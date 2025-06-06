Индивидуальная
Шопинг-прогулка по Милану
Погрузитесь в атмосферу модного Милана: шопинг в лучших бутиках, прогулка по галерее Витторио Эммануэле и наслаждение видом на Дуомо
Начало: Duomo
«Узнаете, каков настоящий аперитив, полакомитесь джелато и, конечно, совершите отличный шопинг»
8 сен в 10:00
9 сен в 10:00
€130 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Милан: историческая прогулка и стильный шопинг
Откройте для себя Милан через его историю и моду. Посетите знаковые места и насладитесь шопингом в лучших бутиках города
«По вашему желанию мы устроим шопинг — я помогу с выбором, общением с консультантами, поиском скидок и оформлением такс-фри»
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дуомо и окрестности в средневековом Милане
Откройте для себя величие Милана через его готический символ - Дуомо. Погрузитесь в историю и узнайте секреты средневекового города
Начало: У станции метро San Babila
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
€120 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2025Экскурсия полезна тем, кто впервые в Милане и не ориентируется в районах расположения магазинов разных ценовых сегментов. Настя быстро понимает стиль клиента и дает честные рекомендации, что подходит, а что нет. С ней шопинг был эффективным. Рекомендую
- ООлеся11 мая 2025Мы забронировали экскурсию по Милану в основном с целью шоппинга. Самостоятельно сориентироваться людям, которые впервые, очень сложно. А в итоге
- ИИнна8 мая 2025Отлично провели время, хоть был дождик - но посмотрели и узнали много
- ООлеся30 марта 2025Здравствуйте, 22 марта я была в Милане и посещала обзорную экскурсию по городу, которую мне провела Оксана.
Я осталась под впечатлением.
- ММарина20 марта 2025Оксана хороший гид. Экскурсией,в целом довольны. Если вы заинтересованы в шопинге,то вам однозначно к Оксане! Расскажет,поможет и покажет. Касательно исторической
- KKonstantin23 июня 2024Хорошо
- ООльга12 июня 2024Большое спасибо Насте за экскурсию! Вернулась домой вдохновленная, с замечательными покупками и с уверенностью, что снова вернусь в Милан! Рекомендую брать этот шопинг -тур, сэкономит много времени и даст правильный ориентир!
- ААлла1 февраля 2024Мы были первый раз в Милане,Милан прекрасен зимой в разгар скидок.
очень понравился город и были рады, что нас сопроводила
- GGurban18 декабря 2023Отличная девушка, прекрасно знает предмет. Рекомендую всем брать экскурсию сразу в 1й день. Сразу получаешь понимание куда идти, на что обращать внимание
- ННиколай24 ноября 2023Полезная и удобная экскурсия) Спасибо!
- ИИгорь21 октября 2023Очень рекомендую!! Анастасия совершенно нереальная девушка, знающая своё дело, очень легкая и приятная в общении, показала, сопроводила, рекомендовала и помогала
- LLev7 августа 2023Анастасия построила четкий, удобный и при этом исчерпывающий маршрут, согласно моим пожеланиям. Как результат - приобрёл практически всё, что хотел.
- ИИрина27 июня 2023большое спасибо Насте за сопровождение
- EElina19 июня 2023Получила удовольствие от шоппинга с Настей! Она учла все мои пожелания, вкус. В следующий раз обязательно поеду с Настей в аутлеты, в этот раз совсем не было времени. Спасибо.
- ККсения17 января 2023Какое прекрасное послевкусие оставил шопинг в Милане под чутким сопровождением Насти! Мы с мамой никогда не были знатоками моды, волновались,
- ТТатьяна19 ноября 2022Большое спасибо Настя. Я очень довольна нашим походам по магазинам. Я первый раз заказала такой шоппинг. И не пожалела. Времени
- ЕЕлена2 ноября 2022Поездка в аутлет с Настей стал одним из ярких событий нашей «девичьей» поездки в Милан. Очень легко и приятно было
- ЕЕкатерина27 октября 2022Мы остались очень довольны. Со стороны всегда виднее… мы благодаря Насте открыли для себя магазины в которые точно не стали
- ЛЛариса21 июля 2022Выражаем особую благодарность Анастасии за проведение шор-тура в аутлет под Миланом. Профессионализм, доброжелательность, прекрасный вкус и чувство стиля! Всё, что
- ННаталия8 сентября 2021Классная идея насчёт шопинг-прогулки! Мы встретились с Настей возле Дуомо. Сначала она меня фотографировала в центре Милана в разных локациях.
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Шопинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Милану в августе 2025
Сейчас в Милане в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 140. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Шопинг», 23 ⭐ отзыва, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь