темп под наши предпочтения. Увидели все основные достопримечательности, сделали кучу красивых фото. И, хочу сказать, что экскурсию мы окупили 😁Так как только при покупке очков Оксана попросила скидку и нам дали 20%!!! Без всяких акций магазина. Да и потом наша прекрасная гид была с нами на связи и отвечала на все вопросы и помогала. Спасибо за прекрасный день в Милане🫶🫶🫶

  • И
    Инна
    8 мая 2025
    Милан: историческая прогулка и стильный шопинг
    Отлично провели время, хоть был дождик - но посмотрели и узнали много
  • О
    Олеся
    30 марта 2025
    Милан: историческая прогулка и стильный шопинг
    Здравствуйте, 22 марта я была в Милане и посещала обзорную экскурсию по городу, которую мне провела Оксана.
    Я осталась под впечатлением.
    читать дальше

    Мне очень понравилась прогулка, Оксана мне рассказала много нового и интересного, чего я не знала ранее. Мы встретились возле церкви Санта Мария де ля Грация, прошлись по территории храма, Оксана мне рассказала о фреске Тайная Вечере. Очень красивый двор в храме с цветущими магнолиями)) затем мы прогулялись до замка Сфорца, походили по территории и Оксана рассказала о бастионе много интересного) потом мы посетили самую старую площадь Милана, где были торговые ряды. Ну и закончилась наша прекрасная прогулка на площади Дуомо. Оксана прекрасный человек и грамотный гид. Я обязательно порекомендую Оксану своим знакомым и друзьям.
    Благодарю!

  • М
    Марина
    20 марта 2025
    Милан: историческая прогулка и стильный шопинг
    Оксана хороший гид. Экскурсией,в целом довольны. Если вы заинтересованы в шопинге,то вам однозначно к Оксане! Расскажет,поможет и покажет. Касательно исторической
    читать дальше

    части,всё тоже не плохо. 2 часа прошли легко и непринуждённо. Конёк Оксаны это шоппинг и всё что связано с ним. Оксана очень позитивна и приятна в общении. Если совместить экскурсию и поход по магазинам,то ТОП! Если рассматривать чисто экскурсионную составляющую,то достаточно хорошо,но есть над чем поработать ещё. В целом нам понравилось. Гида рекомендуем. Соотношение цена-качество хорошее.

  • K
    Konstantin
    23 июня 2024
    Шопинг-прогулка по Милану
    Хорошо
  • О
    Ольга
    12 июня 2024
    Шопинг-прогулка по Милану
    Большое спасибо Насте за экскурсию! Вернулась домой вдохновленная, с замечательными покупками и с уверенностью, что снова вернусь в Милан! Рекомендую брать этот шопинг -тур, сэкономит много времени и даст правильный ориентир!
  • А
    Алла
    1 февраля 2024
    Шопинг-прогулка по Милану
    Мы были первый раз в Милане,Милан прекрасен зимой в разгар скидок.
    очень понравился город и были рады, что нас сопроводила
    читать дальше

    в этой поездке Анастасия. Одна голова хорошо. А две лучше.
    Не успели в аутлет в след раз хотим съездить туда, чтобы иметь полное впечатление.

  • G
    Gurban
    18 декабря 2023
    Шопинг-прогулка по Милану
    Отличная девушка, прекрасно знает предмет. Рекомендую всем брать экскурсию сразу в 1й день. Сразу получаешь понимание куда идти, на что обращать внимание
  • Н
    Николай
    24 ноября 2023
    Шопинг-прогулка по Милану
    Полезная и удобная экскурсия) Спасибо!
  • И
    Игорь
    21 октября 2023
    Шопинг-прогулка по Милану
    Очень рекомендую!! Анастасия совершенно нереальная девушка, знающая своё дело, очень легкая и приятная в общении, показала, сопроводила, рекомендовала и помогала
    читать дальше

    всю дорогу в течении всего времени, вкус у нее отличный, она создана для этого дела, подобрала мне полный «лук» всего за два часа, помогла мужу с выбором, у них в Милане, оказывается, на прилавки не выкладывается весь товар, и если ты не знаешь языка и таких тонкостей, то ходить там можно бесконечно и бесполезно. Огромная благодарность Анастасии!!

  • L
    Lev
    7 августа 2023
    Шопинг-прогулка по Милану
    Анастасия построила четкий, удобный и при этом исчерпывающий маршрут, согласно моим пожеланиям. Как результат - приобрёл практически всё, что хотел.
    читать дальше

    Очень коммуникабельная, доброжелательная и профессиональная; экскурсия с ней очень понравилась. Рекомендую данную экскурсию всем, заинтересованным в комфортном шоппинге в Милане.

    P.S. Отдельное спасибо за проход в Дуомо и сделанные фото!

  • И
    Ирина
    27 июня 2023
    Шопинг-прогулка по Милану
    большое спасибо Насте за сопровождение
  • E
    Elina
    19 июня 2023
    Шопинг-прогулка по Милану
    Получила удовольствие от шоппинга с Настей! Она учла все мои пожелания, вкус. В следующий раз обязательно поеду с Настей в аутлеты, в этот раз совсем не было времени. Спасибо.
  • К
    Ксения
    17 января 2023
    Шопинг-прогулка по Милану
    Какое прекрасное послевкусие оставил шопинг в Милане под чутким сопровождением Насти! Мы с мамой никогда не были знатоками моды, волновались,
    читать дальше

    подарит ли поход по магазинам хоть какой-то смысл. Но Настя, прекрасный человек и мастер своего дела, организовала не просто шопинг, а настоящее погружение в жизнь Милана с его легендарными улочками и прославленными бутиками, настоящий экскурс в мир высокой моды. Мы с мамой получили огромное удовольствие от интереснейших рассказов и легкого общения, ценных советов относительно стиля, смогли приобрести все, что было запланировано и просто насладиться 4 часами в компании интересного собеседника. Спасибо Вам за восхитительную экскурсию! Ждем новых встреч! В следующий раз прилетем, чтобы в Вашей компании посетить аутлет;-)

  • Т
    Татьяна
    19 ноября 2022
    Шопинг-прогулка по Милану
    Большое спасибо Настя. Я очень довольна нашим походам по магазинам. Я первый раз заказала такой шоппинг. И не пожалела. Времени
    читать дальше

    у меня было мало, как говорится ‘галопом по Европам’. А планы были))) да и размер не стандартный. Мы все купили, Настя специалист своего дела! Я рекомендую, не пожалеете!

  • Е
    Елена
    2 ноября 2022
    Шопинг-прогулка по Милану
    Поездка в аутлет с Настей стал одним из ярких событий нашей «девичьей» поездки в Милан. Очень легко и приятно было
    читать дальше

    провести с Настей день, а ее чувство — и понимание — стиля, опыт и насмотренность помогли в выборе классных обновок, которые мы сами могли бы оставить без внимания. Как самый чуткий навигатор Настя провела нас по магазинам, которые не всегда нам были знакомы, но попадали точно в цель нашим запросам. Благодаря Насте, мы вернулись из аутлета с вещами, которые сочетаются в полноценные образы, подчеркивающие достоинства фигуры и индивидуальный стиль.

    В целом, поход по шикарному аутлету вместе с гидом — это очень классный опыт, который мы точно хотим повторить.

  • Е
    Екатерина
    27 октября 2022
    Шопинг-прогулка по Милану
    Мы остались очень довольны. Со стороны всегда виднее… мы благодаря Насте открыли для себя магазины в которые точно не стали
    читать дальше

    бы даже заходить. Она очень позитивный человек и не просто умеет выбирать красивые вещи и помогает об’яснить консультантам наши пожелания, но и создаёт настроение для прогулки и новых покупок. Спасибо ей большое. .

  • Л
    Лариса
    21 июля 2022
    Шопинг-прогулка по Милану
    Выражаем особую благодарность Анастасии за проведение шор-тура в аутлет под Миланом. Профессионализм, доброжелательность, прекрасный вкус и чувство стиля! Всё, что
    читать дальше

    было нами запланировано, мы купили благодаря Насте. Прекрасное знание Настей итальянского языка позволило нам найти нужные модели и необходимые размеры брэндов класса «люкс». Всем рекомендуем Анастасию, без неё мы бы не справились и не осуществили всех запланированных покупок.

  • Н
    Наталия
    8 сентября 2021
    Шопинг-прогулка по Милану
    Классная идея насчёт шопинг-прогулки! Мы встретились с Настей возле Дуомо. Сначала она меня фотографировала в центре Милана в разных локациях.
    читать дальше

    Затем мы обговорили, какую одежду я предпочитаю и каким уровнем бюджета располагаю… и затем Настя уже знала, какие магазины мне лучше подходят! За время шопинг-прогулки я успела переодеться пару раз и мы сделали фотографии в другой одежде, получилось, будто бы я была в Милане несколько дней… Я осталась очень довольна фотографиями и одеждой. Мы подобрали мне стильные комплекты одежды для работы и удобные, модные - для свободного времени. У меня остались очень приятные воспоминания и я обязательно хочу приехать снова! До следующего раза, Настя!

